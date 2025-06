Sergio Checo Pérez habla luego de su polémica salida de Red Bull: “Están arrepentidos”

Foto: via REUTERS/Maxim Shemetov

Sergio Checo Pérez fue uno de los grandes protagonistas antes del inicio de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Red Bull anunció la salida del piloto que había defendido la escudería desde 2021. En ese momento, el mexicano no quiso entrar en polémicas y evitó en varias oportunidades referirse a su partida, en un equipo en donde el año pasado tuvo que soportar un ambiente lleno de roces y dificultades en el desarrollo de su auto. Esto, sumado a los malos resultados, gatillaron en su salida, a pesar de que había una extensión de contrato firmada hasta 2026. Su lugar lo tomó, sin éxito, el piloto neozelandés Liam Lawson, quien apenas corrió tres carreras, y luego le fue entregado a Yuki Tsunoda, que tampoco ha demostrado ser un buen acompañante para el campeón del mundo Max Verstappen.

Seis meses después, Checo habla sobre este tema. De inmediato menciona la presión que se generó al interior de Red Bull, la que terminó por arruinar el vínculo: “Al final el deporte es así. Se tomaron decisiones porque ya había demasiada presión que ellos mismos acabaron generando”, comenzó diciendo en el podcast Desde el Paddock.

“Hubiera sido fácil que el equipo me protegiera y dijera ‘¿saben qué? Tenemos un piloto firmado por los próximos dos años’. Pero no fue así. A partir de entonces ya nadie hablaba de otra cosa más que de Red Bull carrera a carrera. Al final había mucha presión de mi lado del garaje, porque esa presión llegaba mucho a los ingenieros, a toda la gente que está involucrada y yo creo que al final eso nos acabó costando mucho”, añadió.

“Están arrepentidos”

El mexicano le desea lo mejor a su exequipo. Sin embargo, declara: “Yo sé que muy en el fondo están muy arrepentidos, eso sí lo sé de muy buena fuente. La gente podría pensar que me da gusto (que los resultados no sean buenos), pero no. Teníamos un gran equipo, al final se fue derrumbando poco a poco”.

Pérez menciona una partida determinante en la escudería, que repercutió en el desarrollo del auto y en su baja de rendimiento: “No dominamos en una era como Mercedes, que tenía una ventaja con el motor muy importante. Aquí era muy poca la ventaja que había y teníamos un equipazo. Cuando se va Adrian Newey, yo creo que ahí fue cuando empezaron muchos más problemas”.