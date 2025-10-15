Chile se la juega en Dubái: 12 startups tecnológicas buscan conquistar el Medio Oriente

En un escenario donde más de 1.700 startups y 1.000 inversionistas de más de 100 países compiten por atención, Chile llegó decidido a dejar huella durante esta semana. El Innovation Summit Chile–Dubái 2025, organizado por ProChile, marca un paso clave para que el país amplíe su presencia internacional en innovación y servicios tecnológicos.

Doce empresas chilenas —Lab ICT, Ancestral Technologies, Chucao Tech, Insight Play AI, Isolcork, Medible Go, Ok to Shop, UmmIA (Tu Clase), Symbiosis Biotek, Ssindex, Value List y Work Mining Technology— están participando en Expand North Star, uno de los eventos de startups e inversionistas más grandes del mundo, que finaliza este jueves 16 de octubre.

En ese contexto, Chucao Tech obtuvo el premio al segundo lugar en el Supernova Challenge de Expand North Star, el pitch más grande de Medio Oriente, donde más de 100 startups todo el mundo compitieron para presentarse en vivo ante inversores, jueces globales con un premio total a repartir de US$ 240 mil.

La delegación es encabezada por el director general de ProChile, Ignacio Fernández, junto al presidente de Fundación Chile, Pablo Zamora, y el agregado comercial de ProChile en Emiratos Árabes Unidos, Sharif Chacoff, quienes participan en reuniones y paneles orientados a conectar a los emprendedores nacionales con actores clave del ecosistema global.

Fernández señaló que “la presencia chilena en Dubái refleja el esfuerzo país por buscar nuevas oportunidades y diversificar los mercados de destino de las exportaciones chilenas, en particular las de servicios”. Solo en el primer semestre de 2025, los envíos de servicios chilenos a Emiratos Árabes Unidos alcanzaron US$ 1,3 millones, un crecimiento de 55% respecto al mismo período del año anterior.

El talento chileno

Desde Fundación Chile, Pablo Zamora destacó que “Chile tiene el talento, la creatividad y la ciencia para transformar el futuro. Dubái representa una oportunidad para tender puentes entre ecosistemas que comparten la visión de construir progreso desde la innovación”.

Sharif Cachoff, agregado comercial de ProChile en EAU, Tomás Bravo de Chucao Tech y I. Fernández

Chucao Tech, es una empresa de la Región de Los Lagos, que creó una solución tecnológica denominada Nanolyx, que incrementa la eficiencia metalúrgica usando solo oxígeno y agua como vectores, sin agregar químicos contaminantes.

Esto permite reducir el consumo de ácido sulfúrico y de reactivos, disminuir emisiones indirectas de CO₂ y optimizar el uso de agua en los procesos de recuperación del cobre. Además, los inyectores tienen bajo consumo energético, lo que minimiza la huella operativa. El resultado es un proceso más limpio, más rentable y alineado con los objetivos de sostenibilidad de la industria, explica el fundador de Chucao Tech, Tomás Bravo.