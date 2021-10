Wanderers comienza a despedirse de Primera tras igualar frente a Palestino

Lo buscaron todo el partido. Incluso en gran parte del encuentro fueron superiores a sus rivales. Pero Wanderers no pudo ante Palestino y la ilusión de quedarse en Primera se desvanece casi por completo.

Pero cuando las malas llegan, parece que nada puede detenerlas. Es que los de Valparaíso merecían más y así lo demostraron en el primer tiempo. Sin embargo, fueron los árabes quienes abrieron la cuenta tras una gran jugada colectiva: Luis Jimenez se la tocó a Carlos Villanueva, este habilitó con un lujo a Bryan Carrasco, quien estrelló su tiro en el travesaño, y permitió que el Mago atrapara el rebote y con una contorsión marcara el primero (26′).

Más, los locales no se rindieron. Y fueron con todo en busca de la igualdad. Empate que llegó seis minutos después, gracias a un centro perfecto de Felipe Alvarado y un espléndido cabezazo de José Aja.

Parecía que la esperanza se quedaba en el Elías Figueroa, pero la fortuna no estuvo con los porteños y el marcador no volvió a modificarse. “Son sentimientos encontrados los que tengo. Uno ve los jugadores de Palestino y son de una categoría tremenda. Y este es un equipo joven. Y me emociona su entrega. Pero hoy la pelota no quiso entrar y uno se queda con que entregamos todo”, aseguró la figura del encuentro, Ronnie Fernández, a TNT Sports.

El alma de los caturros, agregó que “uno espera que sea más fácil, pro nosotros seguiremos remando hasta que se acabe la posibilidad y esperando que a fin de año sigamos en Primera”.

Claro que la chance está cada vez más lejos, pues sólo quedan 15 unidades en disputas y los verdes están a 10 de la salvación y a nueve de la promoción (pero Curicó aún debe jugar ante Universidad de Chile). Quizás por lo mismo, las más de cinco mil personas que llegaron al estadio lamentaron aún más esa chance de Sebastián Ubilla que Cristopher Toselli sacó de la línea en el último minuto.

¿Qué queda ahora? Jugar con un complicado Colo Colo, el próximo martes. “Los más complicados somos nosotros. estamos atrás. Hay que levantarse todos los días, sabiendo que somos los últimos y se nos da por descendidos en muchos lados. Pero hay que mantener la cabeza en alto y más allá de lo que venga en frente, debemos enfocarnos en lo nuestro”, concluyó Fernández.