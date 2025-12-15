SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Emprendimiento

    ChileGlobal Ventures lanza EVOLVE, programa que busca acelerar a las próximas startups líderes de la industria climatech local

    La iniciativa contempla un acompañamiento integral que incluye asesoría especializada para medir y reportar el impacto ambiental de los proyectos, mentorías estratégicas con mentores expertos y un proceso formativo centrado en la validación del modelo de negocio climático, tracción comercial y preparación para el levantamiento de capital.

    Por 
    Hub Emprende
    ChileGlobal Ventures lanza EVOLVE, programa que busca acelerar a las próximas startups líderes de la industria climatech local.

    Con el propósito de impulsar nuevas soluciones tecnológicas capaces de enfrentar los desafíos del cambio climático, ChileGlobal Ventures, área de emprendimiento, innovación e inversión de Fundación Chile, con el apoyo de Corfo y en colaboración con Climate KIC, lanzó EVOLVE, la nueva etapa de sus iniciativas de aceleración.

    La iniciativa surge tras dos exitosas ediciones de Decarb-volution, programa ejecutado durante 2024 y 2025, que permitió acompañar a 35 startups en el desarrollo y escalamiento de tecnologías con foco en la descarbonización.

    “EVOLVE nace como un nuevo programa de aceleración que amplía el enfoque de Decarb-volution más allá de la descarbonización, abordando el espectro completo de soluciones climáticas y priorizando startups en etapas iniciales. Esto, para acompañarlas desde su origen y potenciar su trayectoria de crecimiento, apoyando a aquellas capaces de generar impacto real en sectores clave como energía, agricultura, manufactura y transporte”, sostuvo Sebastián Burgos, director de Desarrollo de Negocios de ChileGlobal Ventures.

    El programa contempla acompañamiento integral que incluye asesoría especializada para la medición y reportería del impacto ambiental de los proyectos, mentorías estratégicas y un proceso formativo centrado en validación del modelo de negocio climático, tracción comercial y preparación para el levantamiento de capital.

    Además, EVOLVE ofrece apoyo directo para el acceso a financiamiento y la conexión con inversionistas, junto con espacios dedicados al fortalecimiento de redes y la colaboración entre pares. Para aquellas startups que cumplan con los requisitos establecidos en las bases, el programa considera un financiamiento equity-free de hasta $25.000.000 (con la posibilidad de ampliarse hasta $45.000.000 sujeto a aprobación de Corfo) cofinanciando hasta el 75% de un proyecto de expansión comercial.

    El programa es exclusivo para emprendimientos constituidos en Chile, con una antigüedad no mayor a tres años, que cuenten con un producto o servicio validado comercialmente (ya sea a través de primeras ventas o pilotos pagados) y que hayan registrado ventas netas entre $100.000 y $80.000.000 durante los últimos doce meses.

    Postula hasta el 8 de febrero en www.evolve-climaccelerator.cl

    Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientoSustentabilidadStartupsDecarb-volutionDescarbonización

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los detalles del viaje que tendrá José Antonio Kast a Buenos Aires para reunirse con Javier Milei

    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos

    Cámara de Diputados rechaza cuestión previa en acusación constitucional contra el suspendido ministro Simpertigue

    Squella responde a dichos de Petro por triunfo de Kast y apunta contra su administración en Colombia

    Moody’s y victoria de Kast: enfoque en desregulación e inversión “respaldaría las perspectivas de crecimiento de Chile”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del volumen 2
    Chile

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del volumen 2

    Los detalles del viaje que tendrá José Antonio Kast a Buenos Aires para reunirse con Javier Milei

    Cámara de Diputados rechaza cuestión previa en acusación constitucional contra el suspendido ministro Simpertigue

    Moody’s y victoria de Kast: enfoque en desregulación e inversión “respaldaría las perspectivas de crecimiento de Chile”
    Negocios

    Moody’s y victoria de Kast: enfoque en desregulación e inversión “respaldaría las perspectivas de crecimiento de Chile”

    Los primeros acercamientos en materia económica entre el gobierno del Presidente Boric y el equipo de Kast

    Director ejecutivo del Coordinador, Ernesto Huber, deja el cargo en marzo de 2026

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos
    Tendencias

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita a Rayo Vallecano en la liga española
    El Deportivo

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita a Rayo Vallecano en la liga española

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    “Declarado hincha”: la UC felicita a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max
    Cultura y entretención

    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max

    La elogiada artista colombiana Ela Minus lidera el festival MFEST en Matucana 100

    De su genialidad a la tensa historia de su hijo sospechoso: Rob Reiner, el director que redefinió el drama y la comedia

    Aseguran que María Corina Machado se fracturó una vértebra en su salida de Venezuela a Oslo
    Mundo

    Aseguran que María Corina Machado se fracturó una vértebra en su salida de Venezuela a Oslo

    El ascenso y la caída de Jimmy Lai: la dura condena al magnate prodemocracia de Hong Kong

    Petrolera estatal de Venezuela denuncia un ciberataque y apunta a EE.UU. como responsable

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro