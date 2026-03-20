SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Thierry Henry y el poco apoyo a los Gunners: “Mucha gente dice: ‘cualquier cosa menos que el Arsenal gane la liga’”

    El ídolo del cuadro londinense aseguró que el club no es la elección popular predilecta para quedarse con la Premier League, pese a no haber ganado el título hace más de dos décadas.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Thierry Henry (créditos: Romain Lafabregue/AFP).

    La Premier League entra en cuenta regresiva y el Arsenal está cada vez más cerca de romper una sequía histórica. Los Gunners, con un partido más, le sacan nueve puntos de ventaja al Manchester City, a falta de siete jornadas. El cuadro londinense podría consagrarse campeón tras 22 años.

    Su último título fue en 2004, con la mítica temporada de los Invencibles de Arsène Wenger. Para remate, ambos elencos se medirán este domingo 22 de marzo en la final de la EFL Cup.

    En ese sentido, Thierry Henry, ídolo del Arsenal y figura del último título liguero de liga del club, aseguró que los Gunners no cuentan con el apoyo popular, pese a ser denominados como el equipo ‘underdog, es decir, no favorito, subestimado o derechamente desvalido.

    Mucha gente dice: ‘cualquier cosa menos que el Arsenal gane la liga’”, comenzó señalando Tití en Monday Night Football. También recordó cuando él quería que el Liverpool rompiera su sequía y conquistara la Premier. “Yo quería que ellos (Liverpool) ganaran la liga porque quería que Jamie (Carragher) ganara la liga o que Stevie G (Steven Gerrard) ganara la liga”, añadió.

    Los cuestionamientos al Arsenal

    Henry continuó explicando que considera que los fanáticos no quieren que el Arsenal corte su mala racha: “Me guste o no el Liverpool, uno siempre apoya al menos favorito, al equipo que no pudo lograrlo o que no consiguió ganar la liga, pero mucha gente no quiere que el Arsenal gane la liga”, aseguró.

    Carragher, también panelista del programa, coincidió: “Creo que es muy extraño, y tal vez sea lo mismo con la final de la Copa Carabao. Cuando tienes un equipo como el Man City, que ha dominado la era pasada, la mayoría de los neutrales quieren al menos favorito, pero con el Arsenal no se siente así“, señaló el exdefensor.

    “Quizás haya muchos aficionados del Manchester United o del Liverpool que, aunque el City sea el rival local y el Liverpool haya estado compitiendo con el City por el título en los últimos años, estén mirando y pensando: ‘quizás quiero que gane el City’”, añadió.

    El otrora zaguero señaló que la poca preferencia podría ser por diferentes críticas que ha recibido Mikel Arteta y el juego del club: “Hay algo en el Arsenal, y en la forma en que lo han manejado, ya sea el estilo de fútbol, ​​ya sea Arteta en la banda. Hay algo en ellos, tal vez sea la afición, reciben algunas críticas, que tal vez molesta a la gente por el camino equivocado", indicó.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalPremier LeagueArsenalMikel ArtetaManchester CityThierry HenryJamie Carragher

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Petróleo sube pese a posible levantamiento de sanciones a crudo iraní y mercado sigue atento a conflicto

    Al menos tres detenidos deja operativo policial en la comuna de Estación Central

    Irán confirma la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria en la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    El preocupante efecto del cambio climático que podría matar a más de 500.000 personas en 2050, según un estudio

    Deepfakes, desinformación y acoso: la violencia digital que alarma a expertos y desafía la ley chilena

    Lo más leído

    1.
    Natalia Duco explica la suma urgencia a la reforma a las SADP: “El 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo”

    Natalia Duco explica la suma urgencia a la reforma a las SADP: “El 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo”

    2.
    Goleada y a cuartos: Manuel Pellegrini pone al Betis entre los ocho mejores de la Europa League por primera vez

    Goleada y a cuartos: Manuel Pellegrini pone al Betis entre los ocho mejores de la Europa League por primera vez

    3.
    “Malo conch...”: Jugador de Everton recibe sanción tras los duros insultos al árbitro Carvajal en la igualdad frente a la UC

    “Malo conch...”: Jugador de Everton recibe sanción tras los duros insultos al árbitro Carvajal en la igualdad frente a la UC

    4.
    Juan Tagle analiza el complejo grupo de la UC en Copa Libertadores: “Son cuatro equipos grandes”

    Juan Tagle analiza el complejo grupo de la UC en Copa Libertadores: “Son cuatro equipos grandes”

    5.
    Se acaba el sueño de la Europa League para Darío Osorio: Nottingham inglés elimina al Midtjylland en los penales

    Se acaba el sueño de la Europa League para Darío Osorio: Nottingham inglés elimina al Midtjylland en los penales

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Al menos tres detenidos deja operativo policial en la comuna de Estación Central
    Chile

    Al menos tres detenidos deja operativo policial en la comuna de Estación Central

    Puerto Varas y Purranque decretan duelo de tres días por muerte de sargento segundo Javier Figueroa

    “Necesitamos mano dura” y “refleja la crisis de seguridad”: parlamentarios reaccionan a la muerte de carabinero baleado en Puerto Varas

    Petróleo sube pese a posible levantamiento de sanciones a crudo iraní y mercado sigue atento a conflicto
    Negocios

    Petróleo sube pese a posible levantamiento de sanciones a crudo iraní y mercado sigue atento a conflicto

    Hacienda anticipa nuevas medidas para la construcción y cambios al Mepco se anuncian entre lunes y martes

    Si deja de operar el Mepco el IPC de abril podría llegar a 1% y la inflación bordearía el 4% en 2026

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    El preocupante efecto del cambio climático que podría matar a más de 500.000 personas en 2050, según un estudio

    Deepfakes, desinformación y acoso: la violencia digital que alarma a expertos y desafía la ley chilena

    Midtjylland de Dinamarca se frota las manos: clubes ingleses entran de lleno en la pelea por Darío Osorio
    El Deportivo

    Midtjylland de Dinamarca se frota las manos: clubes ingleses entran de lleno en la pelea por Darío Osorio

    Thierry Henry y el poco apoyo a los Gunners: “Mucha gente dice: ‘cualquier cosa menos que el Arsenal gane la liga’”

    Una inesperada incursión fuera del fútbol: Erling Haaland invierte en el nuevo circuito mundial de ajedrez

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Choque de estrenos: la lucha por la taquilla que librarán las nuevas Duna y Avengers
    Cultura y entretención

    Choque de estrenos: la lucha por la taquilla que librarán las nuevas Duna y Avengers

    Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina

    Almodóvar, Lars von Trier y Charli XCX: las películas que se alistan para Cannes 2026

    Irán confirma la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria en la ofensiva de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Irán confirma la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria en la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Heridas 50 personas, entre ellas 35 de gravedad, en un incendio en una fábrica en Corea del Sur

    Irán alerta de “consecuencias devastadoras” para el mundo si no actúa frente el “terrorismo de Estado” de Israel

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal