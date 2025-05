Marcos Singer, director MBA UC: “Los profesionales están obligados a emprender”

Los cambios en el mercado laboral están ocurriendo de manera vertiginosa, en especial cuando la edad del trabajador se acerca a los 50 años. Eso lo sabe bien Marcos Singer, ingeniero civil industrial, máster en ciencias de la ingeniería de la Universidad Católica, PhD en investigación operativa y actual director del MBA de la Universidad Católica.

Estos cambios, dice Singer, han obligado a los programas dirigidos a profesionales a reenfocar parte de sus cursos y talleres, incorporando, entre otras asignaturas a sus mallas, el emprendimiento y la innovación como forma de impulsar la empleabilidad e, incluso, el autoempleo a través del fortalecimiento de los negocios propios.

En entrevista con Hub Emprende, de Radio Duna, Singer hace un análisis profundo: “Antes uno se imaginaba que el norte (de un egresado de MBA) era ser el número uno, el gerente general, pero ahí hay espacios para uno nomás”.

Distintos estudios, entre ellos uno publicado por Clapes UC de 2024, mostró una cierta discriminación laboral hacia las personas mayores de 50 años, donde hay una caída en su participación. ¿Qué están haciendo hoy día instituciones como la Universidad Católica, a través de su MBA, para incentivar que profesionales se atrevan a reinventarse y emprender?

En esa estadística está la respuesta a la primera pregunta, de si debe un ejecutivo o profesional prepararse para emprender. Creo que están obligados a emprender. Hace tiempo te contaba que venía sospechando esto, que ya está claro de que las empresas chilenas simplemente se deshacen de los mayores. No quiero decir que sea bueno o malo, pero en todos lados a donde voy, cuento a los canosos. Para que vean que los estamos ahora identificando como el token de profesionales. Pero es así, es bien sistemático en Chile.

Lo que está claro es que, pasados los 50 años, las corporaciones tradicionales, empresas como esta o como cualquier otra, ya no tienen espacio. Naturalmente, la gente a los 50 años -yo con 56 me siento muy joven-, así que hay mucho por hacer, pero simplemente tiene que ser en otra parte. Te voy a decir lo que hacemos nosotros en el MBA UC: en los últimos años cambiamos mucho la narrativa de lo que es una carrera profesional. Antes uno se imaginaba que tu norte era ser el número uno, el gerente general, pero ahí hay espacios para uno nomás. Lo que nosotros estamos imaginando es justamente lo que ustedes dicen, en el camino deseado de todo profesional está en algún minuto salir de esta carrera, así que en eso estamos.

¿Hay alguna fórmula, algún tip, que se le pueda dar a una persona o profesional que está buscando emprender?

Primero, dejando pensar que una herida. Es al revés, es un portal de salida que lo puedes hacer, claro, de una manera bien traumática, si es que es inesperado o si imaginabas otra cosa (…) pero volviendo al ‘parche antes de la herida’, claro, tú lo que quieres es que eso sea algo así como tu default y lo que nosotros transmitimos a nuestros alumnos del MBA y es que mientras dure tu vida corporativa, ¿cuál es el problema? Pero si no es en el ritmo, en el lugar, con el desafío que tú mereces, entonces, quizás, ándate tú mismo.

¿Qué rol está jugando hoy día el incorporar temáticas como emprendimiento, innovación, para que estos profesionales puedan adquirir herramientas y conocimiento para ocuparlos posteriormente?

En la UC, cuando llegué como director, había un curso de emprendimiento e innovación con un fantástico profesor que sigue, Jorge Herrera, pero ahora hay 13. ¿Por qué? Porque, bueno, nos damos cuenta de esta realidad. Ahora, conectando eso con otras universidades, a mí me parece que hay sellos en algunos programas más pro-emprendimiento, otros más corporativos. Hay que pensar la carrera de una manera dual. No es que tú seas un ejecutivo que eventualmente va a ser traicionado con cambiarse de empresa, de sector, lo que suele ocurrir es que tú te vas a otra cosa. En vez de pensar que es binario y que eres solo un ejecutivo, debes pensar tu carrera de una manera dual. ¿Qué significa dual? Que eres un ejecutivo que trabaja en una corporación y, al mismo tiempo, o tienes un negocio familiar, independiente, o lo estás pensando, lo estás creando, o lo haces. Te va bien, te va mal, regresas a la corporación... En fin, es mucho más líquido y, por ende, todos tenemos que tener esta ambivalencia respecto de ser un ejecutivo y ser un emprendedor.

