Sandoval: “Ya es momento que la U esté peleando un campeonato”

Mario Sandoval (29) atiende a El Deportivo desde el segundo piso del CDA. Ya pasó los exámenes médicos y está a minutos de firmar su contrato con Universidad de Chile, club del que dice ser hincha.

El jugador perteneciente a Melipilla, pero que la temporada pasada defendió a Unión Española, pide que se le llame en un rato para terminar con el trámite. Está feliz. Está a pocos minutos de firmar el vínculo en el equipo en el que brilló su primo, Charles Aránguiz.

Luego, contesta la llamada:”Ya firmé, ahora puedo hablar. He tenido harto movimiento estos días, pero estoy en la casita ya”, dice el nacido en Puente Alto. Sus ganas por entrenar son evidentes: “Ya me hice un PCR y estoy a la espera de los resultados. Me tienen que llamar para ojalá poder ir a entrenar hoy. El equipo está entrenando a las 6 de la tarde. Ojalá que lleguen los resultados rápido para poder ir”, dice, algo ansioso.

¿Cómo vive sus primeras horas como jugador de la U?

Estoy tranquilo. Creo que iré sintiendo más cosas cuando esté en el día a día junto a mis compañeros. Ahora uno aún no asimila que está en la U. Quizás cuando esté de entrenamiento en entrenamiento, partido a partido, me empiece a dar cuenta de todo lo que está pasando.

¿No siente presión o nerviosismo por saltar a un equipo grande?

Sí, se siente algo, pero es un nerviosimo de alegría, de querer estar entrenando para poder hacer las cosas bien en el club.

¿Pudo hablar con Dudamel?

Hablé el día que me contactaron para poder llegar a la U. Dudamel dijo que quería que me integrara rápido al equipo para que supiera la forma que él tenía de jugar y trabajar. Y después me dijo que lo demás lo conversábamos personalmente. Fue súper cortita la conversación.

Llega a un equipo que ha sufrido los últimos años con los malos resultados...

Sí, es cierto. Pero yo pienso que más que revertir los dos últimos años del equipo ya es momento que la U esté peleando un campeonato, que esté todo el año peleando en la parte alta, que se mantenga en un nivel alto. La idea de todos es conseguir una regularidad que nos permita volver a los triunfos.

¿Qué le puede aportar a la U?

Siento que le puedo aportar buen juego, buen trato de balón y posesión de la pelota. También puedo aportar con tiros de media distancia, de balón detenido. Yo diría que el balón detenido es el fuerte de mi juego.

La pelea por ser titular en el mediocampo será complicada...

Sí, eso está claro. Si estás en un club grande siempre vas a tener competencia. En los grandes no te regalan nada y eso lo tengo clarísimo.

En Unión Española se ausentó de varios encuentros por una pubalgia. ¿Está en condiciones de jugar?

Sí, ya estoy bien de la pubalgia. Pasé todos los exámenes médicos que me hicieron en la U, no tengo ningun inflamación y lo importante es que tampoco estoy con molestias. Está todo bien y ya puedo empezar a entrenar de inmediato.

¿Pudo hablar con Charles Aránguiz sobre su arribo a la U?

Sí pude hablar con él. Me llamó y conversamos un rato.

¿Qué consejos le dio?

Me comentó un par de cosas que siempre ayudan. Me dijo que estuviera tranquilo, que me cuidara, que hiciera el mayor esfuerzo para estar bien físicamente para el equipo. Charles me dijo que estas oportunidades se daban muy poco, que las aprovechara y disfrutara el momento.

¿Existen similitudes entre su juego y el de Charles?

No, somos distintos. Él es más dinámico en el campo de juego, tiene más llegada a las dos áreas. Charles es más completo que yo.

¿No ha ido a Alemania a verlo?

No, no he tenido la oportunidad por el tema de los entrenamientos. Acá se ha parado poco, casi siempre se para poco. Pero estamos los dos en el grupo de WhatsApp de la familia y ahí nos hablamos con los tíos, con las tías. Conversamos harto entre todos.

¿No conversan sobre la posibilidad de jugar juntos en la U?

Sería lindo para la familia de nosotros y también lo sería para nosotros como primos. Sería un sueño que jugáramos juntos con Charles en la U.

Usted también jugó en Colo Colo en su pasado. ¿Busca repetir la historia de Charles en la U?

Yo estoy con la visión de seguir los pasos que hizo Charles en la U. En Colo Colo estuvimos con Charles porque nos llevaron, hicimos las cadetes ahí. Charles se aburrió y después se fue a Calama. A mí se me dio estar ahí. Fueron las primeras armas que di como jugador.

¿Pero es hincha de la U?

Sí, siempre fui hincha de la U. Mi papá me llevaba harto al estadio. Después en Colo Colo era difícil ir porque había que tener respeto por la institución en la que uno estaba, más cuando eres más grande.

La mamá de Charles, su tía Mariana, también es fanática del fútbol. ¿Qué le dijo?

Sí, con la tía en reuniones familiares siempre conversamos de fútbol. Tampoco es que me llame todo los días para hablar de fútbol, pero ella siempre está presente. Ve mis partidos, me llama después de jugar a veces, me felicita.