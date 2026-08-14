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    ¿Se desplomó en un partido y despertó en la morgue? El confuso incidente tras el fallecimiento de futbolista nigeriano

    Chinedu Ozor murió tras derrumbarse en un amistoso de pretemporada. Sin embargo, diversos reportes aseguraban que el defensor había recobrado el conocimiento en el tanatorio.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha

    El fútbol nigeriano enfrenta momentos de conmoción e incredulidad. El fallecimiento de Chinedu Ozor, defensor de 32 años del Katsina United, equipo de la Liga Premier de Nigeria, provocó un escándalo.

    El lateral desató la preocupación luego de desplomarse en pleno partido de pretemporada ante el Niger Tornadoes. El jugador colapsó antes de los 15 minutos y fue trasladado al K-Dara Specialist Hospital. Ahí fue examinado por especialistas que constataron la ausencia de signos vitales. Después, fue llevado al Hospital General de Katsina, donde una segunda evaluación médica confirmó su fallecimiento.

    El cuerpo de Ozor fue ingresado a la morgue, lo que dio paso a una serie de rumores y reportes contradictorios sobre su estado. Medios regionales y fuentes allegadas al futbolista aseguraban que trabajadores del tanatorio habrían notado movimientos en una de sus manos.

    Ozor fue trasladado a la UCI nuevamente, donde permaneció con respiración asistida por 24 horas.

    Incluso, uno de sus exclubes difundió mensajes solicitando oraciones por el jugador: “Fuentes confiables dicen que Chinedu Ozor ha sido trasladado de la morgue al hospital después de mostrar supuestamente signos de movimiento. Actualmente está conectado a oxígeno mientras los médicos trabajan para reanimarlo. Ozor, creemos en el Dios de una segunda oportunidad. Que Dios restaure”, publicó el Heartland FC.

    Qué pasó con Chinedu Ozor

    En medio de la incertidumbre, poco a poco se fue esclareciendo la situación. El Katsina United emitió un comunicado para frenar la proliferación de versiones: “Con el corazón roto, deseamos aclarar las circunstancias que rodean el trágico fallecimiento de nuestro jugador, Chinedu Ozor, quien se desplomó durante un partido amistoso contra los Niger Tornadoes en el estadio Muhammad Dikko de Katsina”, informó el club.

    Hemos visto reportes que afirman que Chinedu recuperó la conciencia o ‘volvió a la vida’. Comprendemos que la gente deseaba con todas sus fuerzas que esto fuera verdad. Todos nosotros también. Pero, lamentablemente, esos reportes no son ciertos”, añadió.

    Ahí recién comenzó a circular la información contrasta de lo que había sucedido y las especulaciones fueron frenando. Una vez que el futbolista fue trasladado a la morgue, la familia solicitó tiempo adicional para confirmar su deceso.

    “En los desgarradores momentos posteriores al incidente, la familia de Chinedu, abrumada por la conmoción y negándose a perder la esperanza, solicitó una confirmación médica adicional antes de que su cuerpo fuera trasladado a la morgue. Ese momento de esperanza no debe convertirse en una historia de que Chinedu sobrevivió. No recuperó la conciencia. Falleció”, detalló el club.

    Después, Nasir Gide, jefe de prensa del Katsina United, reiteró que la determinación de retornar a Ozor a la UCI respondió a una petición de la familia: “Fue un compañero quien dijo haber notado que el jugador movía la mano en la morgue. Por lo tanto, la familia solicitó que el cuerpo no fuera depositado en la morgue hasta que ellos llegaran”, explicó a Channels Televisión.

    Ozor murió a los 32 años. El lateral derecho disputó casi 200 partidos de la Liga Premier de Nigeria y visitó la camiseta siete equipos: Abia Warriors, Lobi Stars, Sunshine Stars, Katsina United, Heartland, Kano Pillars y Katsina United.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLiga Premier de NigeriaNigeriaChinedu OzorKatsina United

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