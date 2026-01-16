SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Va por el título en Auckland, está invicto este año y es pupilo de un chileno: Sebastián Báez sorprende al circuito

    El jugador argentino es dirigido por Gonzalo Lama y disputará este sábado la final del ATP de Auckland.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Sebastián Báez está invicto este año. United Cup

    A fines del año pasado, Sebastián Báez atravesaba por un mal momento. Cerró la temporada en el puesto 45, lejos del décimo octavo lugar que llegó a ostentar hace un par de temporadas. En busca de confianza, incluso, jugó el Challenger de Montevideo. Sin embargo, se despidió tempranamente y terminó un año con pocas sensaciones positivas.

    En ese mismo periodo, su entrenador Sebastián Gutiérrez decidió sumar al chileno Gonzalo Lama a su cuerpo técnico. Con recientes experiencias junto a Christian Garin y Alejandro Tabilo, el León fue pieza clave en una intensa pretemporada en Argentina y actualmente acompaña al transandino en su periplo por Oceanía.

    Y justamente, Báez se ha convertido en la gran sorpresa de estas primeras dos semanas del año, algo que comenzó a demostrar en la United Cup, donde fue el líder del equipo argentino que llegó a cuartos de final. Ganó sus tres partidos, destacando su victoria sobre Taylor Fritz (9º), además de sus triunfos ante Jaume Munar (38º) y el legendario Stanislas Wawrinka (156º).

    Gonzalo Lama junto a Sebastián Báez y Sebastián Gutiérrez. Instagram

    Esa participación le garantizó su regreso al top 40 y ahora gracias a su desempeño en el ATP 250 de Auckland, el oriundo de San Martín se acerca al grupo de los 30 mejores. En el cemento neozelandés logró otra victoria resonante sobre un top ten: venció por 7-5 y 6-3 a Ben Shelton (8º) y horas más tarde al estadounidense Marcos Girón, para acceder a la final del certamen, donde la noche de este viernes se medirá con el checo Jakub Mensik (18º). Irá en busca de su octavo título, el segundo en cancha dura.

    Confianza a tope

    “Estoy muy contento por todo el trabajo que hay atrás desde mi equipo, y, obviamente, desde lo tenístico, hay muchos cambios en el saque y en el juego de ser un poco más agresivo”, señaló Báez tras el encuentro.

    “Creo que no hay mejor manera de llegar a un Grand Slam que con confianza y ganando partidos y, obviamente, falta un partido todavía mañana. Estoy muy enfocado en hacer la mejor recuperación posible, en terminar lo mejor posible el día y enfocado en el partido mañana”, añadió.

    De hecho, el mejor ejemplo de la confianza de Báez es que el año pasado apenas ganó tres partidos en cancha dura, una cifra que pulverizó en estas primeras dos semanas de la temporada.

    Más sobre:TenisATP de AucklandSebastián BáezGonzalo LamaBen SheltonTaylor Fritz

