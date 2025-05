16 películas de superhéroes recomendadas para ver en Netflix

Batman vs Superman

Para los fanáticos de los personajes con súperpoderes, hicimos una selección con las películas de superhéroes imperdibles que encuentras en el amplio catálogo de Netflix.

Son cintas que llevan a la pantalla a personajes de las historietas de Marvel y DC Comics, además de un aporte del mundo animado de Pixar, y que combinan la aventura con la acción, la fantasía, el humor y algunas cuotas de drama.

Acá tienes 16 películas de superhéroes, ordenadas cronológicamente, que puedes ver en Netflix,

Hulk (2003)

Hulk

Después de pasar por la televisión en versiones animadas y en carne y hueso -en la famosa serie protagonizada entre 1978 y 1992 por Bill Bixby y Lou Ferrigno-, el personaje, también creado para Marvel por Stan Lee y Jack Kirby, debutó en la pantalla grande en 2003 tras ser un proyecto fílmico por más de una década.

Y su cinta fue dirigida ni más ni menos que por el director taiwanés Ang Lee, quien hasta ese momento había desarrollado su carrera entre Asia y Hollywood, con cintas como El banquete de bodas, Sensatez y sentimientos y El tigre y el dragón.

Quizás teniendo este último y exitoso filme y su refinamiento visual en mente, es que los ejecutivos de los estudios Universal Pictures lo eligieron para dar vida a Hulk.

Esto porque la película que se centra en el científico convertido en un ser con problemas de ira se aleja de la usual acción y efectos especiales de las cintas de superhéroes, y se centra en el origen de su “mal” y los conflictos que éste lo hace enfrentar.

Una singular mirada al alter ego de Bruce Banner que es protagonizada por Eric Bana, Jennifer Connelly y Sam Elliott, entre otros.

Los Increíbles (2004)

Los Increíbles

Los Increíbles

La única de las películas de superhéroes de este listado que es animada se ganó con creces su sitial como una de las mejores realizaciones de Pixar, al brillar con luz propia en la década de los 2000 junto a otros títulos del estudio, como Buscando a Nemo, Ratatouille y Wall-E.

Esto gracias a su particular mirada a una familia de superhéroes que viven de incógnito entre los humanos “normales”, luego de que el gobierno vetara a los paladines.

Bajo la dirección de Brad Bird, quien debutó en la factoría con esta cinta tras hacerse de un nombre en la animación con El gigante de acero (1999), en su relato se conoce la historia de Bob y Helen Parr, quienes hace 15 años dejaron atrás sus alter egos de Mr. Increíble y Elastigirl y ahora se dedican a criar a sus tres hijos, Violeta, Dash y Jack-Jack, teniendo entre sus preocupaciones lograr que ellos controlen y oculten sus superpoderes.

Sin embargo, el deseo de Bob por volver a la acción lo lleva a aceptar un trabajo que pondrá en peligro su vida y también las de su familia, mientras combaten los malvados planes del villano Síndrome.

Todo amparado por la siempre precisa animación de Pixar y algunas de las escenas de acción más elaboradas para este tipo de largometrajes, que la llevaron a obtener el Oscar a Mejor Película Animada.

Batman Inicia (2005)

Batman inicia

Batman inicia

Sin lugar a dudas, el superhéroe de Ciudad Gótica -que llegó a DC Comics bajo la autoría de Bob Kane y Bill Finger en 1939-, es uno de los personajes de historietas con más versiones, tanto en la televisión y la pantalla grande, bajo la piel de actores como Adam West, Michael Keaton, George Clooney y, en un futuro próximo, Robert Pattinson.

En su encarnación de 2005, y tras desplazar a postulantes al rol como Henry Cavill, Billy Crudup y Jake Gyllenhaal, el inglés Christian Bale le otorga a su versión de Batman la mezcla exacta en dureza y fragilidad que el realizador de esta cinta -su connacional Christopher Nolan- estaba buscando para distinguir su versión del paladín.

Una decisión de casting y de estilo que hacen de la aventura de Bruce Wayne y su alter ego, mientras se transforma en el héroe alado y combate a villanos como Scarecrow, en una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos.

La misma que lograría una recaudación en taquilla a nivel mundial de más de US$ 370 millones y tendría dos secuelas: El caballero de la noche (2008) y El caballero de la noche asciende (2012).

Superman regresa (2006)

Superman regresa

Superman regresa

Luego de que el desaparecido Christopher Reeve los encarnara en cuatro películas, entre 1978 y 1987, el clásico personaje de DC Comics -creado a fines de los años 30 por Jerry Siegel y Joe Shuster-, esperó casi 20 años para retornar a la pantalla grande bajo el decidor título de Superman regresa.

