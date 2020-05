Con vidrios de seguridad, test rápidos y sin público: así preparan su regreso Pasapalabra y Yo soy

El domingo recién pasado, el estelar de CHV Yo soy se quedó finalmente sin capítulos estreno, los que alcanzaron a exhibirse hasta la semana previa. Tal como el resto de los proyectos del canal, el programa de imitaciones agotó sus episodios grabados hasta antes de la emergencia sanitaria por el coronavirus, debiendo echar mano a repeticiones, el recurso más usado por estos días en la TV local.

Pero hace varias semanas la señal ha estudiado diversas fórmulas para que tanto Yo soy, como los programas Pasapalabra y Podemos Hablar, puedan retomar sus grabaciones lo antes posible, aunque bajo rigurosas medidas de seguridad, que por un lado pasan por los filtros del propio canal y luego por WarnerMedia, el conglomerado internacional al que pertenece la estación.

“Chilevisión es parte de una empresa norteamericana, así que son protocolos internacionales los que se están siguiendo. Por eso tal vez a diferencia de otros programas que partieron grabando esta semana, nosotros hemos estado todavía a la espera”, dice Carlos Valencia, productor ejecutivo de los tres programas mencionados.

Por estos días, de hecho, Canal 13 y Mega han reactivado proyectos: el primero volvió a las grabaciones de su próxima teleserie, La Torre de Mabel, mientras que el segundo rodó ayer el primer capítulo de su nuevo programa de concursos, Dale Play, que debuta el jueves en horario prime.

Yo soy.

Si bien en un primer momento CHV quiso retomar las grabaciones de sus proyectos la semana pasada, y luego evaluó que fuera en estos días, el canal ha tomado este retorno con cautela. “Por un lado volver a grabar depende de la situación país, eso es fundamental, y lo segundo es que vamos a partir con Yo soy, que nos va a servir como experiencia”, explica el productor ejecutivo.

Así, será el estelar de talentos el primero en volver a grabarse, y con varios cambios que ya están en proceso. El jurado, compuesto por Myriam Hernández, Antonio Vodanovic y Cristián Riquelme, estará ahora separado por vidrios de seguridad que los mantendrán a distancia. Eso les impedirá tener contacto para debatir acerca de los concursantes, y sólo votarán usando las “botoneras” para aceptar o eliminar a cada imitador.

En cuanto a los concursantes, el canal irá a buscar y dejar a cada uno a sus casas, “incluso a aquellos que viven en la quinta y sexta región”, aclara Valencia. Al llegar no tendrán contacto con otros competidores, realizando un circuito en solitario hasta que terminen su actuación. Además, las bandas tendrán su propio día, diferente al de los solistas, para tomar resguardos adicionales en sus presentaciones, que considerarán la distancia social requerida.

El programa además, irá sin público, teniendo en su lugar unas figuras que simularán personas ocupando los asientos en el estudio. En sus grabaciones tradicionales, el espacio que conducen Jean Philippe Cretton y Millaray Viera reúne a unas 200 personas como público.

Adicionalmente, se cumplirán los protocolos sanitarios que ya tiene el canal, como controles de temperatura y uso de mascarilla obligatoria, y tanto el equipo como los concursantes deberán someterse al test rápido que detecta el virus.

Todas estas medidas, advierte Valencia, “van a hacer mucho más lentas las grabaciones, pero mucho más seguras”. Así, si antes se grababan dos episodios diarios, ahora se contempla grabar uno solo.

Otro factor hace clave que Yo soy sea el primero en rodarse. “Podemos hablar y Pasapalabra pueden retomarse meses después, pero en esto quedamos en la mitad: algunos imitadores clasificaron, otros no, entonces tenemos la intención que sea el primer programa en volver”.

Paralelamente, producto de sus buenos resultados los domingos en el prime, se planea extender la temporada. “Le está yendo increíble, entonces se puede extender. Es uno de los planes porque funciona muy bien y se puede ir alargando porque se pueden ir agregando elementos a la competencia”, revela el productor.

Pasapalabra.

Una vez se tenga el rodaje de Yo soy como experiencia para el equipo, el siguiente en retomar sus grabaciones será Pasapalabra: programa que desde marzo pasó del horario estelar a ir de lunes a viernes a las 18.15 horas, extendiendo sus buenos resultados al horario de la tarde.

El espacio de concursos también irá sin público, aunque Valencia rescata un dato curioso: “En la mayoría de los países Pasapalabra se hace sin público, fuimos el primer país en el mundo que lo hizo con público, porque sentíamos que le podía dar otra vida y que podíamos aprovechar incluso más a Julián, que es un gran entretenedor. De hecho no fue fácil convencer a la licencia, pero finalmente nos dejaron hacerlo con público y funcionó increíble”.

En cuanto al formato, se mantendrán dos competidores, apoyados por dos famosos cada uno, y ambos equipos tendrán vidrios de seguridad para separar a cada persona, al igual que en Yo soy. Ya no estarán los famosos "Wallys" que interactúan con el animador y el público, y en el set solo habrá un coordinador de piso, más tres personas máximo en el switch.

Otra novedad es que se van a sumar juegos. “Había muchas dinámicas que se hacían con el público, que nos hacían cubrir cierta cantidad de tiempo del programa, y como eso ya no lo vamos a tener, vamos a tener más juegos, que en el fondo es lo que la gente quiere, jugar, entonces vamos a agregar un par de juegos más”, adelanta el productor ejecutivo.

El casting, por su lado, ya se está haciendo, y comienza con una primera etapa vía telefónica. “El equipo de producción de casting, que está en teletrabajo, los llama y les hace un Rosco vía telefónica. Los que lo hacen mejor pasan a otro Rosco que hacemos por videollamada, y los que pasan esa etapa quedan clasificados para jugar cuando volvamos a las grabaciones”, detalla Valencia.

Los cambios también podrían extenderse a la frecuencia y horario de estos nuevos episodios. “Las repeticiones sacan 10 puntos, entonces es un programa que incluso en repeticiones siguen funcionando muy bien. Entonces no tenemos la urgencia de volver en lo inmediato, y cuando volvamos vamos a volver para hacer algún programa puntual en el prime, como el Pasapalabra en acción, que era con famosos concursando. Así que tal vez volvamos haciendo eso y lo hacemos una vez a la semana, o tal vez volvamos grabando todo. Va a depender de cómo sigan las cosas”, explica el productor.

Podemos hablar.

Después que ambos programas retomen sus grabaciones, será el turno de Podemos Hablar, el estelar de conversación de los viernes donde un grupo de famosos se confiesa con Julián Elfenbein, también animador de Pasapalabra, y quien ha enfrentado diversos problemas de salud a lo largo de su vida, como el tumor cerebral que lo afectó en 2004, o el ataque cardíaco que sufrió en 2018.

Consultado por las precauciones adicionales que podría requerir el animador, Valencia responde: “Lo primero es que no está contemplado volver a grabar Pasapalabra y PH por ahora, que son programas de Julián. El está en su casa y no se mueve de ahí, así que estamos tranquilos en ese sentido. Y cuando Julián vuelva a grabar, al igual que con el resto de los animadores, no va a tener contacto con nadie, ni siquiera con gente del equipo, así que los riesgos son los mínimos”.