¿Lucas Cepeda a River? La respuesta del delantero de Colo Colo que inquieta a los hinchas del Cacique

El extremo Lucas Cepeda tuvo un 2024 increíble. El jugador llegó a inicios del año pasado a Colo Colo proveniente de Santiago Wanderers y, pese a que en un comienzo no fue titular, con el correr de los meses y los partidos se ganó su espacio en los albos. Su gran rendimiento en Copa Libertadores llamó la atención de algunos equipos del continente.

Por esta razón es que de cara a la temporada 2025 la dirección deportiva del Cacique consiguió hacerse con el 50% restante del pase, mitad que aún pertenecía al decano del fútbol chileno. El jugador de 22 años en la última fecha de las Eliminatorias fue titular en la victoria de la Roja ante Venezuela, donde marcó un doblete.

En este sentido, desde aquel momento empezó a llamar mucho más la atención de otros clubes y hace algunas horas la información en Argentina decía que River Plate ofertó por Cepeda. Tras el partido de la selección chilena, el jugador fue consultado acerca de este rumor y se mostró tranquilo ante la posibilidad. “La verdad no tengo idea, mi representante ve eso y cuando me comunique algo, vamos a analizarlo, pero ahora no sé nada”, señaló.

Lucas Cepeda marcó un gol en la victoria de la Roja ante Panamá. Foto: Photosport.

Asimismo, el extremo que viste la camiseta número 32 en los albos no desconoce la importancia del cuadro Millonario en el continente y toda la repercusión que tiene. “River es un grande de Sudamérica y a cualquiera le gustaría ir, pero no sé si es verdad o mentira. Mi representante ve eso, pero no tengo la menor idea. Estoy enfocado en competir en Colo Colo, que se viene lindo”, complementó.

Los elogios tras el partido ante Panamá

El delantero fue titular en la victoria de la Selección ante el combinado panameño en el Estadio Nacional. Con una nómina íntegramente conformada por jugadores del medio local, Cepeda volvió a ser titular en la escuadra dirigida por Ricardo Gareca.

Fue una de las figuras de la goleada de la Roja, por lo que fue elogiado por el exseleccionado Jean Beausejour en ESPN. “Hacía lo que pedía la jugada y al ritmo preciso”, detalló.

Se espera que para la próxima fecha de las Eliminatorias el zurdo sea nominado y que vuelva a ver minutos en los duelos decisivos ante Paraguay y Ecuador en marzo. Por lo pronto, el delantero debe regresar al Cacique para preparar lo que será el partido ante Unión San Felipe en el estadio Monumental el próximo miércoles 12 de febrero a las 20 horas por la Copa Chile.

En tanto, el siguiente fin de semana comienza el Torneo Nacional, donde los albos buscarán revalidar la corona obtenida en 2024. Colo Colo visitará a Deportes La Serena con el objetivo de iniciar con el pie derecho en la Primera División del fútbol chileno.