Thierry Henry y el poco apoyo a los Gunners: “Mucha gente dice: ‘cualquier cosa menos que el Arsenal gane la liga’”

La Premier League entra en cuenta regresiva y el Arsenal está cada vez más cerca de romper una sequía histórica. Los Gunners, con un partido más, le sacan nueve puntos de ventaja al Manchester City, a falta de siete jornadas. El cuadro londinense podría consagrarse campeón tras 22 años.

Su último título fue en 2004, con la mítica temporada de los Invencibles de Arsène Wenger. Para remate, ambos elencos se medirán este domingo 22 de marzo en la final de la EFL Cup.

En ese sentido, Thierry Henry, ídolo del Arsenal y figura del último título liguero de liga del club, aseguró que los Gunners no cuentan con el apoyo popular, pese a ser denominados como el equipo ‘underdog’, es decir, no favorito, subestimado o derechamente desvalido.

“Mucha gente dice: ‘cualquier cosa menos que el Arsenal gane la liga’”, comenzó señalando Tití en Monday Night Football. También recordó cuando él quería que el Liverpool rompiera su sequía y conquistara la Premier. “Yo quería que ellos (Liverpool) ganaran la liga porque quería que Jamie (Carragher) ganara la liga o que Stevie G (Steven Gerrard) ganara la liga”, añadió.

Los cuestionamientos al Arsenal

Henry continuó explicando que considera que los fanáticos no quieren que el Arsenal corte su mala racha: “Me guste o no el Liverpool, uno siempre apoya al menos favorito, al equipo que no pudo lograrlo o que no consiguió ganar la liga, pero mucha gente no quiere que el Arsenal gane la liga”, aseguró.

Carragher, también panelista del programa, coincidió: “Creo que es muy extraño, y tal vez sea lo mismo con la final de la Copa Carabao. Cuando tienes un equipo como el Man City, que ha dominado la era pasada, la mayoría de los neutrales quieren al menos favorito, pero con el Arsenal no se siente así“, señaló el exdefensor.

“Quizás haya muchos aficionados del Manchester United o del Liverpool que, aunque el City sea el rival local y el Liverpool haya estado compitiendo con el City por el título en los últimos años, estén mirando y pensando: ‘quizás quiero que gane el City’”, añadió.

El otrora zaguero señaló que la poca preferencia podría ser por diferentes críticas que ha recibido Mikel Arteta y el juego del club: “Hay algo en el Arsenal, y en la forma en que lo han manejado, ya sea el estilo de fútbol, ​​ya sea Arteta en la banda. Hay algo en ellos, tal vez sea la afición, reciben algunas críticas, que tal vez molesta a la gente por el camino equivocado", indicó.