Tras debutar seis meses después de su llegada: Marcelo Morales es marginado por indisciplina en el New York Red Bull

Marcelo Morales está en el centro de la polémica en el New York Red Bulls. El chileno fue castigado por indisciplina en el elenco de la MLS de Estados Unidos.

El castigo para el lateral izquierdo llega cuando parecía hacerse un espacio en el elenco norteamericano. Una semana después de su debut, donde fue figura y aportó con una asistencia, el chileno sufrió una severa pena por razones extrafutbolísticas.

Este miércoles, Morales quedó fuera de la convocatoria ante el Philadelphia Union por la US Open Cup tras tampoco haber visto minutos el fin de semana pasado. En detalle, el entrenador Sandro Schwartz aseguró que el zurdo no fue citado luego de que llegara una hora tarde al entrenamiento del martes.

Finalmente, el New York Red Bull terminó cayendo por 3-2 en los cuartos de final de la copa doméstica, despidiéndose del certamen.

Problemas para consolidarse

Morales venía de realizar, finalmente, su debut con el New York Red Bull. El chileno se estrenó seis meses después de llegar al conjunto energizante. Tras una lesión que significó una operación, la recuperación y una larga puesta a punto en lo físico, realizó su estreno.

El zurdo brilló con una asistencia y una gran actuación personal, destacando tanto en defensa como en ataque. Su intensidad y personalidad fueron valores resaltados. De hecho, el nacional se hizo cargo de uno de los lanzamientos penales en el triunfo de su escuadra.

“El partido fue bien de ida y vuelta, bien jugado. Nos empataron en los últimos minutos, algo que tenemos que seguir corrigiendo para cerrar los partidos antes. Feliz, son muchos meses que no juego. No hice pretemporada, pero feliz de la oportunidad que me dieron y sumar minutos”, indicó en ese momento.

No obstante, luego de un extenso proceso para volver a jugar, Morales vuelve a perder terreno en el New York Red Bull. El chileno deberá volver a ganarse la confianza de Schwartz para ser considerado nuevamente.

El cuadro del chileno volverá a jugar este sábado 16 de agosto coincidentemente también ante el Philadelphia Union, aunque en esta oportunidad será un cotejo válido por la MLS.