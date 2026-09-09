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    Emprendimiento

    Fundación Luksic abre nueva convocatoria de Impulso Chileno para 500 emprendedores

    La iniciativa, que ya ha destinado $5.746 millones a emprendedores en sus siete versiones anteriores.

    Por 
    Daniel Fajardo
    Emprendimiento

    Fundación Luksic abrió la convocatoria para la octava versión de Impulso Chileno, programa que busca apoyar a emprendedores de todo el país con financiamiento de entre $1,5 millones y $5 millones. En esta edición serán 500 los negocios seleccionados, que podrán utilizar los recursos para adquirir maquinaria, equipos y herramientas, financiar procesos de digitalización, marketing, capital de trabajo y otras necesidades vinculadas al desarrollo de sus emprendimientos. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 15 de septiembre.

    La iniciativa, fundada en 2018 por Andrónico Luksic Craig, ha entregado hasta ahora un total de $5.746 millones a través de sus siete versiones anteriores. En ese período han sido beneficiados 1.420 emprendedores, cifra que se elevará a 1.920 con los 500 seleccionados de esta nueva convocatoria. El monto entregado ha ido creciendo con el tiempo: mientras en la primera versión fueron $324 millones para 60 ganadores, en la séptima, realizada en 2025, se repartieron $1.317 millones entre 500 emprendedores.

    “En Fundación Luksic creemos en el talento y en la capacidad de los emprendedores para transformar sus negocios y mejorar la calidad de vida de sus familias. A lo largo de estos años hemos visto cómo, con apoyo y las herramientas adecuadas, ese talento puede convertirse en crecimiento y bienestar”, señala Macarena Cea, gerente general de Fundación Luksic.

    Las cifras acumuladas muestran además una fuerte presencia femenina entre los beneficiarios. En las siete versiones anteriores, el 58% de los ganadores han sido mujeres, frente a un 42% de hombres. También destaca la cobertura territorial del programa: el 74% de los emprendedores beneficiados corresponde a regiones, mientras que el 30,2% pertenece a la Región Metropolitana. En la última versión, realizada en 2025, la participación regional llegó al 77,6% y las mujeres representaron el 68,2% de los ganadores.

    Ganadores de Impulso Chileno

    Por rubros, los servicios concentran la mayor cantidad de emprendimientos beneficiados históricamente, con 447 casos, equivalentes al 31,48% del total. Le sigue alimentación, con 407 emprendimientos (28,66%), comercio con 189 (13,31%), artesanía vinculada a madera, papelería y otros con 145 (10,21%) y el sector textil con 110 (7,75%). Agricultura y ganadería representan el 3,87%, mientras que tecnología e información alcanza el 3,03%.

    Para postular, los emprendedores deben tener iniciado actividades de primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, como persona natural o jurídica, antes del 1 de marzo de 2026, además de ser dueños o socios accionistas mayoritarios del negocio. El emprendimiento debe registrar ventas netas anuales superiores a 150 UF e inferiores a 5.000 UF durante el último año calendario. También es requisito registrarse en La Brújula del Emprendedor, plataforma gratuita de Fundación Luksic que entrega un diagnóstico del negocio y herramientas para fortalecerlo.

    Las postulaciones se realizan hasta el 15 de septiembre a través de la página de Fundación Luksic.

    Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientostartupfundacion LuksicAndrónico Luksic

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