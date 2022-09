Un ex campeón del mundo de peso pesado y un semifinalista de la Euro 2008: los deportistas que van a la guerra tras un nuevo llamado de Putin

La búsqueda de Vladimir Putin por mantener la invasión a Ucrania lo ha llevado a un nuevo reclutamiento militar. Se trata de un llamado a 300.000 nuevos efectivos, destinado para hombres en edad de combatir y que desde el primer minuto provocó que cientos de adultos y jóvenes hayan escapado de Rusia para no tener que unirse al grupo de batalla.

Entre los que recibieron la obligación de sumarse a las tropas están dos deportistas de larga trayectoria en Rusia. Se trata de Nikolai Valuev y Diniyar Bilyaletdinov. El primero tiene 49 años y fue dos veces campeón del Mundo en la categoría de peso pesado. El segundo es un ex fútbolista que en 2008 llegó a las semifinales de la Eurocopa con su selección.

La cuota más dramática vino por parte del ex jugador del Everton de Inglaterra. Bilyaletdinov no desea sumarse al ejercito, pero el llamado forzoso no le da otra opción. Por eso su padre conversó con el medio ruso “Sports.ru” para evidenciar la complicada situación que vive su hijo y ex estrella del combinado ruso. “Diniyar recibió una citación. Es difícil hablar de emociones, porque él no sirvió, aunque hizo el servicio militar, pero fue específico con carácter deportivo. Eso fue hace 19 años. Es decir, sí, prestó juramento, pero sirvió vinculado al deporte”, comenzó relatando.

De todas formas el padre del futbolista espera que la decisión de un paso atrás, ya que afirma que su hijo no está dentro de los grupos obligados a viajar a Ucrania. “La ley decía que se iba a llamar a personas de hasta 35 años, y él tiene 37, por lo que aquí hay algún tipo de inconsistencia. Ahora toca averiguar si esta citación es correcta o si se envió antes de tiempo. Cualquier cosa puede suceder. Si hubo una movilización general, entonces no hay necesidad de hacer preguntas. El presidente ha establecido una parcial, todo debe estar de acuerdo con la ley”, aseguró.

Bilyaletdinov fue internacional con Rusia 46 veces y en la Eurocopa de 2008 fue uno de los jugadores estelares del combinado que cayó en semifinales frente a España. En clubes tuvo la chance de jugar por grandes escuadras como el Lokomotiv de Moscú, Everton y Rubin Kazan.

Valuev dispuesto a ir

Una realidad totalmente distinta es la de Nikolai Valuev, quien con 49 años y siendo diputado en Rusia, se mostró totalmente abierto a ir a defender a su país en la invasión. “En mi opinión, todos los diputados han recibido una citación de reclutamiento, yo también recibí una citación. Recibí la citación justo antes de mi viaje a Donbas y no estaba en casa. La próxima semana iré e informaré a la oficina de alistamiento”, comentó al medio “Izvestia”.

El ex atleta es un personaje de largo recorrido en el país europeo, tanto por su carrera profesional como por su vida después de su retiro en 2010. En la primera eso sí tuvo mucho más reconocimiento, ya que logró en dos ocasiones conseguir el Campeonato Mundial de Peso Pesado.

Una vez colgados los guantes, Valuev, se transformó en diputado en la Duma, además de brindar una inusual expedición en 2011 a Siberia intentando encontrar al abominable hombre de las nieves. “Creo que los milagros sólo ocurren en época de Navidad. Dudo de que el yeti vaya a salir a la carretera a detener nuestra furgoneta con los brazos abiertos. Pero si veo algo, lo comunicaré”, contó en aquella oportunidad a la BBC.