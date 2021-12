Kramer sorprende con imitación a Ben Brereton

Hacia las 23.53, comenzó la rutina de Stefan Kramer en la Teletón 2021, como en años anteriores cuando sorprendía con imitaciones nuevas, este no fue la excepción y ahora hizo al delantero de la selección chilena, Benjamin Brereton.

Todo partió con un video introductorio, donde aparecía “Don Francisco” pidiéndole que sacara al chileno-inglés, luego se acercaba a Mauricio Isla -otro nuevo- y a Claudio Bravo, quienes no se ponían muy felices con la idea de que imitara al “22″ de la Roja.

Pero así no más. Kramer apareció en el Teatro Teletón ataviado con la indumentaria de la selección, e imitando al futbolista. De modo algo torpe, señaló: “Me siento más chileno que la chucha, no me importa que me digan gringo culiao”, además intentaba cantar el himno nacional de manera olvidable.

“Soy más chileno que porotos con mayonesa. Tengo amigos chilenos como Jape Jane”, agregó “Ben”.