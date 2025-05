17 series de Netflix recomendadas por fanáticos

The Rain

"Es una serie que te agarra desde el primer capítulo. Está muy bien ambientada y las actuaciones son increíbles. Se trata de un virus que se contagia por la lluvia al que muy pocas personas sobreviven, quedando en cuarentena". Comentario por @isacanalesp

"Sin duda es una serie que entrega una mezcla de suspenso y ficción, agregando el lado humano en cada capítulo. Me gusta porque cada capítulo provoca intriga, pero transmite un mensaje importante que se traduce en compañerismo y lealtad". Comentario por @rubilarjonathan

Mira The Rain en este link

Merlí

merli-768x512.jpg la-tercera

"La serie se trata de un profesor de filosofía que llega a revolucionar un colegio y la vida de sus estudiantes. Cada capítulo te entrega algo de filosofía y lo lleva al plano de la vida real. Para mí eso es muy valioso: aprender de una serie algo que tenemos tan perdido y que a la vez es tan necesario. Sin mencionar la gran docencia que logra mostrar el protagonista, que a la vez nos hace cuestionarnos qué tan pedagógicos son nuestros profesores. Se agradece esta producción porque logra mover tu mente y hacerte pensar más allá de lo usual". Comentario por @sofia_delafuenteg

Mira Merlí en este link

Black Mirror

BlackMirror_EP3_Nosedive_0186r1.jpg la-tercera

"Me encanta el hecho de que un capítulo no tenga relación con otro, por lo que no te sientes en obligación de ver la serie en orden. La emoción que entrega cada capítulo junto con la crítica social que se realiza, son la mezcla perfecta para que te den ganas de ver otro capítulo en seguida o, simplemente, el mismo cuantas veces quieras". Comentario por @cv.rauch.

Mira Black Mirror en este link

The Alienist

"Es una serie policial ambientada en el siglo XIX. Parte con el horrible crimen a un niño inmigrante (y muy pobre) que se prostituye en un burdel donde trabajan niños vestidos de mujer, que es visitado solo por hombres adinerados. Ese crimen termina siendo la excusa perfecta para descubrir poco a poco lo oscuro de la sociedad". Comentario por @andrea_mondaca

Mira The Alienist acá

Atypical

Atypical.jpg la-tercera

"¡Es una serie buenísima! Se trata de un chico de 17 años que tiene autismo, mostrando con humor cómo se adapta al mundo real y se adentra en el mundo de las citas. Poco a poco eso va causando problemas en la familia, lo que lleva a los padres enfrentar sus propios problemas y aceptar la realidad de su hijo. Me encanta porque muestran a los personajes con todos sus defectos y personalidades, mostrando la realidad tal como es". Comentario por @kariarcudi

Mira Atypical dando click acá

Lucifer

Lucifer-1x06-5.jpg la-tercera

"El diablo baja a la tierra en cuerpo humano con poderes para castigar a la gente 'mala'. Él se une a una detective para resolver casos de homicidios y castigarlos, pero todo cambia cuando empieza a tener sentimientos de humano. ¡Muy entretenida!". Comentario de @andreedelosangeles

Mira Lucifer en este link

Mindhunter

"Es una serie que muestra al FBI en los 70, cuando aún no había un protocolo para capturar asesinos en serie. Es por eso que un agente empieza a entrevistar en la cárcel a los asesinos más famosos, lo que sirve como base para más tarde construir el gran manual psicológico para capturar y entender la mente de un asesino. La series está muy bien armada, sobre todo la construcción de los personajes. Por ejemplo, todos los asesinos están basados en personas que realmente existieron y lucen igual a las fotos que les tomaron en ese momento". Comentario por @thegodvane

Mira Mindhunter en este link

Bajo Sospecha

bajo-sospecha-Netflix.jpg la-tercera

"Es una serie policial española. Tiene buenos actores y un buen guión. Con el pasar de los capítulos te involucras tanto que finalmente te transformas en policía tratando de descubrir quién es el culpable". Comentario por @andrea_mondaca

Mira Bajo Sospecha en este link

Peaky Blinders

OK3185_PB3_24NOV2015RV-1.jpg la-tercera

"Es una serie ambientada en Birmingham, Inglaterra, en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, que mezcla drama con acción constante. Trata de la familia de gangsters "Shelby" la cuál se abre camino a través de las apuestas hípicas y otras acciones fraudulentas para comenzar a construir un imperio familiar. La recomiendo por su realización: los personajes están muy bien construidos, el guión es genial, la trama tiene giros inesperados y la dirección de arte es tremenda. Otro punto fuerte es la banda sonora, que incluye bandas como Artic Monkeys, The Kills y Queens of The Stone Age". Comentario por @gcs__

