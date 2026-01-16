SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Tragedia en el fútbol ruso: encuentran muerto a exjugador del CSKA Moscú que había sobrevivido a un tiroteo en diciembre

    Conmoción existe en el mundo del fútbol luego de que fuera encontrado el cuerpo sin vida del futbolista ruso del CSKA Layonel Adams, hijo de padre nigeriano y madre rusa, quien fue hallado en Zvenígorod.

    Por 
    Madelynne Alegría

    Una fuente policial en declaraciones a la agencia de noticias TASS confirmó el hallazgo “del futbolista Layonel Adams, quien fue hallado muerto en un edificio en la ciudad de Zvenígorod de la región de Moscú”. Se trata de una zona conocida por su proximidad a la capital rusa y lugar residencial de otro conocido deportista, Timur Magomédov, portero del Dinamo Majackalá, aunque no se ha establecido ninguna conexión directa entre ambos hechos.

    A finales de diciembre, Adams tuvo que ser hospitalizado tras ser golpeado y recibir un disparo en la cadera cerca de un restaurante en Zvenígorod. El incidente, en el que el futbolista habría sido atacado por al menos diez personas, tuvo lugar el 27 del mes pasado, pero fue rápidamente dado de alta para su recuperación.

    ¿Cómo sigue la investigación?

    Según informaciones de prensa local, se baraja la teoría de un suicidio por temas amorosos. Sin embargo, la madre del futbolista ha negado esa información, apuntando que no tenía pareja.

    Las autoridades de la Región de Moscú mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del hallazgo y reconstruir las últimas horas del deportista con revisión de testimonios, cámaras y pruebas forenses. Hasta el momento, la fiscalía no ha confirmado la causa de muerte.

    Trayectoria deportiva de Layonel Adams

    Nacido en 1994, Layonel Adams desarrolló una parte significativa de su formación futbolística en las categorías inferiores de uno de los clubes más emblemáticos de Rusia, el CSKA de Moscú. Entre los años 2012 y 2014, Adams formó parte del equipo juvenil, donde demostró su potencial y habilidades en el campo.

    Tras su paso por el club de primera división, su carrera profesional le llevó a vestir la camiseta de varios equipos en diferentes categorías rusas. Entre ellos, destaca su participación en el Yenisei de Krasnoyarsk, el Volga de Tver y el Kamaz de Naberzhnie Chelní donde continuó su desarrollo como futbolista.

    Su trayectoria, aunque no alcanzó la élite del fútbol europeo, sí le permitió forjarse una carrera en el panorama futbolístico ruso, dejando una huella en cada uno de los equipos por los que pasó y siendo reconocido por sus compañeros y aficionados.

