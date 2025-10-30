SUSCRÍBETE
Radiografía Pyme 2025 de Xepelin: ventas crecen 10% pero persiste la fragilidad estructural del sector

Estudio de la fintech revela que el financiamiento sigue siendo clave para el crecimiento, mientras la mitad de las empresas aún no logra mejorar su desempeño.

 

Las pequeñas y medianas empresas chilenas muestran signos de recuperación durante 2025, aunque con importantes disparidades. Así lo revela el último informe del Índice Mensual de Actividad Xepelin (IMAXEP), que da cuenta de un crecimiento acumulado del 10% en ventas reales entre enero y septiembre, impulsado principalmente por el dinamismo del sector construcción y el repunte económico fuera de la Región Metropolitana.

El estudio, presentado en el seminario Xepelin Insights 2025, se construyó a partir de datos del Banco Central, SII, OCDE y registros operativos de más de 42 mil pymes, y contó con la participación de representantes de FinteChile, la Multigremial Nacional y ASECH.

Según el informe, las pymes de regiones superaron el promedio nacional con un alza del 10,5%, mientras que las de la capital crecieron un 9%. No obstante, la volatilidad sigue siendo alta: las ventas del segmento pyme se mueven entre 2,5 y 3 veces más que los indicadores nacionales, lo que refleja su elevada sensibilidad a los ciclos económicos.

“El desempeño de las pymes este año confirma una recuperación moderada, pero también deja en evidencia su fragilidad estructural. Aunque el promedio muestra crecimiento, la mitad de las empresas sigue con ventas a la baja”, señaló Nicolás López Lecube, Country Manager de Xepelin en Chile. “Las que acceden a financiamiento logran resistir y crecer más rápido, lo que refuerza la importancia del crédito oportuno”, agregó.

Financiamiento: el factor decisivo

La diferencia entre acceder o no a crédito es determinante. Las pymes que obtuvieron financiamiento incrementaron sus ventas en promedio un 22%, frente al 7% de aquellas que no accedieron a crédito. Asimismo, la tasa de cierre de negocios es tres veces menor en el primer grupo (3% versus 9%).

Aun así, el balance de creación neta de empresas se mantiene débil: una tasa de solo 1%, producto de una creación del 8,4% y una destrucción del 7,6% en lo que va del año.

Sectores en recuperación

El sector construcción lidera el repunte con un crecimiento de 16,9% en el tercer trimestre, seguido por servicios (18,4%), manufactura (13,8%) y comercio (13%). La recuperación, explican desde Xepelin, se debe a una baja base de comparación en 2024 y a una reactivación de la inversión en obras no mineras.

Sin embargo, la alta rotación persiste. Mientras en el segmento corporativo los cierres de empresas apenas alcanzan el 0,5%, en las pymes superan el 7%.

Pagos tardíos y morosidad

El estudio también advierte sobre el incumplimiento sostenido de la Ley de Pago a 30 Días. En promedio, los pagos a proveedores pyme se efectúan en 53 días. Los corporativos pagan en 38 y los entes estatales en 34 días. Además, la morosidad en facturas emitidas por pymes supera el 1,6% en pagos vencidos a más de 90 días, cuatro veces más que en grandes empresas.

“El retraso en los pagos sigue siendo uno de los principales problemas estructurales del ecosistema pyme, afectando directamente la liquidez y la capacidad de inversión”, advierte López Lecube. Si bien existen herramientas para mitigar este impacto, como el adelanto de pagos y el financiamiento, el problema sigue sin resolverse de forma estructural.

Un nuevo indicador adelantado

Creado en 2024, el IMAXEP busca consolidarse como un termómetro adelantado de la economía, especialmente del sector no minero. Al medir la evolución real de las ventas en una muestra constante de empresas, permite anticipar con mayor precisión los movimientos del IMACEC no minero.

“Dar visibilidad a un segmento que representa más de la mitad de las empresas activas en Chile es clave para entender el pulso económico del país. Este tipo de datos permite no solo anticipar tendencias, sino también diseñar políticas públicas más eficaces”, concluye López Lecube.

Más sobre:Hub EmprendeHub_empremientoemprenderemprendimiento