En la cinta, dirigida por el controvertido Bryan Singer (X-Men: días del futuro pasado), Brandon Routh es quien interpreta al héroe nacido en Krypton como Kal-El cuando decide volver a la Tierra, después de cinco años en los que no se supiera nada de él en su planeta adoptivo. Sin embargo, varias cosas ocurrieron en su ausencia.

Entre ellas el que su objeto amoroso, la periodista Lois Lane (Kate Bosworth), se ganara el Premio Pulitzer por artículo Por Qué el Mundo No Necesita a Superman y se vaya a casar con Richard White, sobrino del editor del Daily Planet, Perry White; y que además Lex Luthor (Kevin Spacey) haya salido de la cárcel y esté planeando nuevas fechorías.

El Hombre Araña 3 (2007)

El Hombre Araña 3

El Hombre Araña 3

Después de la exitosa El Hombre Araña (2002) y su secuela de 2004, Tobey Maguire encarnó por tercera y última vez al superhéroe arácnido bajo la guía de Sam Raimi, en esta realización que se ambienta solo dos años después de su encuentro con el Dr. Octopus (Alfred Molina), cuando Peter está decidido a concretar su futuro con Mary Jane (Kirsten Dunst) ofreciéndole matrimonio.

Pero varias complicaciones están a la vuelta de la esquina. Su ex amigo Harry Osborn (James Franco) está decidido a vengar a su padre, pero las cosas no salen como esperaba y pierde la memoria; el mismo tiempo que el criminal Flint Marko (Thomas Haden Church) sufre un accidente que lo transforma en Sandman y un meteorito espacial cae en la Tierra con un simbionte, o especie de parásito, extraterrestre.

Gracias a su recaudación de más de US$336 millones solo en Norteamérica, la cinta se convirtió en la más taquillera de la trilogía, a pesar de algunas voces entre la crítica especializada la catalogaron como la más débil de las cintas del héroe bajo la guía de Raimi.

Esto porque la encontraron menos “refinada” que sus predecesoras, a pesar de la mayor cantidad de personajes y el buen nivel de sus escenas de acción.

Thor (2011)

Thor

Thor

A pesar de haber fallado en su primera audición para el papel, el australiano Chris Hemsworth finalmente fue elegido por Kevin Feige, jefe de los estudios Marvel, para encarnar en el cine a la figura mitológica que inspiró el cómic creado por Stan Lee, su hermano Larry Lieber y Jack Kirby a inicios de la década de los 60.

Una decisión que cambiaría la carrera del actor y también el curso del hijo de Odín en la pantalla grande. Y es precisamente el rey de Asgard (encarnado por Anthony Hopkins) quien tiene un papel esencial en la primera aventura fílmica de su rubio y fornido hijo, dirigida por Kenneth Branagh, cuando decide castigar su arrogancia y lo exilia a un planeta conocido como Tierra.

Sin poderes y sin su famoso martillo Mjölnir, Thor se encuentra de un día para otro en medio de humanos mortales que no entienden su extraña forma de actuar.

Entre ellos se cuentan la astrofísica Jane Foster (Natalie Portman), su asistente Darcy Lewis (Kat Dennings) y su mentor Erik Selvig (Stellan Skarsgård), además del equipo de S.H.I.E.L.D. encabezado por el Agente Coulson (Clark Gregg).

Batman: El Caballero de la Noche Asciende (2012)

El Caballero de la Noche Asciende

El Caballero de la Noche Asciende

Tras su exitosa incursión como el héroe alado en 2005 y en la secuela de 2008, donde enfrentó al Joker interpretado por el desaparecido Heath Ledger, en 2012 Christian Bale se puso por última vez el oscuro traje del alter ego de Bruce Wayne, bajo las órdenes de Christopher Nolan.

El cierre a la aplaudida trilogía del realizador británico donde Batman debe retornar a la acción ocho años después de los eventos de El Caballero de la Noche, cuando hace su aparición un misterioso y peligroso terrorista llamado Bane (Tom Hardy), que desea destruir Ciudad Gótica.

Sin embargo, en el camino de Wayne se cruza otra figura no tan amenazante como Bane, pero que también complica su existencia: Selina Kyle (Anne Hathaway) o Catwoman -Gatúbela para las anteriores generaciones-, una seductora ladrona profesional que se debate entre lo que es moralmente correcto o no.

