Serios incidentes en la previa del duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile

El duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, definitivamente, ha subido la temperatura en la capital de Perú. El local Alianza Lima recibe a Universidad de Chile en un ambiente muy caldeado entre hinchas propios y oponentes.

Ya antes del enfrentamiento, la parcialidad de los Íntimos había intentado hostigar al equipo santiaguino con una serie de manifestaciones cercanas al hotel de concentración de los azules. Una actitud que parecía olvidada en el folklore del fútbol de la región.

Es más, momentos antes del enfrentamiento, en diferentes puntos de la capital peruana, los hinchas del equipo anfitrión colgaron diversos afiches con ofensivos mensajes, los mismo que recordaban los incidentes ocurridos en Avellaneda, en medio del partido ante Independiente.

Sin embargo, en las gradas del estadio Alejandro Villanueva del barrio de La Victoria, los propios fanáticos del equipo local han provocado serios incidentes en el sector de la hinchada. Enfrentamientos entre los hinchas y la seguridad privada del recinto.

La venta de entradas para el partido en Lima, que comenzó el martes 9, está totalmente agotada. En ese escenario, la U visita a los incaicos en un estadio con más de 33 mil hinchas locales.