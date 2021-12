Coco Legrand reaparece tras accidente: “No voy a andar en moto nunca más”

Esta tarde, durante la transmisión de la Teletón 2021, Karen Doggenweiler acudió a la casa de Coco Legrand, quien reapareció en pantalla tras un accidente en motocicleta en octubre.

“Era el día de los ángeles custodios, para que me ayudaron, me ayudaron. Ha sido muy difícil, llevo dos meses en cama, ha sido eterno, y me queda un mes más, pero igual me voy a levantar, igual me voy a caminar, pero lo que no voy a hacer es que no voy a andar en moto nunca más”, señaló el humorista.

Esto fue primera vez que algo así le ocurría. “59 años andando en moto, ni siquiera me quebré una uña”, contó.

“El accidente fue bien inesperado, yo venía a no más de 45 km miro por el retrovisor a ver si venía el grupo de motoqueros con el que íbamos viajando a Los Andes, de pronto pasa por el lado mío a 20 cm de la moto, eso me asusta, me corro hacia la berma, y me encuentro con una lámina de acero basada en un boyo de cemento y golpea la moto ahí. Yo no tuve ninguna herida, lo que sí la tibia y el peroné se quebraron”, relató.

Además, regaló un casco a la campaña “para que lo rematen”, y reiteró: “ya no más moto”.

A las 3 de la tarde, comenzó el bloque de la tarde con una súper banda que combinaba integrantes de Aterrizaje Forzoso, Valija Diplomática y Viena. Con ellos se recordó la década de los 80.

A continuación vino el show musical de Vesta Lugg, la influencer recordó con José Miguel Viñuela “la primera vez que vine acá contigo tenía 11 años”. Y a renglón seguido dijo: “Todos nos juntamos como chilenos por los niños creando espacios espacios de inclusión que necesitan tanto, es un placer estar acá con todes”.

Cerca de las 16.15, el animador Cristián Sánchez expresaba su preocupación porque la meta de este año -cercana a los 34 mil millones de pesos- “aún está muy lejos”.