SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Emprendimiento

    Certifycar: La startup con la misión de aliviar la incertidumbre

    Con diez años de vida, esta “car tech” no hizo algo nuevo, sino que lo mejoró y lo convirtió en un proceso más transparente: revisar un auto en profundidad y rápidamente, antes de comprarlo. Hoy realizan cerca de 1.000 inspecciones mensuales.

     

    Con tan sólo 24 años, en 2016 Guido Rossi sentía que había una falla estructural en el mercado de autos usados en Chile. Una comezón que siente la mayoría de los que han estado en el lugar del comprador y que puede convertirse en un verdadero drama más adelante: ¿Cómo estará realmente el auto?

    Si bien las certezas al respecto han mejorado en la última década, la startup fundada por Rossi lo hace aún más práctico. Revisan más de 150 puntos del vehículo por $69.000 y, aseguran, que en una hora está el resultado. “Nos hemos profesionalizado en las Revisiones Pre Compra (el nombre de su servicio) de este tipo de autos, yendo a domicilio, con ingenieros mecánicos automotrices y tecnología de primer nivel”, explica Felipe Salas (33), quien también es socio de esta startup, junto con el padre de Guido, Claudio Rossi (64). Los tres tienen algo en común: son ingenieros comerciales, absolutamente “tuercas” y dueños de automotoras. El tipo de emprendedores que calzan perfecto con el concepto japonés del ikigai: pasión, oficio, propósito y sustento.

    Según la Cámara de Comercio Automotriz de Chile (Cavem) en nuestro país se vendieron 1.060.919 autos usados (livianos y medianos) en 2025. Un aumento de 5,8% con respecto a 2024. Por otro lado, el informe anual que realiza la plataforma de autos usados Chileautos reveló que en 2025 hubo un 5% en el precio promedio de los vehículos usados con respecto al año anterior, subiendo desde $17.527.519 a $18.396.548. el valor promedio de las publicaciones.

    Para muchos compradores, esa realidad implica enfrentar un laberinto de anuncios en línea, intermediarios sin certificación técnica y un vacío de información sobre el estado real de los vehículos que están interesados en adquirir. “Muchos autos pasan por múltiples dueños sin que exista una forma objetiva de certificar su estado técnico. Eso introduce riesgos y erosiona la confianza del comprador”, explica Salas.

    La empresa ha desarrollado el negocio alrededor de una estructura técnica y operacional propia, con desarrollo interno de herramientas de gestión (CRM) que permiten coordinar, estandarizar y dar trazabilidad a cada revisión realizada. Actualmente revisan más de 1.000 autos mensuales entre sus negocios B2B (con un convenio que tienen con Chileautos) y B2C, siendo este último el que tiene mayor participación. A lo largo de estos 10 años de operación, han revisado y emitido informe de la Revisión Pre Compra a cerca de 60.000 autos, según indican desde esta “car tech”.

    Desde sus inicios, Certifycar ha operado con capital propio aportado por sus fundadores. “A lo largo de los años hemos mantenido un modelo financiero basado en la generación de márgenes operativos que nos permiten sostener y crecer de manera orgánica”, señala Salas y agrega: “Sin dudas que ha habido períodos en que ha sido necesario inyectar capital, siendo principalmente para fortalecer inversiones en tecnología, herramientas y/o capital humano”.

    Durante 2025, Certifycar alcanzó uno de los hitos más relevantes de su historia: cerró el año con un alza del 85% en ingresos. La empresa fortaleció su operación en la Región Metropolitana y amplió su cobertura con servicios full-time en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, además de su llegada a Osorno. Hoy superan los 15 colaboradores y mantienen una estructura financiada completamente con capital propio, sin deuda y con un crecimiento orgánico sostenido.

    De cara al primer semestre de 2026, la empresa proyecta expandirse hacia nuevas regiones del sur del país e introducir un nuevo tipo de informe, basado en ponderaciones técnicas e inteligencia artificial, que permitirá entregar puntuaciones por ítems críticos del vehículo. También evalúa extender las inspecciones hacia camiones, maquinaria y otras categorías de vehículos.

    ¿Y al extranjero? Felipe es claro: “Queremos crecer de manera controlada y sin volvernos locos. Durante este 2026 queremos lograr cubrir la gran mayoría de Chile y luego de eso cruzar la cordillera. Pero claramente es algo que vemos a futuro”.

    Más sobre:Hub EmprendeHub emprendimientoStartupHubs_lt

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    “Parece que estuvieran gastando la plata en otra cosa”: Poduje carga contra el gobierno ante manifestación por viviendas

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”

    Squella y candidatura de Bachelet a la ONU: “Si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 2 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 2 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    “Parece que estuvieran gastando la plata en otra cosa”: Poduje carga contra el gobierno ante manifestación por viviendas
    Chile

    “Parece que estuvieran gastando la plata en otra cosa”: Poduje carga contra el gobierno ante manifestación por viviendas

    Squella y candidatura de Bachelet a la ONU: “Si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”

    Víctor Ramos por situación en la Macrozona Sur: “Era imposible resolver un conflicto como este en cuatro años”

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec
    Negocios

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec

    Precios del petróleo se disparan a máximos de un año tras ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

    Ministro Grau llama a no “sobreinterpretar” el negativo Imacec de enero y resalta efecto de una alta tasa de comparación

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    Con lienzos y Juan Martín Lucero cantando contra Colo Colo: la íntima celebración del camarín de la U tras derrotar al Cacique en el Monumental
    El Deportivo

    Con lienzos y Juan Martín Lucero cantando contra Colo Colo: la íntima celebración del camarín de la U tras derrotar al Cacique en el Monumental

    Millonario premio: el Astara Chile Classic 2026 sorprende con el pozo a repartir más grande en la historia del golf nacional

    Víctor Dávila explica la razón por la que no se concretó fichaje en Colo Colo

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”
    Cultura y entretención

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”

    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”
    Mundo

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”

    Qatar alerta de que Irán “tendrá que pagar el precio” de sus ataques en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Arabia Saudita dice que interceptó drones que intentaban atacar su mayor refinería de petróleo

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers