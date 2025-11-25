Lanzan fondo de $100 millones para que startups enfrenten los problemas transversales de las Pymes en Chile

En el marco del ETM Day 2025, Abastible lanzará cuatro fondos concursables de hasta $25 millones, que serán entregados a emprendedores que diseñen soluciones con potencial de escalamiento, cuyo objetivo sea apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas de Chile, ya sea porque son intensivas en el uso de sus servicios o solucionan algunas de sus problemáticas. El foco estará en mejorar su productividad, fomentando su crecimiento comercial y gestión financiera o su cumplimiento regulatorio y gestión de capital humano, potenciando así su sostenibilidad en el tiempo.

El fondo –que contempla una inversión total de $100 millones– fue anunciado por Joaquín Cruz, gerente general corporativo de Abastible, junto a Pablo Zamora, presidente de Fundación Chile, durante el ETM Day.

De este modo, cada emprendimiento seleccionado recibirá un monto inicial de hasta $25 millones para la ejecución de un primer piloto de tres meses en Pymes de distintas comunas del país, luego de completar un proceso de compliance y bajo la modalidad de fondos rendibles. Posteriormente, existe la posibilidad de entregar un monto de escalamiento o implementación a definir, en caso de que la etapa inicial tenga una buena evaluación.

Joaquín Cruz, gerente general corporativo de Abastible y Arturo Labbé, director de Corporate Venturing de ChileGlobal Ventures en el ETM Day.

“Las Pymes enfrentan diariamente diversas problemáticas que les impiden su crecimiento y consolidación. Con esta iniciativa, buscamos poder entregar al ecosistema emprendedor en su conjunto, soluciones transformadoras que mejoren su productividad, sostenibilidad y competitividad, en base a proyectos tecnológicos impulsados por emprendedores que tengan impacto y gran alcance”, explicó Joaquín Cruz, gerente general corporativo de Abastible.

Todo ello, en el marco del “Fondo Abastible Pymes2”, que las acompañará en el proceso de implementación de las soluciones, diseño, validación y ejecución de los pilotos. Los ganadores serán definidos por un jurado de expertos y líderes en emprendimientos y Pymes, luego de una sesión de pitch de los participantes.

El “Fondo Abastible Pymes2” está orientado a emprendimientos nacionales e internacionales, siempre que demuestren que tienen la capacidad de implementar su solución a nivel local. Entre los criterios de selección destacan: tracción de la solución, agilidad para su implementación en Pymes, dedicación y experiencia del equipo emprendedor, y el grado de innovación de la solución.