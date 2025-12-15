ChileGlobal Ventures lanza EVOLVE, programa que busca acelerar a las próximas startups líderes de la industria climatech local.

Con el propósito de impulsar nuevas soluciones tecnológicas capaces de enfrentar los desafíos del cambio climático, ChileGlobal Ventures, área de emprendimiento, innovación e inversión de Fundación Chile, con el apoyo de Corfo y en colaboración con Climate KIC, lanzó EVOLVE, la nueva etapa de sus iniciativas de aceleración.

La iniciativa surge tras dos exitosas ediciones de Decarb-volution, programa ejecutado durante 2024 y 2025, que permitió acompañar a 35 startups en el desarrollo y escalamiento de tecnologías con foco en la descarbonización.

“EVOLVE nace como un nuevo programa de aceleración que amplía el enfoque de Decarb-volution más allá de la descarbonización, abordando el espectro completo de soluciones climáticas y priorizando startups en etapas iniciales. Esto, para acompañarlas desde su origen y potenciar su trayectoria de crecimiento, apoyando a aquellas capaces de generar impacto real en sectores clave como energía, agricultura, manufactura y transporte”, sostuvo Sebastián Burgos, director de Desarrollo de Negocios de ChileGlobal Ventures.

El programa contempla acompañamiento integral que incluye asesoría especializada para la medición y reportería del impacto ambiental de los proyectos, mentorías estratégicas y un proceso formativo centrado en validación del modelo de negocio climático, tracción comercial y preparación para el levantamiento de capital.

Además, EVOLVE ofrece apoyo directo para el acceso a financiamiento y la conexión con inversionistas, junto con espacios dedicados al fortalecimiento de redes y la colaboración entre pares. Para aquellas startups que cumplan con los requisitos establecidos en las bases, el programa considera un financiamiento equity-free de hasta $25.000.000 (con la posibilidad de ampliarse hasta $45.000.000 sujeto a aprobación de Corfo) cofinanciando hasta el 75% de un proyecto de expansión comercial.

El programa es exclusivo para emprendimientos constituidos en Chile, con una antigüedad no mayor a tres años, que cuenten con un producto o servicio validado comercialmente (ya sea a través de primeras ventas o pilotos pagados) y que hayan registrado ventas netas entre $100.000 y $80.000.000 durante los últimos doce meses.

Postula hasta el 8 de febrero en www.evolve-climaccelerator.cl