    Va por el Grand Slam que le falta: Carlos Alcaraz se impone sin problemas en su estreno en el Abierto de Australia

    El murciano superó el debut ante el local Adam Walton. En segunda ronda se medirá con el alemán Yannick Hanfmann.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Carlos Alcaraz debutó con éxito en el Abierto de Australia. Australian Open

    Carlos Alcaraz va por su asignatura pendiente. El español nunca ha podido ganar el título en Australia y está decidido a romper su maleficio en el primer Grand Slam de la temporada.

    Por primera vez, no estuvo en su box Juan Carlos Ferrero, el entrenador que lo tomó siendo juvenil hasta llevarlo a la cima. Ahora su equipo es liderado técnicamente por Samuel López en solitario.

    “Sin prisas pero sin pausas. Si quiere ritmo, tendrá ritmo”, le pedía el coach a su dirigido, que ostenta la primera posición del ranking ATP. En todo caso, el partido no le demandó mayor esfuerzo. Se impuso por 6-3, 7-6 (2) y 6-2 al Australiano Adam Walton (79º), en dos horas y cuatro minutos.

    Fue un buen inicio en Melbourne, donde su mejor resultado son los cuartos de final en las últimas dos ediciones, donde fue eliminado por Alexander Zverev y Novak Djokovic en 2024 y 2025, respectivamente.

    En su primera presentación oficial de la temporada, no se complicó mayormente, más allá del efecto emocional que puede significar este nuevo comienzo sin su mentor. Lo hizo bien, sin fisuras, imponiéndose física y tenísticamente ante un correcto adversario.

    Además, la programación y el cuadro lo van ayudando, pues tendrá un día más descanso y recién volverá a jugar el miércoles, cuando se mida ante el alemán Yannick Hanfmann, de 34 años y 102 del mundo.

    El germano derrotó al estadounidense Zachary Svajda por 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6 (3) y buscará superar su techo, ya que jamás ha superado la segunda ronda de un Grand Slam.

    Cerrada defensa

    Luego de su victoria, Alcaraz tuvo generosas palabras para su nuevo entrenador titular y pidió respeto por su labor al frente del cuerpo técnico.

    “Samu, al no haber sido número uno y no haber sido tenista profesional de estar en el top, a lo mejor no se le reconoce lo que se merece. Se me ha querido poner a muchos jugadores como entrenador principal y no me parece justo del todo porque él es uno de los mejores sino el mejor técnico del mundo. Se merece el reconocimiento porque te aporta unas cosas que ningún tenista quizás te pueda aportar”, señaló con firmeza.

    Sobre su estreno en el Abierto de Australia, el hispano alabó a su rival. “Parece que Walton no se mueve bien, pero era difícil encontrar el agujero. Es muy sólido desde el fondo de la pista. Pasar por dificultades es bueno para las siguientes rondas”, sostuvo.

    Asimismo, valoró el tiempo de recuperación con el que contará para su próximo partido. “El lunes tengo planificado un entrenamiento por la mañana por los que seguro que no voy a descansar. Intentaré sacar un poco de tiempo para jugar al golf, vamos a ver si me da la vida. Los dos días son necesarios y muy importantes para recuperar y estar lo mejor posible para el siguiente partido”, manifestó.

