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    Start-Up Chile inicia nuevo proceso de aceleración para 70 emprendimientos tecnológicos

    Las startups recibirán co-financiamiento de hasta $75 millones, mentorías, conexiones con inversionistas y espacio gratuito de cowork.

    Por 
    Daniel Fajardo

    70 emprendedores de Chile, Perú, México, Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador, España y Alemania se reunieron esta miércoles 18 de marzo en el centro de Santiago para comenzar su proceso de aceleración en Start-Up Chile. Durante los próximos meses, estos proyectos recibirán co-financiamiento de hasta $75 millones, espacio de cowork gratuito, mentorías y conexiones con corporativos e inversionistas.

    La generación BIG 11 (llamada así por los programas Build, Ignite y Growth) está conformada por 74% de emprendedores tecnológicos chilenos y 26% extranjeros. Estos últimos viajan a Chile para pilotear sus soluciones y desarrollar sus negocios, y reciben de parte de la aceleradora un proceso de acompañamiento especial que incluye una visa de trabajo de dos años.

    “Ahora comienza un proceso dinámico e intensivo, donde no solo esperamos entregar a cada startup todas las herramientas necesarias para que puedan hacer crecer su negocio, sino que también buscamos que encuentren en sus pares un intercambio de ideas y experiencias que es tremendamente valioso para ellos en este desafío de emprender”, dijo Javiera Araneda, directora ejecutiva de Start-Up Chile.

    Las emprendedoras representan el 21,4% de la generación, quienes recibirán apoyo especial por parte de la iniciativa Female Founder Factor de la aceleradora, que busca disminuir la brecha de género en el sector de la innovación. Esta estrategia incluye co-financiamiento diferenciado en las etapas más avanzadas e instancias de networking exclusivas para ellas.

    Start-Up Chile recibe a emprendimientos de todas las industrias, y en esta ocasión, predominó la Agricultura y Recursos Naturales (13%), con foco especial en minería, y las Herramientas TI (13%). También hay presencia de Edtech, Fintech y soluciones de Retail. Por otro lado, la amplia mayoría de las startups declara utilizar Inteligencia Artificial como tecnología principal. Las que también destacan son Cloud Computing y Big Data.

    Para llegar a este programa, las startups seleccionadas participaron en una convocatoria abierta que alcanzó un récord de 1.337 postulaciones. Ahora comenzarán un periodo intensivo de aceleración de al menos cuatro meses de duración, en el que se les hará entrega de co-financiamiento, libre de participación accionaria, que varía según el programa: $15 millones en Build, $30 millones en Ignite y $75 millones en Growth. El objetivo es que puedan crecer y desarrollar su startup según la fase en la que se encuentren, que va desde una idea validada hasta una etapa de expansión a otros mercados.

    Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientostartupstart-up chilecorfo

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