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    Emprende tu Mente presentó su primer Reporte de Impacto y la hoja de ruta para 2026

    Los organizadores del EtMday entregaron las cifras y conexiones que resultaron de su principal evento realizado el año pasado y proyectaron lo que viene en los próximos meses.

    Por 
    Daniel Fajardo

    En un evento realizado en la comuna de Vitacura que reunió a más de 300 personas ligadas al ecosistema emprendedor, la Corporación Emprende tu Mente (EtM) –creadores del EtMday– dio inicio a su ciclo 2026, marcado por los resultados de su primero Reporte de Impacto, correspondiente al 2025.

    En el informe, la entidad reveló datos como la participación de más de 56 mil personas en el EtMday de 2025, generando más de 110 mil conexiones. Entre ellas están por ejemplo, 6.156 conexiones de negocio en ruedas de contacto, más de 300 reuniones de inversión y 7.550 matches entre startups y fondos de inversión.

    A nivel económico, el evento generó más de 7.000 empleos y un aumento significativo en el gasto local, con multiplicadores que alcanzaron hasta 4 veces en el entorno cercano durante los días del evento. Además, el 75% de las conexiones ocurre entre distintos sectores productivos

    Uno de los hallazgos más relevantes es la diversidad de vínculos que se generan dentro del ecosistema. Entre los principales tipos de conexión reportados por los participantes destacan, que un 55% generó oportunidades de venta, 24% identificó oportunidades de inversión y 16% desarrolló conexiones de mentoría.

    ETM presentó su hoja de ruta 2026

    En el marco de este kick off también se destacó el rol de los EtMtuesday, una serie de encuentros temáticos que permiten profundizar la conexión en industrias estratégicas como minería, inteligencia artificial, alimentos y agricultura, y corporate venture capital. Estos encuentros reunieron entre 355 y 463 asistentes por sesión, generando hasta más de 1.000 conexiones en cada instancia y altos niveles de satisfacción entre los participantes.

    Para 2026, la organización proyecta volver a realizar estas instancias, consolidándolas como un espacio clave de conexión continua y especializada dentro del ecosistema.

    De cara a este nuevo ciclo, Emprende tu Mente proyecta profundizar su estrategia con foco en ampliar sus verticales temáticas, con la culminación de una nueva edición del EtMday, que se realizará los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2026 en el Parque Bicentenario de Vitacura.

    Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientoetmemprende tu menteemprendedorecosistema emprendedorstartup

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