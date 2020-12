Sigue el culebrón: Rueda aún no llega a un acuerdo con Colombia

Reinaldo Rueda se reunió ayer de forma telemática con dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para negociar su llegada a esa selección. Según pudo saber La Tercera, en este primer encuentro “cara a cara” el aún entrenador de Chile no pudo lograr un acuerdo con Ramón Jesurún, presidente de dicha entidad, aunque las tratativas se mantienen abiertas.

Rei es la primera opción para los cafeteros y a él también le interesa dejar la banca de la Roja, por temas deportivos y familiares. Sin embargo, hasta este minuto, no han podido llegar a un punto de encuentro que les permite trabajar juntos. Esta versión fue confirmada por directivos colombianos y de la ANFP, donde siguen con atención el devenir de la negociación.

De hecho, ayer, el presidente de la sede de Quilín, Pablo Milad, habló por teléfono con Jesurún, quien viene saliendo de un positivo por Covid-19. En dicha conversación, según cuentan en la asociación, el timonel colombiano le señaló que se reunirían de manera virtual con Rueda, motivo por el cual podría haber novedades entre anoche y hoy.

No las hubo, o, al menos, las que esperaba la ANFP, donde quieren una pronta definición del asunto para dedicarse al ciento por ciento, y cuanto antes, a la búsqueda de un nuevo entrenador. Diferencias económicas entre el DT y la FCF han estirado más de la cuenta una negociación que, según la prensa colombiana, sería un simple trámite, un saludo a la bandera.

En los pasillos de Quilín están al tanto que al igual que les ocurre a ellos, la federación cafetera también pasa por problemas económicos. De hecho, conscientes de aquello, la asociación nacional aceptó rebajar la cláusula de salida de Rueda de US$ 2,23 millones a US$ 1 millón. No obstante, su par caribeña quiere que la desvinculación sea gratuita.

“Todo se puede conversar y tiene solución”, replican en la ANFP, donde están dispuestos a recibir en cuotas una eventual indemnización por Rueda, si es que los recursos escasean en Colombia.

Al menos hasta este minuto, Rueda no ha podido sellar un acuerdo con la selección de su país. Y aunque en rigor sigue siendo técnico de la Roja, aquella situación puede cambiar en cualquier minuto y lo saben en la ANFP, donde están atentos al teléfono, ya que las próximas horas serán claves.