“Yo entro a jugar a la pelota, Dios me dio un don”: el particular análisis de Carlos Palacios sobre su momento en Boca

Carlos Palacios ha tenido un semestre movido en Buenos Aires. Oscilando entre críticas y elogios. Hoy, Boca Juniors está instalado en los cuartos de final del Apertura y el futbolista chileno se ilusiona con el título. “Estoy feliz, tranquilo. He tenido una adaptación muy buena, se me hizo fácil. Los compañeros y la gente del club me han hecho sentir importante desde el primer día. Espero que podamos salir campeones”, señaló a TNT Sports.

El formado en Unión Española asegura estar en un buen momento y realiza un particular análisis sobre su forma de llevar la presión. “Yo entro a jugar a la pelota, Dios me dio un don, un privilegio. Siento que a veces no razono en el lugar y momento donde estoy. Entro al estadio y siento que estoy jugando con mis amigos, en el barrio. Eso me ayuda un montón en ese sentido. Me pasó en Colo Colo. En Brasil no me pasaba, me presionaba yo mismo. Ahora, ponerme la camiseta de Boca... es algo que no tiene explicación ni dimensión”, dijo.

“Antes la presión la llevaba, ahora salgo a disfrutar. Antes de entrar a la cancha me digo que le gané a la vida”, añadió.

Palacios se ilusiona con el título en Argentina. . Por @bocajrsoficial

Su visión de Colo Colo

Pese a que está afuera, Palacios sigue a Colo Colo y cree que, pese al mal momento, sus excompañeros serán capaces de salir adelante y dejar atrás la crisis deportiva e institucional que aqueja al elenco de Macul. “Hay mucha jerarquía. Demasiada. Ahora ante Racing deben demostrar de que están hechos. Hay jugadores que te ayudan muchísimo en varios aspectos”, comentó.

En esa línea, defendió firmemente el trabajo de Jorge Almirón en Pedrero. “Es una persona especial, por como fue conmigo. La clase de entrenador que es no tiene discusión, lo demostró. El otro día le dejé un mensaje. Sé que tiene las fuerzas para seguir. Él lo puede logar”, enfatizó.

Además, reveló una desconocida conversación que tuvo con Claudio Aquino, quien llegó como su reemplazo, en uno de sus viajes a Santiago. “Lo he visto bien. Él se está acostumbrando a otro fútbol. Acá lo que hacía es diferente y cuesta, no es de un día para otro. Fui una vez y pude compartir con él, tomarnos unos mates. Le dije que estuviera tranquilo y que en Chile se habla más de la cuenta”, dio a conocer.

Finalmente, la Joya volvió a hablar de la Roja y aseguró estar dispuesto a volver a la Selección pese a su bullada salida del año pasado. “Estar no depende de mi. Ahora hay una fecha FIFA que puede marcar mucho. Yo siempre quiero estar y jugar. Es un placer, un privilegio y un orgullo”, dijo.