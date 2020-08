Ex bailarines de Bailando por un Sueño se reencuentran en show virtual

Siguiendo la tendencia de los espectáculos virtuales, el próximo viernes 28 de agosto se estrenará Todos Up!, una iniciativa que reunirá artistas de diversas disciplinas, como cantantes, acróbatas y bailarines.

Y en este último grupo destacan algunos de los bailarines que integraron el estelar Bailando por un Sueño, espacio de Canal 13 que tras una accidentado paso por la pantalla -que incluyó un receso de dos meses-, canceló finalmente su temporada en junio pasado a consecuencia de la pandemia. Una decisión que al mismo tiempo impactó fuertemente al equipo, que vio desaparecer una fuente de trabajo en meses tan complejos para el mundo artístico.

“Los artistas hace rato que venimos cojos en nuestro trabajo, primero con el estallido social, y el coronavirus vino para sepultarnos. Así que este espectáculo online nos vino como una estrellita para todos, que hay hartos que fuimos parte del programa, bailarines sequísimos. Para todos fue una inyección de energía”, comenta el bailarín Diego Espinoza.

“Actualmente nos vemos en la realidad de que los escenarios no se van a abrir en harto tiempo más, entonces como artistas nos vimos super afectados en ese sentido”, complementa su compañera Luisella Toledo.

Luisella Toledo en Bailando por un Sueño.

Ambos integraban el equipo de bailarines que acompañaban al animador Martín Cárcamo en escena: un grupo que a medida que las exigencias sanitarias se fueron endureciendo, terminaron siendo la mitad en las últimas grabaciones del programa. “De a poco tuvieron que ir reduciendo los equipos de trabajo, y fue super lamentable. Se fueron reduciendo los choaches y también nosotros, que de los 13 terminamos siendo seis”, cuenta Toledo, quien junto a Espinoza fueron de los pocos que quedaron hasta el final, momento en que ya aparecían en escena con mascarillas y mayor distanciamiento físico.

Respecto al desenlace del programa, que salió de pantalla luego de numerosas críticas en redes sociales, denuncias en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) -por dar una sensación de “normalidad” en los días más agudos de la pandemia-, y una multa de la Seremi de Salud Metropolitana, -más un caso positivo de Covid-19 en el equipo-, los ex bailarines del programa comparten su reflexión. “En un show de baile la gente siempre tiene que ver lo lindo, el espectáculo, el show, y creo que ocurre lo mismo aquí a otro nivel. Creo que no se vieron todos los protocolos porque eso no era parte del show”, considera Toledo.

Diego Espinoza en Bailando por un Sueño.

Espínoza, por su lado, advierte que “desde adentro todos vivimos este proceso de manera tranquila, porque sabíamos que el trabajo que estábamos haciendo estaba correcto. Muchas veces no era necesario tanta mala onda de las redes sociales o de otros programas”. Y agrega: “Es una lástima que se haya terminado, pero todos intentamos dar lo que más pudimos. Era un proyecto que prometía demasiado, y netamente relacionado a nosotros los artistas, porque como nunca era una oportunidad para muchos bailarines, y un trabajo estable”.

En cuanto a la posibilidad de que el proyecto sea retomado, ya que el propio canal calificó el hecho como una “suspensión de la temporada”, para el equipo la situación fue planteada de manera diferente. “Las veces que detuvieron el programa nunca nos dieron ilusiones, nos decían ‘si se sabe de algo nos estamos comunicando’, y lo mismo pasó en esta ocasión. No era primera vez que el programa tenía una pausa”, aclara Toledo.

Todos Up!

El productor de Todos Up!, Rodrigo Quintana, adelanta que “lo que veremos será un espectáculo ya armado, que se hizo en formato con todos los artistas mandando sus trabajos desde el teléfono, así que también tendrá eso de que será ‘desde casa’”.

El espectáculo cuenta con más de 20 artistas en escena y tendrá una previa virtual encabezada por la actriz Antonella Ríos. El show será exhibido a través de la plataforma streaming.cl, y tendrá la peculiaridad de no contar con un pago de entrada, sino que reunir recursos a través de una iniciativa crowdfunding, es decir, con donaciones virtuales en la misma web.