The Avengers: Los Vengadores (2012)

The Avengers

The Avengers

El sexto filme del denominado Universo Cinematográfico de Marvel cumplió los deseos de los fanáticos de las historietas de ver en pantalla al grupo de paladines que por primera vez aparecieron en las páginas de un cómic en 1963.

Una aventura dirigida por Joss Whedon donde la acción se inicia cuando Loki (Tom Hiddleston), el conflictivo hermano adoptivo de Thor (Chris Hemsworth), llega a la Tierra para recuperar el Teseracto.

Después de escapar de Nick Fury (Samuel L. Jackson) y Maria Hill (Cobie Smulders), Loki escapa a Europa, mientras Fury reactiva al grupo bautizado como Avengers.

Es así como reúne a Viuda Negra (Scarlett Johansson), Iron Man (Robert Downey Jr), Capitán América (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Hawkeye (Jeremy Renner) y Thor, quien retorna a la Tierra en busca de su hermano.

La película se convirtió en la tercera cinta que más dinero ha recaudado en la historia del cine, superando la barrera de los US$ 1.500 millones a nivel mundial, y dio paso a tres también exitosas secuelas: Avengers: la era de Ultrón (2015), Avengers: Infinity War (2018) yAvengers: Endgame (2019).

El Hombre de Acero (2013)

El Hombre de Acero

El Hombre de Acero

Esta cinta marca el inicio del Universo Extendido de DC -que aúna a las películas basadas en los superhéroes de las historietas de DC Comics- y también es la primera donde el británico Henry Cavill encarna al héroe extraterrestre bajo la dirección de Zack Snyder.

Su relato revive la historia original del superhéroe, desde que nace en Kryptón como Kal-El y a quien sus padre envían por a la Tierra, donde es adoptado por la pareja conformada por Martha y Jonathan Kent (Diane Lane y Kevin Costner).

Pero el pequeño Clark, como decidieron rebautizar al pequeño, no es como los otros niños, ya que posee superpoderes, como fuerza y velocidad extraordinaria.

Las mismas habilidades que Clark ocultó hasta ser adulto, pero que debe utilizar ante diferentes amenazas, en especial la aparición en su planeta adoptivo del General Zod (Michael Shannon), quien antes de ser enviado a la Zona Fantasma juró destruir al hijo de Jor-El (Russell Crowe).

Capitán América y el Soldado de Invierno (2014)

Capitán América y el Soldado de Invierno

Capitán América y el Soldado de Invierno

En su segunda aventura en la pantalla grande, tras su debut en el cine con Capitán América: el primer vengador en 2012, Steve Rogers (Chris Evans) trabaja para S.H.I.E.L.D. bajo las órdenes de Nick Fury (Samuel L. Jackson) y debe poner a prueba sus poderes e instinto para descubrir una conspiración dentro de la misma agencia de inteligencia.

Una labor en la que trabajará en compañía de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), alias Viuda Negra, y durante la cual también deberá combatir a una misterioso asesino que ha sido bautizado como Soldado de Invierno (Sebastian Stan). Alguien que, como Capitán América descubre más tarde, tiene una antigua y profunda relación con él.

Con esta película los hermanos y realizadores Joe y Anthony Russo iniciaron su exitosa sociedad con Marvel, que luego se reafirmaría con su labor como directores de otras importantes cintas centradas en sus superhéroes: Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Ant-Man: El Hombre Hormiga (2015)

Ant-Man

Ant-Man

La más familiar de las aventuras fílmicas de los estudios Marvel tiene como protagonista al personaje creado por David Michelinie y John Byrne en los 70.

Un ex convicto llamado Scott Lang (Paul Rudd) que se mete nuevamente en problemas cuando se apodera de un extraño traje que pertenece al científico Hank Pym (Michael Douglas).

Lo que Lang desconoce es que ese traje es el que utilizaba Pym para convertirse en Ant-Man, el héroe con la capacidad de reducir su tamaño hasta el de una hormiga.

Y es el mismo científico el que recluta al poco avezado ladrón para que lo ayude a combatir los planes de su ex protegido Darren Cross (Corey Stoll), quien desea utilizar la técnica de reducción con fines militares.

Una misión en la que contarán con la ayuda de la hija de Pym, Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), quien antes era una aliada de Cross y ahora no ve con buenos ojos los planes de su ex pareja.

La cinta, dirigida por Peyton Reed, recaudó más de US$ 500 millones a nivel mundial y obtuvo la aprobación de la crítica y el público por incluir más humor que las otras realizaciones de Marvel.

