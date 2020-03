Scolari sincera el desacuerdo con Colo Colo: “Cuando trabajo con un equipo técnico, quiero que dicho grupo también tenga su reconocimiento”

Luiz Felipe Scolari empieza a sincerar las razones por las que no se hizo cargo de la banca de Colo Colo, pese a las gestiones que realizó Blanco y Negro para contratarlo. El técnico brasileño, quien antes había esgrimido razones familiares para no aceptar la propuesta, ahora apunta a desacuerdos con la firma que administra al equipo de Macul para no aceptar la propuesta.

“Cuando yo trabajo con un equipo técnico, quiero que dicho grupo también tenga su reconocimiento. Los valores deben coincidir. No logramos un acuerdo y cerramos la negociación", declaró en una rueda de prensa en su país.

Después, insistió en la causa del desacuerdo. “Recibimos al presidente Aníbal Mosa en Porto Alegre y estuvimos con el director deportivo (Marcelo Espina). Conversamos durante un rato largo, pero no llegamos a un acuerdo. Muchas veces eso no tiene que ver directamente sólo conmigo”, manifestó.