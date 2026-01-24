SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Una fecha y ya hay polémica: el gol fantasma que escandaliza al fútbol argentino

    Independiente Rivadavia venció a Atlético Tucumán con una anotación que desató la controversia en el país transandino, ya que la pelota nunca cruzó la línea del arco.

    Julián Concha 
    Julián Concha
    Independiente Rivadavia le ganó a Atlético Tucumán con polémica.

    Una nueva controversia sacude al fútbol argentino. Independiente Rivadavia se impuso sobre Atlético Tucumán, por 2-1, en un partido marcado por la polémica y que tuvo prácticamente de todo.

    Fue uno de los duelos que abrió la temporada 2026 y el Torneo de Apertura. De hecho, inició el viernes y terminó el sábado, literalmente. El partido fue interrumpido por una intensa tormenta, que contó con actividad eléctrica y caída de granizo. Es por ello que el inicio del segundo tiempo fue postergado hasta que mejoraran las condiciones climáticas.

    Matías Fernández (9′) abrió la cuenta para Rivadavia, en el comienzo del encuentro. Mientras que Leandro Díaz (41′), de penal, igualó las acciones. Los equipos se fueron a vestuarios justo después de varios cruces y un intenso tumulto entre ambos planteles.

    A la vuelta, se disputaron apenas dos minutos cuando el cotejo fue paralizado. Tras un corte de luz, la espera por el cese de la tormenta y una serie de tareas para retirar el exceso de agua en el campo, el partido se reanudó. Estuvo interrumpido por cerca de media hora.

    En tanto, en el 79′ se desató la polémica. Rivadavia anotó gracias a un cabezazo de Alejo Osella. Sin embargo, la pelota nunca ingresó al arco o nunca se logró confirmar esto. El balón impactó en el travesaño y picó en la línea justo antes de ser despejada por un defensa.

    El asistente Carlos Viglietti levantó la bandera y corrió hacia la mitad de la cancha, en señal de que era gol. Esto provocó efusivos reclamos de los tucumanos.

    Desde el VAR, que estaba a cargo de Gastón Brizuela, no llamaron al árbitro central Bryan Ferreyra, ya que no tenían una imagen clara. Por ende, el réferi se apoyó en la decisión de su guardalíneas.

    Finalmente, Independiente Rivadavia se quedó con el triunfo, pese a los cuestionamientos de Atlético Tucumán. Fue 2-1 para la Lepra mendocina, en su estreno en el Clausura argentino.

