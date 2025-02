Se buscan caciques: los cargos clave que están vacantes hace meses y que Colo Colo aún no logra reemplazar

“Con respecto al mal estado de la cancha, hoy (viernes 31) he instruido un sumario interno por esto. Es bastante extraño lo que ha ocurrido. Hace 15 días la cancha estaba impecable contra Racing. Y de repente, en siete días, algo pasó. Entonces, he tomado cartas en el asunto y he ordenado un sumario interno, rápido, cosa que me lo tengan en cuestión de 48 horas para tomar decisiones, pero esto no puede volver a ocurrir en un equipo tan grande como Colo Colo. Aquí la responsabilidad la tienen que asumir algunos personajes que estaban a cargo de esta cuestión”.

Con estas palabras, Aníbal Mosa explicó a El Deportivo las medidas que el club adoptó tras las malas condiciones del césped del Monumental, lo que desencadenó en un duro reclamo de parte de los jugadores. La situación no pasó desapercibida en el directorio, pues internamente hubo cuestionamientos de los directores de la oposición al anuncio del empresario y, sobre todo, porque el concepto sumario es propio de la administración pública y no de una sociedad anónima como Blanco y Negro. Más allá del uso adecuado de las palabras, existe preocupación en la mesa porque hace un par de meses la institución está sin un gerente de operaciones.

Luego de la polémica salida del general en retiro de Carabineros Rodrigo Herrera, asumió el general (r) Claudio Bórquez, quien se desempeñó como jefe de escoltas de la ex Presidenta Michelle Bachelet y fue ascendido a general en diciembre de 2017, luego de la propuesta de Alto Mando para 2018 enviada a la mandataria por el entonces general director de Carabineros Bruno Villalobos. Sin embargo, apenas tres meses después y luego de la salida de Villalobos en medio de acusaciones, Bórquez fue pasado a retiro por el nuevo general director Hermes Soto.

El directorio de ByN decidió congelar la designación hasta tener todos los antecedentes y corroborar que el nombre propuesto no esté siendo investigado en alguna causa relacionada con el caso Pacogate u otra arista similar. Una vez confirmado que todo estaba en regla, el nuevo gerente de operaciones fue oficializado el 27 de junio del año pasado. Sin embargo, su permanencia fue corta y en diciembre dijo adiós a la concesionaria frente a otras oportunidades laborales.

En ese contexto, cunde la preocupación en buena parte de la mesa del Cacique pues, entre las funciones del gerente de Operaciones, se encuentran las relacionadas con la mantención de la cancha y, sobre todo, la seguridad, un tema muy sensible en Macul debido a los numerosos episodios protagonizados por sus barristas en los últimos años.

El jefe del Fútbol Joven

Otro aspecto que genera inquietud en Colo Colo es la demora en la elección de un nuevo jefe técnico del Fútbol Joven. Casi al mismo tiempo de la renuncia de Rodrigo Herrera a la Gerencia de Operaciones, en junio pasado, se produjo la salida del argentino Ariel Paolorossi, quien estuvo casi cinco años al frente de las divisiones menores de los albos. Sin embargo, aún no hay un reemplazante.

En las últimas semanas se escucharon las propuestas de varios emblemáticos, como Ricardo Dabrowski, Héctor Tapia, Miguel Riffo, Eduardo Lobos y Hugo González. De hecho, el propio Mosa había anunciado que esperaba resolver el tema en el directorio ordinario del 29 de enero. No obstante, eso no ocurrió y los albos siguen aguardando por el encargado de cubrir este importante cargo.

Así, en el año del centenario, Blanco y Negro aún no lograr cerrar dos necesidades de suma importancia para el desarrollo institucional del club.