10 conciertos que debes ver sí o sí en Fauna Primavera

Death Cab For Cutie ok

El próximo sábado 10 de noviembre, el festival Fauna Primavera volverá a sonar fuerte en su ubicación habitual, las piscinas de Espacio Broadway, la misma donde partió en 2011.

El festival alternativo más importante de Sudamérica llega a su octava versión con su mejor cartel en años, quizás tan bueno como ese de 2012 donde tocaron Pulp, Dinosaur Jr. y Jorge González en una sola noche.

El line-up de este año no sólo está equilibrado en el pop, el rock, la electrónica y el rap, sino que también se anota el regreso de la superestrella Lorde y el debut en Chile de esperadas bandas de culto, como Death Cab For Cutie, Built To Spill y Deerhunter.

Si aún no compras tu entrada, de seguro te darán ganas de ir con alguno de estos 10 conciertos imperdibles que trae Fauna Primavera 2018.

Lorde

La Lorde que debutó en Chile en 2014, en el festival Lollapalooza, no es la misma que tocará en Fauna Primavera.

En esa primera visita, recién se daba a conocer al público. Ahora, regresará convertida en una superestrella del pop y en una de las músicas más fascinantes y lúcidas de su generación.

El de la australiana será un show imperdible, el mismo que fascinó al público del último festival Primavera Sound y que incluye las canciones de Melodrama, el disco del año pasado que dejó boquiabierto a medio mundo.

Ballantine's Stage, 11.45 PM

Built To Spill

Una de las láminas que les faltaba a los fans chilenos del indie rock gringo, es la de Built To Spill, la legendaria banda de Idaho, EE.UU.

El grupo liderado por Doug Martsch es, desde que se formó en 1992, uno de los nombres de referencia del rock independiente e influencia directa de bandas como Modest Mouse y Death Cab For Cutie, otros que debutarán en Chile en este evento.

Tienen ocho discos estupendos y un puñado de himnos indie, de esos que se cantan con el corazón en un puño, como Carry the zero, Car y You were right.

Vans Stage, 3.10 PM

Paul Kalkbrenner

Productores de techno hay muchos, pero sólo uno ha remezclado con maestría al legendario cantautor Leonard Cohen.

Ese es Paul Kalkbrenner, el que transformó el severo You want it darker, el corte que abría el último disco de Cohen, en una odisea bailable de más de seis minutos.

Es casi seguro que este alemán pondrá patas arriba el escenario Disco de Fauna Primavera, justo en medio del chileno Raw C y la rusa Nina Kraviz, otra genia de la pista de baile.

Escenario Disco, 1 AM

Death Cab For Cutie

Ya era hora de ver en Chile a este quinteto de Washington (en la foto), que es toda una institución del rock gringo.

Aunque a Fauna Primavera llega con un disco nuevo, Thank you for today, que es de los más flojos de su carrera, eso poco importa si los de Ben Gibbard son dueños de un cancionero de pop emo que muchos ya quisieran para sí.

Canciones perfectas como The New Year, A movie script ending, Expo 86 y Soul meets body ya adelantan que el suyo será un concierto de esos que nunca se olvidan.

Ballantine's Stage, 9 PM

Nathy Peluso

América Latina está on fire. No sólo por la efervescencia política y social, sino también por un puñado de jovenes músicos que están prendiendo las noches y las pistas de bailes con propuestas orgullosas de su latinidad.

Tomasa del Real, J Balvin y Deltatron son algunos de los nombre destacados de una generación donde también brilla una argentina, Nathy Peluso.

"La nueva vanguardista de la música latinoamericana" fue la descripción del diario El País de este veinteañera de espíritu tu libre, que a Fauna Primavera llegará con su inclasificable mezcla de R&B, neosoul, rap, salsa, trap y jazz.

Si quieres repetirte el plato, "La Sandunguera" también estará tocando junto a Gus Dapperton, el viernes 9 de noviembre en Blondie.

Red Bull Music Stage, 7.15 PM

MGMT

Todos los conocen por los hits de su disco debut, Oracular Spectacular: Kids, Time to pretend y Electric feel son canciones que todavía suenan con insistencia en la radio y que muchos cantan de memoria.

Pero este dúo de Estados Unidos es mucho más que eso. En realidad, son unos chalados que agarran el pop sicodélico, lo meten a una juguera vintage, lo deforman y de ahí salen canciones que hipnotizan, como las de su álbum de este año, Little dark age.

Habrá expectación por ver cómo defienden en este festival su particular y fascinante propuesta.

Vans Stage, 10.30 PM

Rubio

Una de las mejores cosas que le ha pasado al pop chileno del último tiempo, fue que Fran Straube (ex Miss Garrison) se atreviera a sacar su voz propia.

Eso es Rubio, el proyecto solista de esta inquieta cantautora que se lanzó a experimentar con las voces, los ritmos y los texturas.

Todo lo bueno que se esperaba de ella se confirmó con Pez, el álbum que acaba de sacar y que recopila parte de los EPs que venía sacando con este nombre.

Canciones misteriosas como Hasta el fondo, Fábula y La llamada (feat. Gianluca) y una puesta en escena cautivante convierten a su show en uno de los imperdibles de Fauna Primavera.

Red Bull Music Stage, 8.45 PM

Egyptian Lover

El escenario Red Bull Music se cerrará con harto groove, el que llevará el californiano Egyptian Lover.

¿Que quién es él? Toda una leyenda, uno de los pioneros del electrorap y también del electrofunk. En los 80 tomó su nombre de la imaginería egpicia y puso a bailar a todo con su infeccioso sonido.

Algo parecido hará en Fauna Primavera, donde podrás bailar con un histórico de las máquinas.

Red Bull Music Stage, 11 PM

At The Drive In

El de esta banda de culto estadounidense será casi un debut en Chile. Eso, porque antes tocarán por primera vez en el país en el sideshow que darán este viernes 9 de noviembre, en el Teatro La Cúpula (y que agotó sus entradas).

Este combo de post-hardcore, liderado por Cedric Bixler Zavala y Omar Rodríguez-López, es esperado por muchos desde que publicaron su influyente tercer disco, Relationship of Command (2000).

Aunque estuvieron algunos años separados, ahora están de regreso y listo para noquear en vivo a sus fans y a todos quienes se acerquen a las 7.45 al escenario grande de Fauna donde tocarán.

Vans Stage, 7.45 PM

Connan Mockasin

Radiohead y Charlotte Gainsbourg son tan fans de este noezlenadés, que se lo han llevado como telonero en sus respectivas giras.

Beck y Beach House también adoran el pop sicodélico y ensoñador de este este solista, que debutará en Chile.

Sin duda, Mockasin protagonizará uno de los shows más especiales de todo el festival.

Ballantine's Stage, 2.10 PM