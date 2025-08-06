Jorge Sampaoli alista el retorno. En Brasil, aparece como opción para la banca del Santos, una plaza que, por cierto, conoce. Estuvo en el club entre diciembre de 2018 y el mismo año de 2019. Sobrepasó por dos días el año de permanencia en el Peixe. Dirigió 64 partidos y obtuvo 35 triunfos. Puso al equipo en el segundo puesto en el Brasileirao. Con ese aval, se le abre la puerta para el retorno, en el que podría dirigir a un superclase: Neymar.

El casildense y el club parecen dispuestos a dejar en el olvido las diferencias que motivaron su salida. Los hace coincidir la urgencia de levantar un rendimiento paupérrimo. Por estos días, el equipo figura en el 15º puesto y coquetea peligrosamente con el descenso.

“Todo lo que le dieron lo choca; lo representa Dios”: la ácida crítica a Sampaoli mientras se acerca al Santos de Neymar

A la espera de que se resuelvan las tratativas, que la prensa brasileña sitúa en una fase decisiva, sobre todo por la disconformidad con el rendimiento que Cleber Xavier le ha sacado a la escuadra, hay quienes no dejan pasar la oportunidad de pasarle la cuenta al exseleccionador de Chile y Argentina.

Precisamente, el paso por la Albiceleste es el que explica la virulencia que sigue recibiendo en el país transandino. Una prueba de ella es la radical postura de Pablo Migliore, exarquero de Boca Juniors, quien no vaciló en fulminarlo.

Pablo Migliore como boxeador, una de las facetas que ha explorado después de dejar el fútbol.

“Recién estaba viendo que Sampaoli ahora va a Santos. Todo lo que le dieron, lo chocó. Cualquier cosa que agarra, lo choca. Y ahora lo llevan con Neymar. Lo representa Dios”, declara el exguardameta, caracterizado por una polémica personalidad, en declaraciones al streaming Olga.