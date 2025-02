Vuelve el Torneo Nacional: los puzzles tácticos que Colo Colo, la U y la UC aún deben resolver para ir por el título

Se acaba la espera. Regresa el Campeonato Nacional de Primera División, luego de 96 días. Este viernes 14 de febrero arranca el torneo chileno. Lo hace tres meses después de la emocionante definición simultánea entre Colo Colo y la U, que finalizó con la consagración del Cacique y su estrella 34, de la mano de Arturo Vidal, Jorge Almirón y compañía.

Pese a que aún no se le da el vamos al certamen, ambos elencos ya iniciaron su temporada en la Copa Chile. Los dos arrancaron con dudas. A ellos se les suma Universidad Católica, que ha estado lejos de convencer, muy distante del funcionamiento de aquellas oncenas que lograron el histórico tetracampeonato de torneos anuales. Ninguno de los tres equipos más grandes del país pasa por su mejor momento. Y aunque es normal, porque la temporada recién arranca.

La defensa y el mediocampo de Colo Colo

Colo Colo llegará a su estreno en la Liga de Primera, la nueva denominación del Campeonato Nacional, sin haber ganado oficialmente. Los albos igualaron 2-2 ante el recién ascendido Deportes Limache y sufrieron una dolorosa derrota en su visita a Santiago Wanderers. Los pálidos resultados se empañan aún más por las formas.

El Cacique no ha jugado bien. Lejos parece estar la máquina de final de año que enlazó 15 partidos invicto en el certamen, de los cuales 13 fueron triunfos (11 seguidos). Los albos hicieron una segunda rueda perfecta, en la que se impusieron en todos sus partidos, exceptuando el empate con la U en el Nacional y en la última fecha con Deportes Copiapó. Esto les permitió quedarse con un título que la U tenía en el bolsillo.

Hoy, todo eso se esfumó. El Cacique sufre por sus carencias en la elaboración. Poca profundidad y escasas ocasiones han sido la tónica de los dos cotejos. El equipo con amplitud y buena circulación del balón que se generaba puñados de oportunidades manifiestas, no se ha visto. Y eso que este año tiene un mediocampo de lujo, con Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Esteban Pavez más los refuerzos Tomás Alarcón, Felipe Méndez y Claudio Aquino. Seis futbolistas para cuatro posiciones.

Sin embargo, no es lo único. La zaga también padece. Los errores han sido una constante en los apenas dos partidos. No solo sufrieron complicaciones por desatenciones marcadas, sino que los fallos se reflejaron en los resultados. Brayan Cortés tuvo un grosero error en la apertura de la cuenta de Limache, mientras que Alan Saldivia se equivocó en la salida del único tanto de Wanderers. Las prendas de garantía del año pasado no han logrado entregar seguridad.

Jorge Almirón aún debe afinar el esquema y encontrar las piezas. Aún no parece desistir de la línea de tres, por lo que debe definir quiénes la conformarán, comprendiendo que Mauricio Isla y Lucas Cepeda toman fuerza para ser los carrileros. Saldivia, Amor, Wiemberg y Vegas son las opciones. Este último asoma como titular por su jerarquía, esa misma que fue clave para igualar ante Limache.

El Cacique ha formado un equipo poderoso, con fichajes bombásticos para el medio local. Claudio Aquino, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón y el propio Vegas, Colo Colo pretende dar un salto de calidad y volver a competir en la Copa Libertadores. Todo, también, pensando en la relevancia del año, puesto que es el Centenario del club. La máquina, eso sí, debe empezar a carburar.

El Cacique tendrá un último partido para aceitar su estructura. Será este miércoles, a las 20 horas, ya que la ANFP accedió a la petición de Colo Colo de reprogramar el duelo contra Unión San Felipe. Para el cotejo podrán estar presentes los seleccionados nacionales, por lo que Almirón contará con todo su contingente. Por otra parte, el estreno por el Campeonato Nacional será el domingo 16 de febrero, en La Portada, ante el recién ascendido Deportes La Serena.

