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    Tras cuatro años de suspensión: Rusia volverá a competir en un torneo FIFA

    El ente rector abrió la puerta para comenzar con el retorno gradual de las selecciones soviéticas a los certámenes internacionales.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Gianni Infantino, timonel de la FIFA, junto a Vladimir Putin, presidente de Rusia (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File). Alexander Zemlianichenko

    La selección de Rusia volverá a disputar un torneo a nivel FIFA luego de más de cuatro años de ausencia a nivel internacional. El ente rector abrió el veto y confirmó que un combinado juvenil soviético fue invitado a participar en el nuevo certamen de la categoría: el Festival Sub 15, que se disputará en Azerbaiyán en octubre de este año.

    El elenco eslavo, anfitrión del Mundial 2018, quedó marginado de toda competición oficial en 2022, debido al conflicto bélico e invasión a Ucrania.

    Desde el anuncio de la FIFA, todos los clubes y selecciones rusas quedaron excluidos de cualquier certamen organizado por la UEFA o el ente rector del fútbol mundial. Solo pudieron disputar encuentros amistosos. Eso sí, la federación nunca fue suspendida como tal.

    “Está abierto a todas las asociaciones miembros de la FIFA”, confirmó un portavoz del organismo a AFP, cuando fue consultado por el torneo. Por otra parte, aseguró que la competición es “un paso importante hacia el regreso de los equipos rusos al deporte internacional”.

    Un retorno gradual

    La decisión de la FIFA es vista como el inicio del proceso de reintegración deportiva. Según informó el propio presidente Gianni Infantino, el retorno será gradual y las selecciones inferiores serán el comienzo.

    El suizo había propuesto levantar el castigo, aunque la moción fue cuestionada por algunas federaciones: “Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar”, aseguró en febrero pasado.

    Deberíamos asegurarnos en nuestros estatutos de que ningún país pueda ser vetado de jugar al fútbol por los actos de sus líderes políticos”, añadió en ese entonces.

    De todas maneras, la Federación Rusa de Fútbol festejó la determinación, aunque valorarán la invitación a participar en el torneo de desarrollo, que reunirá a distintas selecciones.

    En tanto, Mijaíl Degtiariov, ministro ruso de Deportes, indicó que espera que sea “un primer paso hacia el regreso completo” de los equipos rusos a las competencias internacionales.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalSelección de RusiaRusiaFIFAGianni InfantinoUEFAFestival Sub 15

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