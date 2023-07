Un chileno a la liga de los petrodólares: Enzo Roco desembarca en Arabia Saudita

El mercado de fichajes en el fútbol internacional, de cara a la temporada 2023-2024, se ha remecido por dos actores outsiders: Arabia Saudita y Estados Unidos. Cada uno con su respectivo emblema: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. En el caso particular de los saudíes, se han convertido en un atractivo punto de destino gracias a las ofertas millonarias que le permiten llevar a su liga a estrellas de primer orden.

El reino de Medio Oriente no tenía presencia chilena, luego de que el técnico José Luis Sierra no continuara en el Al Wehda. Esto cambió hoy. Este viernes se confirmó el desembarco de Enzo Roco a la liga de Arabia Saudita, al firmar contrato hasta 2025 con Al Tai, uno de los integrantes de la Saudi Professional League, la máxima categoría de aquella nación. El jugador formado en Universidad Católica era agente libre tras no continuar en el Elche de España, con el cual descendió en LaLiga.

El zaguero dedicó unas palabras en su bienvenida, en inglés. “Hola a todos los hinchas del Al Tai. Soy Enzo Roco, hoy firmé por el club. Estoy muy feliz por esta oportunidad y estoy muy expectante por comenzar la nueva temporada. Necesitamos su apoyo”, declaró.

En la temporada 2022-2023 con el equipo ilicitano, Roco jugó 22 partidos en la liga española, 19 de titular, con un total de 1.656 minutos en cancha. Desde el arribo de Sebastián Beccacece al club propiedad de Christian Bragarnik, Roco perdió terreno. El Elche terminó último en el campeonato pasado, con sólo 25 puntos en 38 fechas.

Roco desembarcó en un club de medianía de tabla. En el torneo de liga anterior, Al Tai finalizó en el noveno lugar con 34 puntos en 30 fechas, producto de 10 triunfos, cuatro empates y 16 derrotas, con 41 goles a favor y 49 en contra. Se trata del séptimo equipo en la carrera del defensor, recurrente en la selección chilena. Además de la UC y el Elche, jugó en el Espanyol de Barcelona, Cruz Azul, Besiktas y el Fatih Karagümrük turco (que acaba de incorporar a Matías Dituro).

Arabia Saudita se ha convertido en la gran vedette del periodo de pases, a raíz de la nutrida cantidad de figuras que se han integrado a su competencia. Los poderosos del país llevan la delantera. El Al Nassr inició este camino con CR7 y ahora sumó a Marcelo Brozovic y está a un paso de fichar a Sadio Mané. Por su lado está el Al Ittihad, que firmó a Karim Benzema y N’Golo Kanté. Mientras que el Al Ahli dio el golpe contratando a Roberto Firmino, Edouard Mendy y al argelino Riyad Mahrez, desde el Manchester City.

La liga saudí comenzará el próximo 11 de agosto. El debut del Al Tai será el sábado 12, ante el Damak.