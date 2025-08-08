SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Emprendimiento

PhageLab y Lab4U se consagran en el Demo Day de los 15 años de Start-Up Chile

La aceleradora pública de Corfo celebró su aniversario reuniendo a 15 startups de alto impacto en Skycostanera. Además de PhageLab y Lab4U, fueron premiadas las biotecnológicas Bifidice y Giraffe Bio, en un evento que puso en valor la colaboración público-privada y el rol del emprendimiento en la transformación tecnológica de Chile.

Bárbara PezoaPor 
Bárbara Pezoa
Demo Day Start-Up Chile

Con el imponente Skycostanera como escenario, Start-Up Chile celebró su aniversario número 15 con un Demo Day que reunió a 15 emprendimientos provenientes de Chile, Suiza, Rusia, Brasil y Argentina. La instancia no solo fue una vitrina para exhibir innovación, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el impacto que la aceleradora pública de Corfo ha tenido en la última década y media en el ecosistema emprendedor.

El evento contó con la presencia de la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen, y del vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, quienes destacaron el rol estratégico de las startups en la economía y anunciaron avances en materia de financiamiento. Petersen recalcó que “las startups desempeñan un papel fundamental en la transformación tecnológica”, y recordó que el Gobierno impulsa la creación de la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (AFIDE), que administrará el primer fondo de fondos de capital de riesgo de Chile, con una inversión inicial de US$200 millones para movilizar más de US$1.000 millones hacia nuevos emprendimientos.

Benavente, por su parte, subrayó que Start-Up Chile es una política pública que trasciende gobiernos: “En el mundo, nuestro país es reconocido, entre otras cosas, por Start-Up Chile de Corfo. Mantengamos esta iniciativa en lo más alto, desde Chile para el mundo”.

15 años impulsando innovación

Creada en 2010 como respuesta a la crisis económica global y al terremoto del 27 de febrero, Start-Up Chile ha apoyado a más de 3.000 emprendimientos de base tecnológica, convirtiéndose en pionera entre las aceleradoras públicas a nivel mundial. Su portafolio incluye casos de éxito como SoyMomo, FirstJob, Nutrix, QCart, GoodMeal, Casoca y Cheers, que representan distintas etapas y programas de aceleración de la institución.

Durante la jornada, los emprendedores expusieron frente a un jurado compuesto por figuras clave en la historia de la aceleradora, como su actual gerenta Javiera Araneda, el cofundador Nicolás Shea y exdirectores ejecutivos como Sebastián Vidal y Sebastián Díaz.

Los ganadores de la jornada

Entre las distinciones, la startup chilena PhageLab fue reconocida como Mejor Startup por sus soluciones basadas en bacteriófagos para el control de patógenos en sistemas de producción intensiva. Su CEO, Hans Pieringer, afirmó que el reconocimiento “refleja el trabajo de todo el equipo y nuestro propósito mayor. Nuestro paso por Start-Up Chile fue un punto de inflexión que nos permitió acceder a recursos, visibilidad y un impulso clave para avanzar”.

PhageLab

La biotecnológica Bifidice obtuvo el premio a la Más Innovadora por su tecnología que incorpora probióticos en helados para transformar la microbiota de las personas, mientras que Giraffe Bio se llevó el galardón a la Mayor Potencial de Inversión por su desarrollo de biomoléculas para la extracción sostenible de minerales como cobre y litio.

En tanto, la edtech Lab4U, fundada por Komal Dadlani, recibió el reconocimiento SUP Spirit, que distingue a quienes mantienen un compromiso activo con el ecosistema de innovación local como alumni de Start-Up Chile.

Otras startups participantes incluyeron a ByBug (biotecnología), Búho (salud), Instacrops (agricultura) y BraveUp! (impacto social).

Una celebración con apoyo empresarial

La actividad fue posible gracias a una alianza público-privada con Cenco Malls, Banco BCI, Entel y Caja Los Andes. Desde Cenco Malls destacaron que “estar presentes en los 15 años de Start-Up Chile reafirma nuestro compromiso con la innovación como pilar estratégico para generar sinergias y enriquecer nuestra propuesta de valor”.

El Demo Day dejó en claro que la historia de Start-Up Chile está marcada por la capacidad de conectar talento global con oportunidades locales, y que su legado seguirá proyectándose hacia el futuro, potenciando emprendimientos “desde Chile para el mundo”.

Más sobre:Hub Emprende

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reportan tirador activo en Universidad de Emory en Atlanta: recinto realizó llamado a “correr, esconderse, luchar”

“No infringió norma alguna”: Los antecedentes con los que la defensa de Ethan Guo busca el sobreseimiento y que el piloto deje la Antártica

Trump anuncia reunión con Putin: será el 15 de agosto en Alaska

Embajador de EE.UU. en Israel cita el bombardeo de Dresde para defender la ofensiva de Netanyahu en Gaza

El 11% de los detenidos en inédito operativo de la PDI y Carabineros son extranjeros

Virus respiratorios: Autoridades informan que ocupación de camas críticas para adultos alcanzó 91% a nivel nacional

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

5.
Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“No infringió norma alguna”: Los antecedentes con los que la defensa de Ethan Guo busca el sobreseimiento y que el piloto deje la Antártica
Chile

“No infringió norma alguna”: Los antecedentes con los que la defensa de Ethan Guo busca el sobreseimiento y que el piloto deje la Antártica

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

El 11% de los detenidos en inédito operativo de la PDI y Carabineros son extranjeros

Jara se reúne con trabajadores del puerto de San Antonio y dice que “empujará” un royalty portuario
Negocios

Jara se reúne con trabajadores del puerto de San Antonio y dice que “empujará” un royalty portuario

Fuerte salto de acciones de SQM empuja a la Bolsa de Santiago a máximos históricos

Empresas Hites cierra una de sus tiendas en Concepción y firma lo atribuye a “su plan estratégico”

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

La iniciativa que reunirá a 40 mujeres para correr su primera media maratón
El Deportivo

La iniciativa que reunirá a 40 mujeres para correr su primera media maratón

Joaquín Niemann tiene un estreno para el olvido en el LIV de Chicago y Mito Pereira renace en la primera ronda

Palestino sigue en la pelea de arriba: abre la fecha derrotando a un Iquique cada vez más complicado

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile
Cultura y entretención

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Reportan tirador activo en Universidad de Emory en Atlanta: recinto realizó llamado a “correr, esconderse, luchar”
Mundo

Reportan tirador activo en Universidad de Emory en Atlanta: recinto realizó llamado a “correr, esconderse, luchar”

Trump anuncia reunión con Putin: será el 15 de agosto en Alaska

Embajador de EE.UU. en Israel cita el bombardeo de Dresde para defender la ofensiva de Netanyahu en Gaza

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?