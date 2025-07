Un experto en polémicas: Kyrgios defiende a Norrie por las quejas de Nicolás Jarry

El partido entre Nicolás Jarry y Cameron Norrie, por los octavos de final de Wimbledon, terminó con una escena poco habitual en el tenis y en algún partido del chileno. En plena red, en el rito del saludo posterior al término del partido, se observa claramente que el nuevo número uno del tenis chileno recrimina al británico. Hasta ese momento, nadie tenía certeza de la razón específica.

"Soy un poco gritón, creo que esa es mi energía. Estaba animando a mi equipo. Le dije: ‘Nico, competiste muy bien. Aguantaste muy bien. Ha sido un partido muy competido y me ha encantado, y también a los aficionados chilenos’. Sin duda, al final me ayudaron a sobrellevar el partido", justificó el isleño. "Tienes que intervenir o me la tengo que aguantar. Ese es el verdadero problema, no importa el motivo. Es lo mismo que golpear la pelota en cualquier lugar. Es algo que él puede controlar, no es un tic nervioso, siempre lo hace”, había denunciado el chileno al umpire.

Kyrgios defiende a Norrie por las quejas de Nicolás Jarry

Norrie encontró defensor. Uno que, por cierto, tiene amplia experiencia en controversias. Nick Kyrgios ha sido considerado desde su irrupción como uno de los jugadores más talentosos del circuito. Sin embargo, nunca ha podido consolidar esa condición. Ahí entra a jugar su peculiar personalidad.

“Ha estado súper concentrado en esta primera semana de Wimbledon y jugar contra Jarry no es nada fácil”, introduce en una intervención en TalkSport. Luego, justifica las prolongadas pausas del europeo entre saque y saque, lo que desesperó al chileno. “Rafa Nadal, cuando jugué contra él, se tomaba mucho tiempo entre el primer y segundo saquey eso te sacaba del foco (…) Novak tuvo una etapa en la que picaba la pelota como 55 o 60 veces, algo completamente loco”, recordó.

Jarry, en el encontrón con Norrie.

En esa línea, buscó una razón para entender la conducta. “Ahí entra en juego la ventaja de ser local, creo yo. Cameron Norrie es el único británico que queda en el cuadro masculino. En mi opinión, 20 piques no es tan grave”, insistió.

El oceánico exigió valorar la victoria por sobre los factores externos. "Mis respetos a Norrie, creo que está infravalorado e incluso poco apreciado en el tenis británico(…) Siempre está cerca en los Grand Slams y en mi opinión juega su mejor tenis en Wimbledon”, complementó.

Y terminó valorando la participación del chileno. "Jarry venció a buenos jugadores para llegar a octavos(…) Volver a tomar el control del partido después de haber estado 2-0 en sets no es tarea fácil, y menos con la presión del público local”, concluyó, sin adentrarse en los notorios reproches del término del encuentro.