    Emprendimiento

    Fundación Bayer lanza convocatoria para mujeres emprendedoras que transforman la salud y la alimentación

    Los premios nacen a partir de la necesidad de identificar y potenciar a mujeres que están generando impacto a través de proyectos pero que no tienen herramientas ni redes para escalar. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 13 de abril de 2026.

    Por 
    Hub Emprende
    Ganadoras del Premio Mujeres Emprendedoras 2024

    La Fundación Bayer lanzó la convocatoria 2026 al “Premio Mujeres Emprendedoras” (Women Entrepreneurs Award), una iniciativa internacional que seleccionará a 15 emprendimientos liderados por mujeres para participar de un proceso de aceleración global de seis meses orientado a la preparación para inversión, además de otorgar un premio de €25.000 y un viaje a Ámsterdam en octubre.

    El premio, nace en un contexto global atravesando por crisis sanitarias, inseguridad alimentaria y desigualdad estructural, las mujeres están liderando algunas de las soluciones más innovadoras del mundo. Sin embargo, todavía enfrentan grandes barreras para acceder a financiamiento, redes estratégicas y espacios de decisión.

    Innovación social con impacto real

    La convocatoria, abierta hasta el 13 de abril de 2026, está dirigida a emprendedoras de América Latina, África, Medio Oriente y Asia que lideren iniciativas en expansión, con ingresos comprobables y orientadas a desarrollar soluciones en salud y seguridad alimentaria, con especial impacto en comunidades de ingresos bajos y medios.

    El análisis de 1.763 postulaciones internacionales realizado por la Fundación Bayer dejó en evidencia una realidad que se repite en distintas regiones del mundo: las mujeres emprendedoras siguen enfrentando discriminación de género, dificultades para acceder a redes estratégicas y brechas en capacitación clave para poder escalar sus proyectos.

    En esa línea, la iniciativa busca consolidarse como una plataforma concreta para transformar impacto social en crecimiento sostenible.Las mujeres emprendedoras están desarrollando soluciones transformadoras en salud y seguridad alimentaria, muchas veces en contextos desafiantes. Nuestro objetivo es acompañarlas en su próxima etapa de crecimiento, fortaleciendo su preparación para la inversión y conectándolas con redes globales que potencien su impacto”, señaló Camila Reid, líder de Innovación Social de Bayer Cono Sur.

    Pueden postular emprendedoras que:

  • Lideren un emprendimiento con generación de ingresos
  • Tengan una facturación anual de hasta USD 1.000.000
  • Operen como empresa social, modelo híbrido o una organización sin fines de lucro que proyecte lanzar una unidad comercial
  • Estén legalmente constituidas antes del 1 de enero de 2025

    • El programa pone el foco en dos grandes ejes:

    - Salud: Incluye soluciones en salud cardiovascular, salud de la mujer, oncología, acceso y financiamiento en salud, infraestructura digital y fortalecimiento de agentes comunitarios.

    - Seguridad alimentaria: Abarca iniciativas para reducir el desperdicio de alimentos, combatir la malnutrición, mejorar la productividad de pequeños agricultores, promover mercados justos y fortalecer el acceso al agua y saneamiento.

    ¿Qué reciben las 15 seleccionadas?

  • Un programa acelerador global de seis meses, con mentorías personalizadas y sesiones grupales enfocadas en planificación estratégica, finanzas, métricas de impacto y pitch ante inversores.
  • €25.000 en financiamiento para invertir en el crecimiento del emprendimiento.
  • Un viaje patrocinado a Ámsterdam (del 26 al 30 de octubre de 2026) para participar en los “Awardee Days” y la ceremonia oficial.
  • Apoyo en comunicación y visibilidad internacional, incluyendo desarrollo de storytelling y exposición mediática.
  • Acceso a la comunidad Alumni de Bayer Foundation y a la red global de Impact Hub Network, presente en más de 100 ciudades.

    • América Latina, con potencial de crecimiento

    En la edición anterior, América Latina representó el 16,7% de las postulaciones globales, con fuerte presencia de países como Colombia y Argentina. Sin embargo, el informe también evidenció que las emprendedoras de la región enfrentan barreras estructurales para acceder a financiamiento y redes de inversión. “Desde que abrimos la convocatoria a América Latina en 2023, el interés de iniciativas chilenas por postular ha ido creciendo y el último año tuvimos un proyecto fue finalista representando a nuestro país. Esto demuestra que hay emprendimientos con gran potencial para competir en esta instancia”, sostuvo Reid.

    Por esa razón, explica Reid, “hoy uno de nuestros focos es incentivar a que más mujeres chilenas se animen a participar, no solo por la posibilidad de ganar, sino porque este es un programa global que les puede dar visibilidad internacional y herramientas para escalar. Lo relevante es que las emprendedoras pueden postular cuantas veces quieran con sus proyectos”, terminó diciendo.

    Cómo postular

    La convocatoria estará abierta hasta el 13 de abril de 2026.

    El proceso incluye una etapa de selección de 30 finalistas que presentarán su pitch online en junio. De ese grupo se elegirán las 15 emprendedoras que ingresarán al programa de aceleración.

    Más información y formulario de inscripción en: https://bayerfoundation-wea.com/