¿Y qué tan importante es estar constantemente aprendiendo?

Le preguntas a alguien que se dedica a este tema (risas). Estudiar es crucial para poder abordar todos los desafíos, especialmente los nuevos, porque no tienes la escuela de la vida. Alguien tiene que contarte o tener la base, que puede ser muy obvia para la gente que ya está (dentro), pero tú te puedes pegar un tremendo costalazo. Entonces, claro que es importante. Siempre la educación es, tú sabes, bien cara, pero es más cara la ignorancia. Es caro en todo sentido, hay que dedicarle tiempo, seriedad, pero a mí me sorprende que la gente a veces se tire a negocios, emprendimientos, sin realmente haber estudiado nada. Es como que yo me ponga a operar a corazón abierto a alguien sin estudiar, es bien insólito, pero bueno, pasa harto, y yo les recomiendo que no, que, de cualquier manera, con más o menos formalidad, estudie los temas.

En su experiencia, ¿cuáles son los principales miedos y desafíos que tienen las personas al momento de ser un ejecutivo y luego pasar a ser un emprendedor?

Están todos los miedos del mundo. Y no es que vayas a superar esos miedos, la tradición dice que ‘valiente no es el que no tiene miedos, sino el que actúa a pesar del miedo’. Y mientras más estudias, más miedo tienes, porque más sabes...

Al conocer los riesgos asociados…

Por supuesto, los riesgos, los has estudiado, los has visto, y en realidad la valentía es un poco ignorancia. ‘El que nada sabe, nada teme’, y se lanza y se pega un costalazo. Entonces, ahí van a tener siempre miedo, y lo que uno tiene que hacer, es trabajarlo, es tener un plan B, un plan C, tener colchones para la caída, prepararse, ahorrar. Son muchas cosas que lo que promovemos en nuestros alumnos, que las vayan preparando desde ya, que no sea el día que les pasa el ‘sobre azul’, que empiecen a pensar. Ahí es un poco tarde. Yo pienso que tienen que, permanentemente, y en eso hay un gran valor en el Hub Emprende, porque hacen un llamado a estar sintonizados.

La edad promedio de los estudiantes del MBA UC es 36 años. ¿Qué están haciendo para generar conciencia sobre la posibilidad de un día tener que emprender?

Somos bien explícitos. Casi el día que los recibo, les digo que les quedan 5 o 10 años de camino, el runway (…). Yo pregunto: ¿dónde trabajas, qué cargo tienes, cuánto llevas, qué edad tienes, te quedan 4 años. Uno trata de ser un poquito exagerado, si quiere, para que la gente tome conciencia. En otros casos, no es, no se los pinto como algo inexorable, sino como algo deseable. Que, en vez de ustedes esperar, llega un momento que estén tan armados y preparados que lo hagan ustedes mismos. Eso es un mensaje sistemático, y creo que lo logramos. Pero reitero, cuando lo recibimos, insólitamente, no está eso en su agenda.

Un punto a destacar en los distintos MBA son las redes de contacto, el networking, que son un gran dolor para los emprendedores. ¿Cuánto provecho le puede sacar un profesional que hoy día está teniendo estas redes de contacto activas dentro de un programa como el MBA para poder a futuro, quizá en el corto plazo, emprender?

Es un elemento principal. Hay muchas formas naturalmente de emprender, pero una típica, no sé si la mayoritaria, es que tú eres un especialista, tienes una vertical muy profunda de algo, pero que por lo mismo es como que no puedes hacer todo bien. Sabes hacer una cosa muy bien y tienes una marca personal. Entonces, naturalmente que para que ese producto tan premium tenga tiraje, tienes que estar súper conectado para que te llamen. Nadie, y de hecho está este famosísimo ejemplo que varios economistas lo ocuparon, creo que incluido Adam Smith, de que nadie sabe hacer un lápiz. El lápiz es una combinación de muchos talentos y especialidades. Nadie sabe hacerlo todo. Y tú vas a ser exitoso en la medida de que, por Dios que eres bueno para hacer el grafito, eres el rey del grafito, pero tienes que estar súper conectado con el que hace, la madera, la goma, el que vende, y con todo el ecosistema que permite construir un lápiz. Y eso último que dije es justamente las redes.