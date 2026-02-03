SUSCRÍBETE POR $1100
    “Que ningún país pueda ser vetado del fútbol”: presidente de la FIFA propone levantar el castigo a Rusia

    El ente rector suspendió a ese país de participar en sus competencias en 2022, tras la invasión en Ucrania.

    Por 
    Diego Donoso
    Gianni Infantino contó que se piensa levantar el castigo a Rusia, al menos en las categorías jóvenes. FIFA

    Luego del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, la FIFA y la UEFA tomaron la decisión de sancionar al país bicontinental por su avance armado. El castigo fue que tanto la selección como los clubes no pudieran participar de competiciones organizadas por estas entidades.

    La prohibición se vio en acción de inmediato, ya que la selección rusa debía jugar los playoffs de Europa para intentar clasificar al Mundial de Catar 2022, lo que no ocurrió. Asimismo, desde ese año que equipos rusos no pueden participar de competencias europeas, lo cual era recurrente previo a la exclusión del organismo del viejo continente.

    Sin embargo, el presidente del ente rector del balompié en el mundo, Gianni Infantino, dijo que están pensando en levantar la sanción, a pesar de que aún persiste el conflicto bélico. “Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar”, declaró el mandamás.

    Gianni Infantino catalogó como una "derrota" un posible veto a Israel. Por: AP Photo/Darko Bandic. Darko Bandic

    El ente que organiza las competencias europeas acordó en 2023 permitir que las categorías Sub 17 pudieran volver a participar en sus competiciones. Sin embargo, la molestia de varias federaciones frenó la iniciativa. “Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos para los jóvenes”, respondió Infantino en entrevista con Sky Sports.

    Un posible veto para Israel y el premio a Trump

    En la misma conversación, se le cuestionó a la cabecera de la FIFA si sería posible sancionar de la misma forma a Israel, situación que negó rotundamente al catalogar esa posibilidad como “una derrota”. “Deberíamos asegurarnos en nuestros estatutos de que ningún país pueda ser vetado de jugar al fútbol por los actos de sus líderes políticos”, puntualizó.

    También se le interpeló por el galardón de la paz que se le entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. “Objetivamente se lo merece. No solo lo digo yo, una premio Nobel de la Paz (María Corina Machado) también lo ha dicho. Él ha sido una parte instrumental a la hora de resolver conflictos y salvar miles de vidas”, afirmó sobre la entrega del premio.

