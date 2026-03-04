Seis emprendimientos ganan fondo de Abastible para impulsar soluciones tecnológicas para pymes

Con una jornada marcada por presentaciones de emprendimientos, deliberaciones de un jurado experto y el anuncio final de los proyectos seleccionados, este martes 3 de marzo se realizó en el Hub Metropolitano, a pasos del Metro Santa Lucía, la jornada final del Fondo Abastible Pyme², iniciativa que busca impulsar soluciones innovadoras para las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

Durante toda la mañana, 18 proyectos presentaron sus propuestas en formato pitch ante un jurado compuesto por líderes del mundo empresarial y del emprendimiento, quienes evaluaron las iniciativas según su grado de innovación, su potencial de escalabilidad y su capacidad de generar impacto real en el desarrollo de las pymes.

El fondo, impulsado por Abastible junto a actores del ecosistema de innovación, entrega financiamiento de hasta $25 millones para pilotear soluciones tecnológicas en pequeñas y medianas empresas. Los proyectos seleccionados recibirán recursos para desarrollar pruebas iniciales durante tres meses en pymes de las comunas de Ñuñoa, Providencia y Huechuraba, con posibilidad de escalamiento posterior si los resultados son exitosos.

Un ecosistema para impulsar el emprendimiento

Durante el inicio del evento, el gerente general corporativo de Abastible, Joaquín Cruz, destacó la importancia de apoyar a las pequeñas empresas en un contexto en que representan la gran mayoría del tejido productivo nacional. “Queremos impulsar proyectos que realmente transformen la operación y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, y contribuir al crecimiento exponencial del ecosistema emprendedor nacional”, señaló.

El encuentro también contó con la participación de representantes del ecosistema de innovación. Arturo Labbé, director de Corporate Venturing de Fundación Chile, valoró el enfoque colaborativo de la convocatoria. “El éxito de esta convocatoria confirma que la innovación no es exclusiva de las grandes corporaciones, sino que también puede ponerse al servicio de todo tipo de empresas, impactando positivamente a uno de los pilares fundamentales de nuestra economía: las pymes. Pero lo más relevante de este desafío es su carácter diferenciador: aquí son emprendedores quienes ponen su talento y tecnología al servicio de otros emprendedores”, afirmó.

El jurado encargado de evaluar las propuestas estuvo integrado por Joaquín Cruz (Abastible); Sebastián Acevedo, gerente de Negocios y Finanzas de Chile Global Ventures de Fundación Chile; Jorge Welch, director ejecutivo de Asech; Katia Trusich, directora ejecutiva de la Corporación Grande Pyme; y Gloria Moya, directora metropolitana de Corfo.

Tras escuchar las presentaciones y realizar preguntas a los equipos emprendedores, el panel se retiró a deliberar para definir a los ganadores.

Mientras el jurado evaluaba los proyectos, la directora ejecutiva del Hub Metropolitano, Jacinta Fanjul, destacó el rol del espacio como articulador del emprendimiento y la innovación en la Región Metropolitana, invitando además a las startups a seguir desarrollando sus proyectos en el ecosistema local. “Quiero invitarlos a que piloteemos juntos, validemos juntos y trabajemos juntos, porque si movemos un poco la aguja a las pymes, movemos la aguja del país”, indicó.

Hub Metropolitano del Gobierno de Santiago.

Los seis proyectos ganadores

Finalmente, tras la deliberación del jurado, se anunciaron no cuatro (como se había comunicado en un principio), sino seis emprendimientos ganadores, que desarrollan soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la productividad, digitalización y acceso a financiamiento de las pymes.

Entre ellas se encuentra GranLoop, plataforma que utiliza inteligencia artificial para digitalizar y automatizar la gestión de inventarios en minimarkets y almacenes de barrio. “Ayudamos a los minimarket a tener su inventario al día con inteligencia artificial. Este fondo hacía match con nuestra solución porque es para apoyar a las pymes, por lo tanto es donde queremos estar”, explicó Javier Torres.

También fue seleccionada Levannta, plataforma de financiamiento digital que conecta el acceso a capital con el flujo real de ventas de las empresas. Otra de las iniciativas ganadoras fue LocalShop, un sistema de ventas y gestión diseñado específicamente para tiendas de barrio. Su fundador, Marco Lozano Harcha, destacó el impacto que el fondo tendrá en la expansión de la solución. “Con este fondo vamos a mandar gente en terreno a hacer la implementación y el acompañamiento para que más pymes puedan sumarse a digitalizar su negocio”, afirmó.

La plataforma Mercadea, orientada a digitalizar mercados locales y permitir que comercios de barrio creen su propio e-commerce, también fue reconocida por el jurado. “Para nosotros es un empujón tremendo en tema financiero haber ganado este fondo y también un puente para seguir validando nuestra solución junto a la colaboración de los hubs de Huechuraba, Ñuñoa y Providencia”, señaló su cofundador, Álvaro Escárate, quien agregó que “el 81% de los locales comerciales no están digitalizados, y en sectores periféricos esa cifra es aún mayor”.

A ellos se suma Omniscient, cuyo software permite a pymes manufactureras digitalizar y optimizar sus procesos productivos mediante el uso de datos. “Las pymes son un gran motor de empleo y de la economía, entonces apoyarlas es apoyar a Chile. Desde Omniscient queremos ayudarlas a que sean más rentables, más competitivas y que en general la economía mejore”, comentó su fundador, Francisco Vergara.

Finalmente, el jurado también premió a Renée, un copiloto inteligente de reclutamiento diseñado para que las pymes puedan gestionar procesos de contratación de manera más eficiente. “Las pymes son el motor del crecimiento económico en Chile y muchas veces no tienen las herramientas para reclutar bien personas. Estamos resolviendo un problema que afecta a más de un millón de pymes en el país”, señalaron sus cofundadores, Lore Espinoza y Alberto Valladares.

Los proyectos ganadores iniciarán ahora el proceso de implementación de sus pilotos junto a pymes de distintas comunas, en una etapa que busca validar sus soluciones y acelerar su crecimiento dentro del ecosistema emprendedor nacional.