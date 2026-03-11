“Tranquilo, Chile; vos no”: la prensa argentina revive su trauma con la Roja ante la ausencia de Irán en el Mundial

Hay traumas en la vida que cuesta superar. A veces, incluso, no se consigue. En esa lista, aunque parezca increíble, las decepciones deportivas tienen un lugar destacado. Principalmente, porque dan pie a un recuerdo amargo eterno y, sobre todo, a que quien esté en la vereda de enfrente lo ocupe como material de burla.

Argentina puede dar fe de ese cuadro. Aunque los transandinos pueden estar felices por los múltiples logros que han conseguido en el último tiempo, encabezados por el Mundial de Qatar, de 2022, claramente hay un trago amargo que aún no pueden digerir: las finales perdidas ante Chile, en la Copa América de 2015 y la Copa América Centenario del año siguiente. En ambas, la Albiceleste estaba liderada por Lionel Messi, quien incluso amagó dejar esa selección después de la segunda caída.

El anuncio de Irán de que no irá al Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá revivió los recuerdos. " Dado que este gobierno (Estados Unidos) corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo ”, declaró este miércoles Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes iraní. A partir de ahí, comienza otra discusión: cómo llenar el cupo que dejará el combinado asiático.

En Argentina optaron por un enfoque bastante particular a la hora de referirse a la contingencia: se acordaron de la Roja.

A través de su cuenta en X, citando una nota que intenta aclarar cómo debería proceder la FIFA para llena1r el cupo, el diario deportivo Olé descartó un posibilidad específica. “No, tranquilo Chile. Vos no”, publicó el medio, acompañado de una imagen que muestra en primer plano a Felipe Loyola, Luciano Cabral y Francisco Sierralta y, como no, a Arturo Vidal, el jugador nacional que despierta mayor rivalidad al otro lado de la cordillera.