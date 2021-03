Selknam sigue por la senda del triunfo: ahora se impone a Olimpia Lions

Selknam siguió por la senda de la victoria y ahora celebró frente a Olimpia Lions. El equipo chileno, que venía de vencer por 35-12 a Cafeteros Pro de Colombia en la jornada inaugural del certamen, se impuso por 16-29, en un duelo correspondiente a la segunda fecha de la Superliga Americana de Rugby.

Los paraguayos se vieron mejor en un disputado arranque del duelo que se desarrolló en el Municipal de La Pintana. Se instalaron de lleno en terreno adversario, generándose faltas en zona de los nacionales, que, al menos en el inicio, se vieron superados por el juego y la presión de su oponente.

Pese al dominio de Olimpia en el comienzo, el cero en el marcador recién se rompió en los 14′. Fue a través de Máximo Ledesma, quien se encargó de abrir la cuenta de penal. El argentino tuvo luego dos chances para aumentar la ventaja mediante la misma fórmula. Falló en la primera, pero no en la segunda. Con un impecable tiro, puso el 6-0 momentáneo sobre los chilenos, que presentaron varias modificaciones respecto al partido frente a Cafeteros.

Aunque Selknam no se notó cómodo en el principio del cotejo, logró despertar en los 26′. Augusto Bohme anotó un try, para que, posteriormente, Patricio Baronio tuviera en su pierna izquierda la chance de revertir la situación. El transandino no falló de distancia y adelantó a los dirigidos por Nicolás Bruzone, que, en ese momento, se imponían por 6-7.

Y justo antes del término de los 40′ iniciales, llegó el golpe de confianza para la franquicia chilena. Un penal ejecutado nuevamente por Baronio le permitió a los nacionales, que no conseguían encontrarse en los albores del duelo, irse al descanso con una diferencia de cuatro puntos sobre su rival.

Pese al parejo inicio del complemento, Selknam mantuvo el nivel que exhibió al filo del primer lapso y marcó de entrada su segundo try del encuentro, a través de Tomás Dussaillant. Baronio otra vez se paró frente al balón para la conversión, pero esta vez erró en su intento. Eso sí, se reivindicó minutos después al anotar de penal en los 55′ y en los 61′. Antes, Ledesma descontó para los paraguayos, mediante el mismo método.

La desesperación de Olimpia se hizo notar en el tramo final del partido. Los paraguayos cometieron penal tras penal, y los chilenos, con las buenas pegadas de Ignacio Albornoz y Baronio, no los desaprovecharon para aumentar aún más la ventaja. Recién en los 71′ los Lions registraron su primer try, a través de Joaquín Pellandini. Y, posteriormente, Ledesma puso la pelota entre los palos para acortar una diferencia que a esa altura ya era irremontable.

Los chilenos coronaron la jornada de la mejor forma. Cuando el encuentro estaba por concluir, Maximiliano Filizzola se encargó de sellar la victoria con un try para los nacionales, que terminaron firmando un 29-16 a favor.

Ahora, Selknam se alista para viajar a Valparaíso, ciudad en la que se medirá con Jaguares XV, por la tercera fecha del torneo. El partido está programado para el jueves 25 de marzo, desde las 20.00 horas.