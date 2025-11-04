Los ingenieros chilenos que crearon una herramienta para que las marcas aparezcan en las respuestas de la IA

En tiempos donde los usuarios ya no “buscan”, sino que “conversan” con la inteligencia artificial (IA), una startup chilena decidió adelantarse. SearchBrand.ai se presenta como la primera plataforma latinoamericana que permite a empresas y agencias entender cómo son vistas por las IA, detectar oportunidades de crecimiento y optimizar su presencia en los llamados motores de respuesta. La idea surgió del los ingenieros comerciales Hussam Sufan y Felipe Almeida. Además, Sufan tiene un master en innovación y emprendimiento y Almeida es publicista.

“El marketing digital está migrando hacia la era de las respuestas”, explica Hussam Sufan, cofundador de la empresa. “Las marcas ya no compiten por clics, sino por ser la primera recomendación de la inteligencia artificial”.

La herramienta se enfoca en ayudar a las marcas a aparecer en las respuestas de ChatGPT, Google Gemini y otros motores de IA. “Nuestro objetivo es que las empresas comprendan y optimicen su visibilidad en la nueva era de la búsqueda conversacional. Los hábitos de consumo y exploración están cambiando en las personas y tenemos que habilitar ese camino”, agrega Sufan.

El problema que detectó esta startup en esta nueva era fue clara: las empresas invierten en estrategias SEO sin saber cómo están siendo interpretadas por los algoritmos de IA. En concreto, su propuesta radica en transformar análisis complejos en un plan de acción claro y priorizado, gracias al uso de tecnologías de IA generativa, machine learning y procesamiento de lenguaje natural (NLP), que -según aseguran- reducen de horas a minutos la ejecución de un plan de contenidos para potenciar el posicionamiento de los negocios. Acto seguido, la herramienta identifica oportunidades de visibilidad, genera recomendaciones automáticas de optimización y crea contenidos para la marca, ya potenciados, en menos de un minuto.

A diferencia de las herramientas SEO tradicionales que hoy se emplean, SearchBrand.ai integra el concepto de AEO (Answer Engine Optimization), una metodología que busca mejorar la presencia de las marcas dentro de los motores de respuesta basados en inteligencia artificial. Esto lo combina con el SEO tradicional, entregando datos sobre cómo interpretan los modelos de IA a una marca, qué dicen de sus competidores y cómo aparecer en los resultados conversacionales. Todo a través de un sistema SaaS (Software as a Service) que ofrece planes mensuales y anuales, además de un modelo híbrido que mezcla automatización con análisis estratégico para agencias y empresas.

Cómo funciona la startup que las marcas aparezcan en la IA

En su versión beta, lanzada este año, más de 400 empresas en Latinoamérica probaron la plataforma. Actualmente opera en Chile, Colombia, Argentina y Perú, y se prepara para abrir operaciones en México y Brasil. En su primer año, logró generar sus primeros ingresos recurrentes (MRR) y firmó convenios con agencias de marketing regionales que hoy usan SearchBrand.ai como herramienta de análisis competitivo.

Felipe Almeida y Hussam Sufan

“Queremos democratizar el acceso a estos datos. Hasta hace poco, solo las grandes corporaciones podían entender cómo los algoritmos interpretaban su reputación digital. Hoy esa información está al alcance de todos”, remata Sufan.

Entre sus próximos pasos están el lanzamiento de la versión 2.0 de la plataforma, con dashboards de visibilidad AEO, el desarrollo de integraciones con CRM y herramientas de marketing, y la creación del AI Visibility Index, un ranking regional que medirá qué tan visibles son las marcas en los motores de inteligencia artificial.