Escuadrón Suicida (2016)

Escuadrón Suicida

Escuadrón Suicida

Aunque en realidad sus protagonistas son villanos del mundo de las historietas de DC Comics, la cinta que dirige David Ayer se inscribe dentro de la extensa lista de películas de superhéroes de Hollywood.

Una singular aventura que se inicia cuando la Dra. Amanda Waller (Viola Davis) recluta a un grupo de peligrosos criminales para salvar al mundo.

A cambio de su libertad, Waller reúne al asesino Deadshot (Will Smith), la ex psiquiatra Harley Quinn (Margot Robbie), el ex pandillero con poderes piroquinéticos conocido como El Diablo (Jay Hernández), al ladrón Capitán Boomerang (Jai Courtney), el mutante Killer Croc (Adewale Akinnuoye-Agbaje) y al mercenario Slipknot (Adam Beach).

Todos los que bajo el mando del coronel Rick Flag (Joel Kinnaman) deberán combatir a la bruja ancestral conocida como Enchantress, que se apoderó del cuerpo de la novia de Flag, la arqueóloga June Moone (Cara Delevigne), y que junto a su espectral hermano quiere apoderarse del mundo.

Batman vs Superman: El origen de la justicia (2016)

Batman vs Superman

Batman vs Superman

Bajo la dirección de Zack Snyder, esta película muestra otro enfrentamiento de titanes. Esta vez lo protagonizan los personajes claves del mundo de historietas de DC Comics: el Hombre de Acero y el Caballero de la Noche, mientras la opinión pública debate cual de los paladines es quien puede otorgar mejor protección a los habitantes de Ciudad Gótica, Metrópolis y al planeta.

Un conflicto que tiene su punto de origen cuando la posición de Superman (Henry Cavill) como protector de los humanos comienza a ser vista con malos ojos por su origen extraterrestre. Y entre sus detractores se cuenta ni más ni menos que Bruce Wayne (Ben Affleck), alias Batman, quien hará todo lo posible por alejar de su territorio al kryptoniano.

Una rivalidad que alienta el multimillonario Lex Luthor (Jesse Eisenberg), pero que deberá ponerse en pausa cuando aparece un peligro aún mayor: una poderosa e indestructible criatura, que más tarde se revelará como Doomsday, a la que combatirán junto a Mujer Maravilla (Gal Gadot).

Mujer Maravilla (2017)

Foto: Promocional

Foto: Promocional

La famosa heroína de historietas, que debutó en las páginas de una publicación de DC Comics en octubre de 1941, protagoniza esta cinta de acción y aventuras, que se estrenó en 2017 bajo la dirección de Patty Jenkins.

Su relato se inicia cuando el piloto Steve Trevor (Chris Pine) sufre un accidente que lo deja en una misteriosa isla, sólo habitada por mujeres guerreras.

Entre ellas se cuenta Diana (Gal Gadot), la princesa del lugar y quien decide acompañar a Trevor a Londres para ayudar a finalizar la Segunda Guerra Mundial.

Power Rangers (2017)

Foto: Promocional

Foto: Promocional

La conocida saga televisiva, creada por Haim Saban y Shuki Levy llegó una vez más a la pantalla grande con esta película, bajo la dirección del realizador sudafricano Dean Israelite (Project almanac).

En su relato se conoce a Billy, Zack, Kimberley, Trini y Jason, cinco adolescentes de la localidad de Angel Grove, que llevan una vida común hasta que se transforman en la nueva generación de una ancestral casta de guerreros: los Power Rangers.

Y bajo sus nuevas identidades, deberán combatir la amenaza extraterrestre de Rita Repulsa.

La vieja guardia | Netflix

La vieja guardia | Netflix

Con su participación en cintas como Mad Max: furia en el camino y Atómica, Charlize Theron sumó a sus reconocidas cualidades dramáticas una innegable habilidad para las escenas de acción. Aptitudes que ahora reafirma en La vieja guardia.

Esta es una película con el sello de Netflix -que la actriz sudafricana protagoniza y produce-, donde se muestra la singular historia de un grupo de mercenarios inmortales, que en pleno siglo XXI continúa ofreciendo sus servicios a quien los pueda costear.

A pesar de tener como eje de su narración a los personajes de un cómic y sus aventuras, plenas de enfrentamientos, la cinta apuesta por dos elementos completamente diferenciadores: calidez y profundidad.

Se diferencia así de las películas de superhéroes a las que Hollywood nos tienen acostumbrados, presentándose como una imperdible alternativa dentro de este mundo de aventuras, héroes y fantasía.

