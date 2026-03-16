Sergio Romero se retira del fútbol. A los 39 años, el guardameta argentino decide ponerle punto final a su carrera. Fue una trayectoria que lo llevó hasta lo más alto del fútbol mundial. Después de emerger en Racing, jugó en el AZ Alkmaar, de Países Bajos; la Sampdoria, en Italia; Monaco, en Francia; el Manchester United, en Inglaterra; el Venezia, otra vez en Italia; y Boca Juniors, en Argentina.

Chiquito disputó 96 partidos por la selección argentina, lo que lo convierte en el golero que más defendió esa casaquilla. Jugó los mundiales de Sudáfrica, en 2010, y de Brasil, cuatro años más tarde. En el último, fue finalista, en la definición que la Albiceleste perdió ante Alemania.

Se retira Sergio Romero, el arquero de Argentina que adorna la historia de la Generación Dorada

El recorrido con la camiseta de su país también lo incluye en la historia del fútbol chileno. Considera dos definiciones de la Copa América: las que perdió en 2015 y 2016, ambas ante Chile. La primera en Santiago y la segunda en Estados Unidos. Fueron los títulos que el balompié nacional celebró gracias a la Generación Dorada. Los únicos en su historia.

A nivel de clubes, Romero disputó 371 partidos en los que concedió 351 goles. En 150 oportunidades mantuvo la valla invicta.

En su palmarés figuran cuatro títulos con el Manchester United, dos con AZ Alkmaar, dos con la Selección Argentina (los JJ.OO de 2008 y el Mundial Sub 20 de 2007) y uno con Boca.