Abastible lanzará fondo para financiar proyectos que desarrollen soluciones al ecosistema emprendedor en Chile

Este martes 3 de marzo, Abastible entregará hasta $25 millones de financiamiento a cuatro proyectos a través del Fondo Pyme², una iniciativa orientada a impulsar soluciones que aborden las principales barreras que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) en el país.

Los proyectos seleccionados deberán enfocarse en alguno de los siguientes criterios: eficiencia operacional y productividad; crecimiento comercial y gestión financiera; cumplimiento regulatorio y gestión de capital humano; y brechas de financiamiento y acceso a capital.

El objetivo del fondo es apoyar a emprendedores que diseñen soluciones con potencial de escalamiento que permitan fortalecer el desarrollo de las pymes en Chile, ya sea porque estas son intensivas en el uso de sus servicios o porque abordan directamente algunas de sus principales problemáticas. El foco estará en mejorar su productividad, fomentar su crecimiento comercial y su gestión financiera, así como facilitar su acceso a financiamiento, contribuyendo de esta manera a su sostenibilidad en el tiempo.

La iniciativa fue anunciada por Joaquín Cruz, gerente general corporativo de Abastible, junto a Arturo Labbé, director de Corporate Venturing, durante el ETM Day.

Joaquín Cruz, gerente general corporativo de Abastible y Arturo Labbé, director de Corporate Venturing de ChileGlobal Ventures en el ETM Day.

Para el gerente de la compañía, Joaquín Cruz, “la productividad de las pymes y las grandes empresas está interconetcada. Es decir, cuando las empresas grandes apoyan a las pymes, se potencia el crecimiento de ambos sectores, generando grandes beneficios para toda la economía”.

En ese sentido, agrega que las grandes empresas tienen un desafío relevante en acelerar el desarrollo de soluciones tecnológicas para este ecosistema, principalmente “mediante la colaboración, el financiamiento de pilotos escalables y el compromiso con pagos oportunos que generen círculos virtuosos de productividad”.

El Fondo Abastible Pyme² acompañará a los emprendimientos seleccionados en el proceso de implementación de sus soluciones, incluyendo el diseño, validación y ejecución de pilotos. Los ganadores serán definidos por un jurado compuesto por expertos y líderes en emprendimiento y pymes, luego de una sesión de pitch de los participantes.

Además, está orientado tanto a emprendimientos nacionales como internacionales, siempre que demuestren su capacidad para implementar sus soluciones a nivel local. Entre los criterios de selección destacan la tracción de la solución, la agilidad para su implementación en pymes, la dedicación y experiencia del equipo emprendedor, y el grado de innovación de la propuesta.

Un compromiso con el ecosistema emprendedor

Según cuenta Joaquín Cruz, el funcionamiento de Abastible durante sus más de 70 años de historia ha sido posible gracias a la colaboración con más de dos mil proveedores. En ese contexto, la compañía mantiene una política de pago a siete días, mediante la cual se compromete a pagar a sus proveedores en un máximo de una semana por sus servicios.

“En línea con nuestro propósito corporativo de “Potenciar el espíritu emprendedor”, hemos realizado otras acciones en apoyo a las Pymes, donde destaca el Fondo Pyme²; el impulso de Hubs de emprendimiento en diferentes municipios; así como alianzas estratégicas con la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, (Conapyme), Simón de Cirene, Duoc, Emprende tu Mente (ETM), entre otros actores relevantes".

Escalabilidad de los proyectos seleccionados

Tal como explica Cruz, a través de este fondo se entregarán $25 millones por proyecto para desarrollar pilotajes de tres meses, con posibilidad de crecimiento posterior. La iniciativa busca mejorar la productividad, sostenibilidad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante tecnología y acompañamiento experto.

En esta línea, “los proyectos tuvieron que demostrar desde el inicio ‘potencial de escalamiento’ como criterio de selección, priorizando soluciones innovadoras con agilidad para implementación amplia en Pymes”, sostiene.

Consultado sobre las expectativas de los proyectos, Cruz concluye: “Esperamos que realmente se generen soluciones transformadoras con impacto real y escalable para impulsar y potenciar a las Pymes chilenas, a través de la validación de tecnologías mediante pilotos prácticos que mejoren su productividad y competitividad”.