Mira Peaky Blinders en este link

Fargo

Serie Fargo la-tercera

"Es una serie basada en la película del mismo nombre de los hermanos Coen, que mezcla suspenso, sangre, y un humor absurdo que a pocos les gusta. Cada temporada muestra una historia distinta, pero vinculadas entre sí. La primera, por ejemplo, sitúa a un asesino sicópata y a un fracasado vendedor de seguros en un pequeño pueblo muy tradicional de Estados Unidos. Juntos viven una serie de situaciones sangrientas y absurdas, las que sin querer los termina enfrentando. Todo mientras la policía va tras las huellas de este asesino en serie en una enredada, pero divertida trama gringa". Comentario por @danielneiracabello

Mira Fargo en este link

Vis a Vis

vis-a-vis.jpg la-tercera

"Es una serie española ambientada en una cárcel de mujeres, donde una joven es sentenciada a 7 años de prisión después de ser engañada por su jefe y amante para que cometa una estafa. La trama gira en torno a los extremos que ella es capaz de llegar para demostrar que es inocente y que fue engañada. Los conflictos se reflejan en su proceso de adaptación a la cárcel y sobre la vivencia con las demás reas en todos los ámbitos, incluso amorosos. La recomiendo porque cada capítulo engancha más y más al espectador, y ocurren hechos que uno no se imagina. Cada escena, además de tener una excelente calidad de fotografía y sonido, está muy bien calculada para generar suspenso". Comentario por @valentinacontrerasl

Mira Vis a Vis en este link

The Sinner

sinner-5-900x600.jpg la-tercera

"Es complejo decir algo sin hacer spoilers. La serie se trata de una mujer que pareciera tener una vida y familia normal. Un día de playa junto a su esposo e hijo de dos años, comete un acto que la lleva a la cárcel. El fiscal que toma el caso comienza a indagar las razones de lo que hizo la mujer y descubre que ella tiene borrado de su memoria un periodo de dos meses de su vida. Me gustó tanto que vi siete capítulos seguidos en una tarde. La recomiendo 100%". Comentario por @casiperiodistaa

Mira The Sinner en este link

The 100

The-100.jpg la-tercera

"Es una serie futurista... Después del fin del mundo producido por una explosión a nuclear, un grupo de jóvenes que ha vivido por 97 años en una estación espacial en la órbita de la tierra, vuelve al planeta para ver si es habitable de nuevo. Creen que están solos, pero de pronto empiezan a pasar cosas extrañas. Es una serie de bajo presupuesto y actores desconocidos, pero a medida que la historia va avanzando no puedes dejar de verla porque pasan cosas que nunca esperarías. Atrae el hecho de ver cómo una civilización comienza a construir de nuevo una sociedad donde aparecen roles y líderes creando un nuevo mundo para las generaciones del futuro. Voy en la cuarta temporada y no puedo parar de verla, ¡es adictiva!". Comentario por @juanjo.salaya

Mira The 100 en este link

Dark

dark-de-netflix.jpg la-tercera

"Es la historia de cuatro familias que viven en un pueblo alemán donde empiezan a desaparecer personas y a ocurrir situaciones extrañas. Para explicar eso el montaje poco a poco comienza a jugar con el pasado, presente y futuro de los personajes. La recomiendo por la fotografía, los paisajes, y por la historia de cada personaje, que hace que uno se atrape en la oscuridad de la serie". Comentario por @gomatamala

Mira Dark en este link

Safe

"Es una serie británica que cuenta la historia de la desaparición de una adolescente. En la búsqueda, su padre comienza a descubrir todos los detalles de los círculos que frecuentaba y de los involucrados en su misteriosa pérdida. Tiene una muy buena dosis de suspenso y los capítulos son relativamente cortos". Comentario por @danitaojeda

Mira Safe en este link

Versailles

Versailles-S2.jpg la-tercera

"La historia trata de cómo se forjó la construcción del Palacio de Versalles durante el reinado de Luis XIV, quien quería escapar de París. Como toda serie sobre una monarquía, tiene conspiraciones, un poco de guerra y romance. Tiene buenas actuaciones, de hecho, se pueden reconocer algunos actores de series como Vikings, por ejemplo. Lo mejor de la producción es que representa los salones del palacio y la vestimenta de la época con mucho detalle, además del protocolo que existía entre las personas y en el trato hacia le rey. La recomiendo porque es una serie "histórica" y, aunque es una ficción, es una buena manera de aprender algo de historia". Comentario por @aedo_jose

Mira Versailles en este link

Let's Eat

lets-eat.jpg la-tercera

"Mezcla comedia y gente apasionada por la comida, boliches, puestos callejeros, con todo el devenir del día a día de las personas en su vida laboral y personal. Es una serie coreana liviana y golosa, de esas joyas que esconde Netflix, donde hay dos temporadas". Comentario por @barrio_boliche

Mira Let's Eat en este link