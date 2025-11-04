OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Emprendimiento

Los ingenieros chilenos que crearon una herramienta para que las marcas aparezcan en las respuestas de la IA

La plataforma creada por Hussam Sufan y Felipe Almeida permite a las marcas medir y mejorar su visibilidad en los nuevos motores de búsqueda impulsados por inteligencia artificial como ChatGPT, Google Gemini o Perplexity.

Por 
Daniel Fajardo
Hussam Sufan y Felipe Almeida

En tiempos donde los usuarios ya no “buscan”, sino que “conversan” con la inteligencia artificial (IA), una startup chilena decidió adelantarse. SearchBrand.ai se presenta como la primera plataforma latinoamericana que permite a empresas y agencias entender cómo son vistas por las IA, detectar oportunidades de crecimiento y optimizar su presencia en los llamados motores de respuesta. La idea surgió del los ingenieros comerciales Hussam Sufan y Felipe Almeida. Además, Sufan tiene un master en innovación y emprendimiento y Almeida es publicista.

“El marketing digital está migrando hacia la era de las respuestas”, explica Hussam Sufan, cofundador de la empresa. “Las marcas ya no compiten por clics, sino por ser la primera recomendación de la inteligencia artificial”.

La herramienta se enfoca en ayudar a las marcas a aparecer en las respuestas de ChatGPT, Google Gemini y otros motores de IA. “Nuestro objetivo es que las empresas comprendan y optimicen su visibilidad en la nueva era de la búsqueda conversacional. Los hábitos de consumo y exploración están cambiando en las personas y tenemos que habilitar ese camino”, agrega Sufan.

El problema que detectó esta startup en esta nueva era fue clara: las empresas invierten en estrategias SEO sin saber cómo están siendo interpretadas por los algoritmos de IA. En concreto, su propuesta radica en transformar análisis complejos en un plan de acción claro y priorizado, gracias al uso de tecnologías de IA generativa, machine learning y procesamiento de lenguaje natural (NLP), que -según aseguran- reducen de horas a minutos la ejecución de un plan de contenidos para potenciar el posicionamiento de los negocios. Acto seguido, la herramienta identifica oportunidades de visibilidad, genera recomendaciones automáticas de optimización y crea contenidos para la marca, ya potenciados, en menos de un minuto.

A diferencia de las herramientas SEO tradicionales que hoy se emplean, SearchBrand.ai integra el concepto de AEO (Answer Engine Optimization), una metodología que busca mejorar la presencia de las marcas dentro de los motores de respuesta basados en inteligencia artificial. Esto lo combina con el SEO tradicional, entregando datos sobre cómo interpretan los modelos de IA a una marca, qué dicen de sus competidores y cómo aparecer en los resultados conversacionales. Todo a través de un sistema SaaS (Software as a Service) que ofrece planes mensuales y anuales, además de un modelo híbrido que mezcla automatización con análisis estratégico para agencias y empresas.

Cómo funciona la startup que las marcas aparezcan en la IA

En su versión beta, lanzada este año, más de 400 empresas en Latinoamérica probaron la plataforma. Actualmente opera en Chile, Colombia, Argentina y Perú, y se prepara para abrir operaciones en México y Brasil. En su primer año, logró generar sus primeros ingresos recurrentes (MRR) y firmó convenios con agencias de marketing regionales que hoy usan SearchBrand.ai como herramienta de análisis competitivo.

Felipe Almeida y Hussam Sufan

“Queremos democratizar el acceso a estos datos. Hasta hace poco, solo las grandes corporaciones podían entender cómo los algoritmos interpretaban su reputación digital. Hoy esa información está al alcance de todos”, remata Sufan.

Entre sus próximos pasos están el lanzamiento de la versión 2.0 de la plataforma, con dashboards de visibilidad AEO, el desarrollo de integraciones con CRM y herramientas de marketing, y la creación del AI Visibility Index, un ranking regional que medirá qué tan visibles son las marcas en los motores de inteligencia artificial.

Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientoSearchBrand.aistartupSearchBrandmarketingmarcasIA

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Artés por estudiantes que protagonizan disturbios: “Estaré incluso con aquellos que tiran la bomba Molotov”

Fallece el exvicepresidente estadounidense Dick Cheney a los 84 años 

Magdalena Piñera al llegar con Evelyn Matthei al debate de Archi: “El adversario político final es la candidata del PC”

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

El plan de Telefónica apunta a cuatro países y su operación en Chile no aparece en el listado a la espera de su venta

6 claves para evitar ser víctima de ciberataques bancarios, según Kaspersky

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

3.
Sumarios bajo el escrutinio de los jueces: cómo fallan las cortes las destituciones por mal uso de licencias médicas

Sumarios bajo el escrutinio de los jueces: cómo fallan las cortes las destituciones por mal uso de licencias médicas

4.
Tras oficio de diputados UDI: Contraloría da 10 días de plazo al gobierno para justificar financiamiento de defensa de Pardow en AC

Tras oficio de diputados UDI: Contraloría da 10 días de plazo al gobierno para justificar financiamiento de defensa de Pardow en AC

5.
“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Servicios

Temblor hoy, martes 4 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 4 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuándo y a qué hora es el próximo debate presidencial

Cuándo y a qué hora es el próximo debate presidencial

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Artés por estudiantes que protagonizan disturbios: “Estaré incluso con aquellos que tiran la bomba Molotov”
Chile

Artés por estudiantes que protagonizan disturbios: “Estaré incluso con aquellos que tiran la bomba Molotov”

Magdalena Piñera al llegar con Evelyn Matthei al debate de Archi: “El adversario político final es la candidata del PC”

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

El plan de Telefónica apunta a cuatro países y su operación en Chile no aparece en el listado a la espera de su venta
Negocios

El plan de Telefónica apunta a cuatro países y su operación en Chile no aparece en el listado a la espera de su venta

Entel aumenta en 11% sus ganancias entre enero y septiembre: utilidades suman US$ 75 millones

Informe revela que el sector privado es el que más invierte en I+D, pero es menor al promedio de la OCDE

6 claves para evitar ser víctima de ciberataques bancarios, según Kaspersky
Tendencias

6 claves para evitar ser víctima de ciberataques bancarios, según Kaspersky

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Conservar la receta de La Nona: Universidad de Concepción establece como prioridad la renovación de Cristián Muñoz
El Deportivo

Conservar la receta de La Nona: Universidad de Concepción establece como prioridad la renovación de Cristián Muñoz

Un duelo con mucha historia: Real Madrid y Liverpool protagonizan el plato fuerte en la jornada de Champions League

El guiño de Brayan Cortés a Colo Colo tras salir campeón junto a Peñarol

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil
Finde

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Angus Young: el último guardián de AC/DC
Cultura y entretención

Angus Young: el último guardián de AC/DC

“Dime cuando tú vas a volver”: Querida, Juan Gabriel y la locura de una canción estelar

Cámara aprueba “Ley Tommy Rey”: reconoce a los intérpretes un derecho de pago por reproducción en plataformas digitales

Fallece el exvicepresidente estadounidense Dick Cheney a los 84 años 
Mundo

Fallece el exvicepresidente estadounidense Dick Cheney a los 84 años 

Corea del Sur dice que Corea del Norte realizó disparos de artillería durante la visita del secretario de Defensa de EE.UU. a la frontera

La Policía de Río incluye 2 menores y 54 personas sin órdenes en su contra en la lista de víctimas de la redada que dejó 121 muertos

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week