¿Marcelo Díaz será titular? ¿Quién será el 9 de la U?

La U está en búsqueda del bicampeonato de la Copa Chile, pero también ha comenzado con dudas. El irregular inicio estuvo marcado por una abultada goleada sobre Deportes Recoleta, por 6-1, y un duro tropiezo ante Magallanes, que se impuso por la mínima, incluso, con un futbolista menos, en el Estadio Nacional.

¿El principal problema? La poca pericia de cara al arco rival. Ante el humilde Deportes Recoleta, los azules lograron concretar varias de las ocasiones que tuvieron. Sin embargo, contra la Academia fue lo diametralmente opuesto. La U pateó en más de 20 oportunidades, pero no logró anotar, siendo incapaz ante una defensa cerrada, y sufriendo en el contragolpe.

El 9 les vuelve a fallar, tal como lo hizo en la temporada anterior. Cristian Palacios y Luciano Pons abandonaron el club, y en su reemplazo fueron contratados Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio. Ambos, junto a Nicolás Guerra, quien debutó en la Roja con tres goles ante Panamá, serán los encargados de brindarles alegrías a los azules. ¿Quién será el 9 titular? ¿Probará Álvarez jugar con dos referencias? Solo el tiempo lo responderá. Lo claro es que los azules debutarán por la liga el sábado 15 ante Ñublense, en el Nacional.

Mientras que el mediocampo también sufrirá modificaciones. Si bien el año pasado Marcelo Díaz (38) fue titular prácticamente toda la temporada, a medida que el torneo avanzaba fue perdiendo peso específico en ese sector, y luego se transformó en el primer cambio de Gustavo Álvarez en los segundos tiempos. Ahora, con la llegada de Gonzalo Montes y Javier Altamirano, el Chelo puede tener comprometida su posición, sobre todo, por una cuestión de despliegue físico.

¿En qué posición jugará Gary Medel en la UC? ¿Y el creador?

En tanto, Universidad Católica también sufre por su irregularidad. Los cruzados obtuvieron un trabajado triunfo contra Everton en su estreno oficial, pero posteriormente cayeron 2-1 contra San Luis de Quillota. Las variantes que probó Tiago Nunes no funcionaron y toda la planificación se cayó tras un cuarto de hora, en el que la UC caía por 2-0 (el primer gol fue a los 17 segundos).

Una de las principales problemáticas del cuadro precordillerano es la ausencia de un creativo. No se vio un nexo consolidado entre el ataque, liderado por Fernando Zampedri, y el resto del equipo. “El plantel está cerrado”, dijo Tiago Nunes la semana pasada. Y aunque desde San Carlos de Apoquindo advierten que el presupuesto se acabó, lo concreto es que la UC está atenta a las opciones de mercado, y sigue mirando con detenimiento.

Por otra parte, ni el redebut de Gary Medel luego de 16 años los salvó. La gran interrogante no solo si jugará, sino dónde ubicará el técnico brasileño al Pitbull. “Gary no debutó en el mejor contexto. Cuando entró contra San Luis ya teníamos un jugador menos. Va de menos a más, se está acondicionando, está entrenando normalmente con el equipo. Está entendiendo mejor su capacidad actual para aportar al equipo. Hay una gran posibilidad que arranque desde el inicio el próximo partido”, sostuvo el DT. “Vamos a decidir su posición luego del regreso de los jugadores de la selección. Es un jugador que puede jugar en tres o cuatro posiciones fácilmente”, aseguró.

Los cruzados se medirán este lunes a Unión La Calera, en su tercer partido por Copa Chile. Asimismo, el estreno de los cruzados en el Campeonato Nacional será el domingo 16, cuando reciban a Audax Italiano en el Santa Laura, el estadio en el que harán de local hasta que se inaugure el Claro Arena, a mediados de año.