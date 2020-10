Uruguay-Chile: goles y anécdotas de un duelo caliente

Apenas se dio a conocer en el sorteo que Chile enfrentaría a Uruguay en la primera fecha del camino a Qatar 2022, se supo que sería un debut ante un rival especial. Un duelo con mucha historia, con episodios que han perdurado en la memoria de los hinchas a pesar del tiempo. A continuación un repaso por los goles y anécdotas más destacadas de los cruces entre La Celeste y La Roja, que se medirán este jueves en el mítico Estadio Centenario de Montevideo.

1985: El gol imposible

Corría el minuto 54 y Chile se imponía por la cuenta mínima ante Uruguay en el Estadio Nacional, en un partido crucial en la clasificatoria para el Mundial de México 86. Tras una falta charrúa casi en la línea de fondo, Jorge Aravena se pone frente al balón para servir el tiro libre. El resultado fue uno de los tantos más hermosos y emblemáticos de la selección chilena: ejecución magistral de zurda para que el balón se clave al segundo palo de la portería Celeste. Todo lo explica mejor el propio Aravena, en una entrevista con La Tercera en 2015: “Tenía una sola opción: meterle el borde interno y parte del empeine muy abajo a la pelota y comenzar a subir la pierna describiendo la curva. A eso había que añadirle potencia para que la pelota subiera mucho y bajara violentamente”. Fue el 2-0 definitivo de esa tarde.

1987: Uruguay y un golpe al sueño chileno

Tras una gran campaña en la que destaca una histórica goleada 4-0 sobre Brasil, Chile superó en semis a Colombia y se ganó el derecho de estar en la final de la Copa América 1987, en el Monumental de River. El Equipo de Todos tenía nuevamente la oportunidad de ganar un trofeo que siempre le fue esquivo. Su rival ese 12 de julio fue Uruguay. La Celeste mostró toda su jerarquía y con un tanto de Pablo Bengoechea a los 56 minutos se impuso por la cuenta mínima, en uno de los partidos más tristes en la historia de la Selección. Chile, otra vez, debía postergar su sueño de levantar una copa.

1996: Chiqui Chavarría sacó a Francescoli

“Me acuerdo de esa jugada. Fue una pequeña caricia más que nada, hubiera sido una patada lo dejo no sé dónde. Estaba consciente de que tenía que entrarle fuerte al principio, usted sabe lo que es él como jugador, y gracias a Dios salió lesionado”, dijo Luis Chiqui Chavarría posterior al partido, en una de las declaraciones más recordadas del fútbol chileno. El nacido en Monte Águila se tomó revancha de una infracción a Sebastián Rozental que quedó sin sanción, y barrió violentamente por detrás a Enzo Francescoli. El crack de River Plate tuvo que salir en el entretiempo y Chile se impuso por 1-0 en el camino a Francia 98.

2003: Una pelea en el túnel

Uruguay y Chile se alistaban en el túnel del Estadio Centenario para salir a la cancha. Era la tercera jornada de las clasificatorias para Alemania 2006 y La Roja, que había empatado de visita ante Argentina y vencido a Perú en casa, tenía la ilusión de sacar un buen resultado. Cuando parecía que estaba todo listo para salir, la imagen de la transmisión comienza a mostrar a los jugadores charrúas y chilenos empujándose y golpeándose. En un lugar estrecho, de pronto llegaban cada vez más personas a separar y a calmar a los jugadores. Luego trascendió que Javier Chevantón y Rafael Olarra se provocaron e intercambiaron golpes, lo que provocó la reacción de ambos planteles. “Yo me voy contra la pared. Cuando me di vuelta, me di cuenta que me había agredido, que no había sido una casualidad. Entonces le tiré una patada y cayó al piso. Quedó la escoba, porque reaccionaron ellos y nosotros también”, explicó Olarra años después.

2007: Abreu y el miedo escénico de Chile

En noviembre de 2007 y con Marcelo Bielsa como entrenador, la selección chilena decidió no hacer el reconocimiento de la cancha en su visita al Estadio Centenario, rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Esto motivó las palabras del siempre polémico Washington Sebastián Abreu, quien dijo que La Roja no efectuó el reconocimiento “para evitar ese tema del miedo escénico en el estadio Centenario”. El resultado final de ese partido dejó bastante mal parado al delantero que, más de una década después, jugó en el fútbol chileno.

2007: Salas y una tarde mágica

Precisamente es el compromiso al que se refería Abreu. Es la última y la única vez que Chile ha podido rescatar puntos por las clasificatorias ante Uruguay en el Centenario. Todo de la mano de un jugador histórico del fútbol chileno: Marcelo Salas. Esa tarde del 18 de noviembre de 2007, el Matador anotó sus últimos dos tantos con la camiseta de la Selección. Primero para igualar el partido a los 59 anticipando a la defensa de cabeza, y a los 69 gracias a un buen lanzamiento penal para poner en ventaja La Roja. Pero la jerarquía de Salas no bastó y Uruguay lo empató a los 81, en el definitivo 2-2.

2011: Bautizazo y poker de Suárez

Una de las noches más inspiradas de Luis Suárez con la camiseta del seleccionado uruguayo. El delantero aprovechó las licencias que entregó un plantel que llegaba al partido totalmente golpeado por los escándalos de indisciplina, específicamente el Bautizazo. El incidente terminó con Arturo Vidal, Gonzalo Jara, Carlos Carmona, Jean Beausejour y Jorge Valdivia sancionados en la Selección. Todo este desorden interno lo aprovechó Suárez, quien marcó los cuatro goles con que Uruguay humilló por 4-0 a Chile, en el camino al Mundial de Brasil 2014.

2015: El dedo de Jara

Foto: AFP.

Para muchos es la polémica más grande del duelo Chile-Uruguay. Una acción que dio la vuelta al mundo y que desató la furia charrúa. Corría el minuto 63. La Roja y La Celeste igualaban sin goles por los cuartos de final de la Copa América disputada en territorio nacional en 2015. De pronto, Gonzalo Jara cae al piso acusando un golpe de Edinson Cavani. Ante esto, el árbitro brasileño Sandro Ricci decidió expulsar al delantero. Hasta ahí todo pacía ser relativamente normal, pero las imágenes dejaron en evidencia al defensa central. Chile venció por la cuenta mínima esa noche del 24 de junio, pero Jara fue sancionado y no pudo volver a jugar más en la competencia.