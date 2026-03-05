Crece Digital de Entel: el programa que acompaña a las pymes en su salto tecnológico

Acompañar a las pymes en decisiones clave de gestión y adopción tecnológica se ha vuelto fundamental para su crecimiento. Con ese objetivo, Entel Digital desarrolló Crece Digital, una iniciativa orientada a digitalizar la gestión de los negocios y a apoyar la toma de decisiones informadas, lo que permite, entre otros beneficios, aumentar las ventas y la productividad.

Crescente Necochea, gerente de Mercado Pyme de Entel Digital, explica que “el proyecto está diseñado para empresarios y líderes organizacionales que buscan profesionalizar su gestión comercial y desarrollar negocios sostenibles en el tiempo. Se enfoca en resolver problemas comunes en las pymes, tales como la falta de formalidad y planificación, la dificultad para delegar, los quiebres de stock recurrentes y la falta de claridad en el posicionamiento de mercado”.

El programa contempla un acompañamiento de siete meses, con trabajo práctico junto a ingenieros de proyecto, un consultor especializado con más de 15 años de experiencia, workshops presenciales de capacitación y espacios de networking con cerca de 30 empresas. Uno de los ejes centrales de Crece Digital es el seguimiento durante todo el proceso de digitalización, que permite a las pymes contar con el apoyo de consultores de Entel Digital cada vez que implementan una nueva herramienta tecnológica.

Avances del programa y experiencias de empresas participantes

Recientemente concluyó el proceso del primer grupo de empresas participantes. Actualmente, un segundo grupo se encuentra en desarrollo y finalizará en los próximos cuatro meses. Entre las empresas de este segundo grupo figura Lonchera, emprendimiento liderado por Felipe “Pipe” Sánchez, con quien Entel Digital está apoyando la digitalización de tres negocios gastronómicos: Chicken Love You, Sánchez Tacos y Pizzería 7 Hermanos, esta última próxima a inaugurarse.

Entre los principales resultados observados en las pymes participantes destacan una mayor claridad en roles y procesos, una estrategia de posicionamiento más definida y un mejor control de gestión. Un ejemplo del impacto del programa es el trabajo realizado con IOTINDUSTRIAL, empresa dedicada a instalar sensores en terreno para capturar datos clave para sus clientes. La compañía se incorporó a Crece Digital con el objetivo de avanzar en la automatización de tareas, lo que le permite monitorear instalaciones de forma remota y optimizar distintos procesos operativos.

Otro caso es el de Dinkenesh, una chocolatería artesanal ubicada en la comuna de La Reina, conformada exclusivamente por mujeres, que actualmente avanza en la digitalización de sus procesos.

Necochea concluye señalando que “las brechas existentes entre las pymes y las grandes empresas pueden reducirse mediante la correcta adopción de soluciones digitales. Por eso creamos Crece Digital: para ayudar a las pymes a capturar todo el valor que ofrecen hoy las nuevas tecnologías”.

Entel Digital mantiene abiertas las inscripciones para que nuevas pymes puedan incorporarse a la iniciativa durante 2026, con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión de más empresas.

Para conocer más sobre este programa, se puede ingresar aquí