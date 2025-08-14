Todo listo para una nueva edición del Burton Day One

Burton Day One es un evento que conmemora la vida y la pasión de Jake Burton por el deporte blanco, con un desafío de que todos los años se planteaba lograr una temporada de 100 días seguidos de snowboard, comenzando esta travesía justamente en Chile. Años más tarde, la tradición se extendió y perdura aún.

Burton Day One consiste en una community ride que rinde homenaje a Jake Burton, con sus tradiciones, invitados especiales, sorpresas para los asistentes, la realización de una jam sesión con dj, hamburguesas y mucho más en el escenario, ideal para su legado: la nieve de la cordillera de los Andes.

Todo listo

Este viernes 15 de agosto se realizará una nueva edición del evento en El Colorado, instancia en la que asistirán exponentes internacionales como Taylor Burton, hijo de Jake Burton Carpenter; Rob Roethler, atleta Burton norteamericano, garantía de espectáculo, rider de estilo libre; Raibu Katayama, atleta Burton japonés, reconocido por su velocidad, agilidad e impresionantes drop.

Toda la información en https://www.burton.cl/.